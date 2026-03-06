Williamsová i Kellyová mají vlastní Barbie. Sportovkyně inspirovaly kolekci panenek

Grandslamová šampionka, hvězdná fotbalová útočnice nebo mistryně světa v kriketu. Společnost Mattel představila speciální Barbie Dream Team, kterým chce u příležitosti Mezinárodního dne žen vzdát hold inspirativním ženám z různých oborů. V sestavě nechybí ani elitní sportovkyně z celého světa.
Anglická fotbalová útočnice Chloe Kellyová se svou panenkou Barbie.

Anglická fotbalová útočnice Chloe Kellyová se svou panenkou Barbie. | foto: Mattel

Grandslamová šampionka a podnikatelka Serena Williamsová se svou panenkou...
Mexická závodnice NASCAR Regina Sirventová se svou panenkou Barbie.
Chloe Kellyová slaví titul.
Angličanka Chloe Kellyová si kryje míč před Selmou Bachaovou z Francie.
Jednou z nich je útočnice Arsenalu a anglické reprezentace Chloe Kellyová. Osmadvacetiletá fotbalistka tak patří mezi osobnosti, které podle výrobce „udávají směr ve svých oborech“.

„Stát se předlohou pro Barbie je něco opravdu výjimečného,“ uvedla Kellyová pro Mattel. „Mít vlastní panenku, to je něco, na co jsem hrdá. Na hřišti vždy usilujete o trofeje a vítězství, ale tohle je velká věc i mimo fotbal.“

barbie

The dream is real and we have the team to prove it. Ahead of International Women’s Day, Barbie is proud to announce our first-ever Barbie Dream Team, honoring eight women from across the globe who have led the way for future generations of girls by accomplishing breakthrough firsts in their chosen paths: ​

Serena Williams (US)Tennis legend and entrepreneur ​
Kellie Gerardi (US) Research astronaut ​
️ Regina Sirvent Alvarado (Mexico) Professional race car driver​
⚽ Chloe Kelly (UK) Footballer​
Helene Fischer (Germany) Pop artist ​
⛰️ Zoja Skubis (Poland) Expedition climber ​
‍♀️ Stephanie Gilmore (Australia) Professional surfer ​
Smriti Mandhana (India) Cricketer ​

​When girls see what’s possible, they dare to dream big – for the world, for the future, and for themselves. #Barbie​

5. března 2026 v 6:00, příspěvek archivován: 5. března 2026 v 16:13
Kellyová patří v posledních letech mezi klíčové hráčky anglického národního týmu. Ve finále mistrovství Evropy 2022 vstřelila na londýnském Wembley v prodloužení vítězný gól proti Německu a pomohla tak Anglii k historickému titulu. Další trofej přidaly Angličanky i na posledním evropském šampionátu ve Švýcarsku, kde proměnila rozhodující penaltu v rozstřelu proti Španělsku.

V „Dream Teamu“ se spolu s ní objevila také tenisová legenda Serena Williamsová, třiadvacetinásobná grandslamová šampionka a podnikatelka. „Vždycky jsem se inspirovala silnými ženami ve svém životě – od mé maminky přes sestry až po panenky, se kterými jsem si hrála jako dítě,“ vysvětlila. „Je pro mě ctí být součástí této skupiny žen, které svými příběhy inspirují další generaci.“

Serena Williamsová prošla výraznou proměnou. Po pauze ukázala novou postavu

Williamsovou a Kellyovou ve speciální kolekci doplnily indická kriketová hvězda Smriti Mandhanaová, australská surfařka Stephanie Gilmorová nebo mexická závodnice NASCAR Regina Sirventová.

Vedle sportovkyň se v projektu objevily také osobnosti z dalších oborů, například astronautka Kellie Gerardiová, německá zpěvačka Helene Fischerová nebo Zoja Skubisová, nejmladší Polka, která vystoupala na Mount Everest.

