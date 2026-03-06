Williamsová i Kellyová mají vlastní Barbie. Sportovkyně inspirovaly kolekci panenek

Jednou z nich je útočnice Arsenalu a anglické reprezentace Chloe Kellyová. Osmadvacetiletá fotbalistka tak patří mezi osobnosti, které podle výrobce „udávají směr ve svých oborech“.
„Stát se předlohou pro Barbie je něco opravdu výjimečného,“ uvedla Kellyová pro Mattel. „Mít vlastní panenku, to je něco, na co jsem hrdá. Na hřišti vždy usilujete o trofeje a vítězství, ale tohle je velká věc i mimo fotbal.“
Kellyová patří v posledních letech mezi klíčové hráčky anglického národního týmu. Ve finále mistrovství Evropy 2022 vstřelila na londýnském Wembley v prodloužení vítězný gól proti Německu a pomohla tak Anglii k historickému titulu. Další trofej přidaly Angličanky i na posledním evropském šampionátu ve Švýcarsku, kde proměnila rozhodující penaltu v rozstřelu proti Španělsku.
V „Dream Teamu“ se spolu s ní objevila také tenisová legenda Serena Williamsová, třiadvacetinásobná grandslamová šampionka a podnikatelka. „Vždycky jsem se inspirovala silnými ženami ve svém životě – od mé maminky přes sestry až po panenky, se kterými jsem si hrála jako dítě,“ vysvětlila. „Je pro mě ctí být součástí této skupiny žen, které svými příběhy inspirují další generaci.“
|
Serena Williamsová prošla výraznou proměnou. Po pauze ukázala novou postavu
Williamsovou a Kellyovou ve speciální kolekci doplnily indická kriketová hvězda Smriti Mandhanaová, australská surfařka Stephanie Gilmorová nebo mexická závodnice NASCAR Regina Sirventová.
Vedle sportovkyň se v projektu objevily také osobnosti z dalších oborů, například astronautka Kellie Gerardiová, německá zpěvačka Helene Fischerová nebo Zoja Skubisová, nejmladší Polka, která vystoupala na Mount Everest.