„Viděli jste ho na Comic Conu, teď si ho můžete prohlédnout v naší fanouškovské zóně v Austinu. Už se nemůžeme dočkat, až ho uvidíte na vlastní oči!“ vzkázala stáj.
Monopost inspirovaný komiksovým padouchem Doctorem Doomem je laděný do černé, stříbrné a lahvově zelené. Na sociálních sítích fotografie vozu nasbíraly za jediný den přes 220 tisíc lajků.
Na většinu fanoušků však čeká zklamání. Atraktivní design se totiž na závodním okruhu Circuit of the Americas neobjeví. Půjde pouze o výstavní exponát, který si budou moci návštěvníci prohlédnout ve fanouškovské zóně Williamsu v centru Austinu.
Netradiční lakování mělo premiéru už začátkem října na newyorském Comic Conu, kde Williams oznámil spolupráci s Marvelem u příležitosti blížící se premiéry očekávaného komiksového trháku.
Na stánku Marvelu byly kromě výstavního vozu k vidění také závodní kombinézy inspirované superhrdiny, které mohli návštěvníci vyhrát v soutěži. Fanoušci měli rovněž možnost získat jeden ze 2000 výtisků speciální edice komiksu s exkluzivní obálkou.
Spolupráce obou značek dala vzniknout také komiksu Iron Man: Racing Towards Doom z pera Ethana Sackse. V příběhu vystupují Albon, Sainz a šéf stáje James Vowles po boku Iron Mana, Kapitána Ameriky a Black Widow. Společně se snaží ochránit šampionát formule 1 před zákeřným Doctorem Doomem.
Velká cena USA formule 1 v Austinu se koná od 23. do 25. října. Hlavní závod se uskuteční v neděli 25. října večer.