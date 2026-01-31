Nový MMA pár? Šampion Oktagonu Will Fleury prý randí s Lucií Pudilovou

Dlouho se o tom pouze spekulovalo. Že by ti dva spolu nejen trénovali? Co když spolu i randí? Teď šuškandu ještě přiživil spolumajitel Oktagonu Ondřej Novotný, který se v podcastu MMA Letem světem zeptal Willa Fleuryho napřímo: „Jaké to je chodit s Lucií Pudilovou?“
Ir se však o svém soukromí nechce bavit, stejně jako Pudilová. Ta se nyní soustředí na sobotní zápas ve Stuttgartu. Oktagon sdílel na svých sociálních sítích fotografii z hotelového pokoje, kde je Pudilová s Fleurym před tradičním pátečním vážením.
Váha nakonec nedopadla ideálně. 31letá rodačka z Příbrami a první Česka v UFC převážila limit bantamové váhy do 61,2 kg o 0,5 kg. Dostala dvě hodiny na opravu, kterou zvládla. A teď už vyhlíží zápas s Němkou Lehnerovou, v němž je i díky 11 duelům pod vlajkou UFC favoritkou.
Turnaj ve Stuttgartu startuje v sobotu od 18:00 (sledujte zde). V akci bude z českých zástupců kromě Pudilové ještě Jan Malach, kterého čeká domácí bijec Ahmad Halimson.