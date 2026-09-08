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Influenceři kazí US Open, kvůli hluku se i přerušil zápas. Wimbledon už se vymezil

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  14:30
Japonka Naomi Ósakaová servíruje ve druhém kole US Open.

Japonka Naomi Ósakaová servíruje ve druhém kole US Open. | foto: AP

Japonka Naomi Ósakaová returnuje ve druhém kole US Open.
Japonka Naomi Ósakaová přichází na kurt před začátkem utkání druhého kola US...
Japonka Naomi Ósakaová ve druhém kole US Open.
Japonská tenistka Naomi Ósakaová v prvním kole US Open
11 fotografií
Tenisové US Open chtělo letos přilákat mladší publikum a otevřelo tak dveře desítkám influencerů. To možná vyšlo, ale... Zároveň se internetové celebrity postaraly o několik zkratů. Během zápasu Naomi Ósakaové musel třeba rozhodčí zasahovat kvůli hluku a natáčení v hledišti. Zatímco organizátoři grandslamu v New Yorku se snaží situaci uklidnit, londýnský Wimbledon už vyslal jasný signál. V roce 2027 nebude mít na turnaji pro influencery a tvůrce obsahu místo.

Organizátoři US Open akreditovali přibližně 100 content creatorů, což je téměř dvojnásobek oproti loňskému roku. Cílem bylo dostat tenis k novému, mladšímu publiku a ukázat grandslam také prostřednictvím lidí, kteří mají na sociálních sítích miliony sledujících.

Během utkání Naomi Ósakaové proti Anastasii Zacharovové se ukázala i negativní stránka tohoto trendu. Rozhodčí musel zápas přerušit, aby neohleduplné a hlučné natáčení nerušilo hráčky.

Ještě větší pozornost pak vzbudily záběry lidí, kteří během zápasů používali ring lighty, tedy výrazná kruhová světla, používaná k nasvětlení scény.

sportbible

Wimbledon does not plan on providing credentials to influencers next summer in hopes of avoiding the issues that affected this year's US Open ❌

An umpire recently told off a group of influencers for staging a photoshoot with lights during Naomi Osaka's first-round match, with Coco Gauff calling for spectators to follow the sport's etiquette after matches were interrupted

There have also been complaints about the general crowd noise during the New York tournament

️ Via @yahoosports

7. září 2026 v 18:32, příspěvek archivován: 8. září 2026 v 12:03
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Ósakaová po utkání nezastírala, že jí podobné chování vadí. „Když přijdete na sportovní událost, musíte respektovat sport,“ uvedla japonská hvězda. Zároveň ale připustila, že influenceři mohou tenisu přivést nové fanoušky. Problém podle ní nastává ve chvíli, kdy tvorba obsahu začne narušovat samotný zápas.

Podobně se vyjádřila také Coco Gauffová, která rovněž podporuje snahu dostat tenis k novému publiku. Tvůrci by však podle ní měli znát základní pravidla tenisové etikety.

businessbulls.in

Wimbledon is taking a different approach to influencer culture after disruptions at this year’s US Open.

The All England Club has confirmed that it will not introduce a dedicated accreditation category for influencers or content creators, while equipment such as ring lights may be confiscated if it distracts players or disrupts matches.

The decision comes after around 100 creators were credentialed at the 2026 US Open, where filming, bright lights and noise during matches sparked criticism and raised questions about how far tournaments should go to embrace social media.

For Wimbledon, the message is clear: social media can help grow tennis, but tradition, player focus and the atmosphere of the sport still come first.

#BusinessBulls #Wimbledon

7. září 2026 v 20:34, příspěvek archivován: 8. září 2026 v 12:06
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Reputaci si influenceři nenapraví na Wimbledonu. Organizátoři travnatého grandslamu uvedli, že v roce 2027 dostanou akreditace pouze tradiční média a že všechny předměty, které by mohly narušit průběh zápasu, budou zabaveny.

Neznamená to však, že influenceři na Wimbledon nesmějí. Pokud si koupí vstupenku, mohou turnaj navštívit jako běžní diváci.

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