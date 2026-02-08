Bývalý boxerský šampion vyjel na moderátora. Zasahovat musela ochranka

Rozhovor před návratem do ringu se změnil v nepříjemnou scénu. Bývalý mistr světa těžké váhy Deontay Wilder se ve studiu rozčílil natolik, že se zvedl ze židle a zamířil proti moderátorovi. Zastavit ho musela až ochranka.
Americký boxer Deontay Wilder

Americký boxer Deontay Wilder | foto: AP

Britský boxer Tyson Fury (vlevo) a Deontay Wilder z USA v boji o titul...
Britský boxer Tyson Fury (vlevo) a Deontay Wilder z USA v boji o titul...
Britský boxer Tyson Fury (vlevo) a Deontay Wilder z USA v boji o titul...
Britský boxer Tyson Fury (vlevo) a Deontay Wilder z USA v boji o titul...
40 fotografií

Napjatý moment se odehrál během interview pro rozhlasovou stanici talkSPORT, kde Wilder hovořil o blížícím se duelu s Dereckem Chisorou. Moderátor Simon Jordan však otevřel téma trilogie s Tysonem Furym, což amerického boxera viditelně rozladilo.

Čtyřicetiletý Wilder jakékoli otázky směřující k soubojům z let 2018 až 2021, v nichž po úvodní remíze dvakrát prohrál, odmítal. „O něm se vůbec bavit nebudeme. Tenhle rozhovor je o mně a o Chisorovi,“ reagoval podrážděně.

Jordan se ale nevzdal a připomněl některá Wilderova dřívější vysvětlení porážek, včetně tvrzení o otráveném pití nebo příliš těžkém županu. Právě v tu chvíli boxerovi povolily nervy.

Oktagon chystá revoluční novinku: dopingové kontroly pro zápasníky

„Můžeš si říkat, co chceš. Já znám pravdu a mám důkazy,“ vyštěkl Wilder, zvedl se ze židle a vykročil směrem k moderátorovi. Atmosféra ve studiu okamžitě zhoustla a do situace musela zasáhnout ochranka, která zabránila dalšímu vyhrocení.

Wilder se k zápasům s Furym vrací i v posledních dnech. Opakovaně jej označil za „největšího podvodníka v historii boxu“ a tvrdí, že o výhru v prvním duelu přišel kvůli rasisticky motivovanému chování ringového rozhodčího.

Faktem zůstává, že od neúspěchů s „Gypsy Kingem“ jeho kariéra výrazně zpomalila. Američan prohrál čtyři z posledních šesti zápasů. Duel s britským veteránem Chisorou, který se uskuteční 4. dubna v londýnské O2 areně, pro něj ale může znamenat návrat mezi elitu. V případě vítězství by se znovu přiblížil titulové šanci v těžké váze.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 byly slavnostně zahájeny. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam...

Serena Williamsová prošla výraznou proměnou. Po pauze ukázala novou postavu

Serena Williamsová na nových snímcích ze sociálních sítí. Bývalá tenisová...

Ještě před několika měsíci čelila Serena Williamsová kritickým reakcím poté, co přiznala, že se při hubnutí neobešla bez pomoci léku Zepbound. Ten funguje na podobném principu jako známý Ozempic....

Olympiáda je zahájena. Oheň vzplál v Miláně a Cortině, zapálily ho tři legendy

Zapálením olympijských ohňů začaly v Itálii XXV. zimní hry. Obstarali to tři...

Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo jsou oficiálně zahájeny. V rámci unikátního ceremoniálu, který se odehrával hned na čtyřech místech Itálie současně, vzplály poprvé v historii dva...

Ruskou vlajku nechaly české hokejistky z hlediště odstranit. Přihlížel i Vance

Ruská vlajka v pozadí hokejistek Česka a USA.

Od našeho zpravodaje v Itálii V průběhu hokejového utkání české ženské reprezentace se Spojenými státy se v ochozech milánské arény objevila ruská vlajka. Hned vedle vstupu do české šatny. Utkání navíc ve čtvrtek přímo v hale...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 byly slavnostně zahájeny. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam...

8. února 2026  7:54

2. den ZOH ONLINE: Ledecká začíná obhajobu, v akci Jílek i smíšená štafeta

Sledujeme online
Olympijské kruhy u sjezdovky v Bormio.

Velmi nabitý program má český tým v druhý den zimních olympijských her. Hned ráno začíná obří paralelní slalom i s Ester Ledeckou a Zuzanou Maděrovou, po poledni startuje smíšená štafeta jakožto...

8. února 2026  7:47

Zimní olympijské hry 2026 v TV: program vysílání Her v Miláně a Cortině

Lyžař Jan Zabystřan nafasoval olympijské oblečení a vybavení.

Největší sportovní svátek je tu a s ním i velká porce televizních přenosů. Kde můžete sledovat olympijské hry v Miláně a Cortině živě, jaké soutěže uvidíte v České televizi a kdo má v programu...

7. února 2026  7:20

Rodinu neviděl 12 let, lyže si půjčoval od soupeřů. Teď chce Savart proslavit Haiti

Stevenson Savart z Haiti finišuje kvalifikační sprint na mistrovství světa v...

Nechtěli ho vzít do lyžařského klubu, protože byl moc malý. Slyšel posměšky, protože byl jediným černošským lyžařem. Vypořádává se s náročnými podmínkami a pracuje jako asistent pedagoga, protože...

8. února 2026  7:20

Super Bowl 2026: program, soupeři, Halftime Show, kdo vystoupí?

Christian Gonzalez z New England Patriots během utkání s Denver Broncos.

Národní liga amerického fotbalu má před sebou už jen úplný vrchol. Finále NFL je nejen sportovním svátkem, ale i velkým divadlem. Sledují ho miliony diváků po celém světě a uvidí i tradiční...

8. února 2026  7:16

8. února 2026

Češi na ZOH 2026: program a výsledky v Miláně a Cortině

Snowboardcrossařka Eva Adamczyková už je na zimní olympiádu připravená. Právě...

Zimní olympiáda v roce 2026 už má za sebou první soutěže a tradiční otázka zní: jak si povedou čeští sportovci? Kdy závodí největší medailové naděje? Kompletní program národního týmu den po dni...

8. února 2026  6:57

Tak si ze mě dělejte p*del! Jak Bejlek pomohly k senzaci narozeninové vtípky

Sára Bejlek pózuje s trofejí pro vítězku turnaje v Abú Zabí.

Když se přes videohovor spojila s novináři, v jednu chvíli se v pozadí ozvalo: „Hello. Congratulations!“ Sára Bejlek v tu chvíli zrovna nastupovala do auta a řidič jí blahopřál k dosud životnímu...

8. února 2026  6:46

Bimbo je nabuzenej, ta medaile bude. Jak Moravec trnul a Krčmář letěl pro bronz

Česká smíšená štafeta Eva Puskarčíková, Markéta Davidová, Ondřej Moravec a...

Od našeho zpravodaje v Itálii Michal Krčmář a Markéta Davidová jsou tu zpět v roli závodníků. Ondřej Moravec dorazil jako trenér. A Eva Puskarčíková pobývá toho času v Livignu, kde se s partnerem na penzionu patřícím jeho rodině...

8. února 2026

Příběh jako z Hollywoodu. Sen Vonnové žije i přes nejdramatičtější comeback

Premium
Lindsey Vonnová v Cortině d'Ampezzo.

Od našeho zpravodaje v Itálii Úvodní trénink sjezdařek zhatily přívaly sněhu, druhý i třetí zase neustále narušovala hustá mlha. Americká hvězda Lindsey Vonnová prostoje snášela s klidem. Spatřit jste ji mohli v prostoru startu,...

8. února 2026

Desátý ligový a rovnou vítězný. Šulc se ve Francii znovu trefil, Lyon už je třetí

Pavel Šulc a jeho oslava desátého gólu ve francouzské lize za Lyon.

Český fotbalista Pavel Šulc v dresu Olympique Lyon ve francouzské lize rozhodl jediným gólem o vítězství 1:0 svého týmu na hřišti Nantes. Lyon se po desáté ligové brance bývalého hráče Plzně posunul...

7. února 2026  23:41

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

7. února 2026  23:36

