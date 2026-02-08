Napjatý moment se odehrál během interview pro rozhlasovou stanici talkSPORT, kde Wilder hovořil o blížícím se duelu s Dereckem Chisorou. Moderátor Simon Jordan však otevřel téma trilogie s Tysonem Furym, což amerického boxera viditelně rozladilo.
Čtyřicetiletý Wilder jakékoli otázky směřující k soubojům z let 2018 až 2021, v nichž po úvodní remíze dvakrát prohrál, odmítal. „O něm se vůbec bavit nebudeme. Tenhle rozhovor je o mně a o Chisorovi,“ reagoval podrážděně.
Jordan se ale nevzdal a připomněl některá Wilderova dřívější vysvětlení porážek, včetně tvrzení o otráveném pití nebo příliš těžkém županu. Právě v tu chvíli boxerovi povolily nervy.
„Můžeš si říkat, co chceš. Já znám pravdu a mám důkazy,“ vyštěkl Wilder, zvedl se ze židle a vykročil směrem k moderátorovi. Atmosféra ve studiu okamžitě zhoustla a do situace musela zasáhnout ochranka, která zabránila dalšímu vyhrocení.
Wilder se k zápasům s Furym vrací i v posledních dnech. Opakovaně jej označil za „největšího podvodníka v historii boxu“ a tvrdí, že o výhru v prvním duelu přišel kvůli rasisticky motivovanému chování ringového rozhodčího.
Faktem zůstává, že od neúspěchů s „Gypsy Kingem“ jeho kariéra výrazně zpomalila. Američan prohrál čtyři z posledních šesti zápasů. Duel s britským veteránem Chisorou, který se uskuteční 4. dubna v londýnské O2 areně, pro něj ale může znamenat návrat mezi elitu. V případě vítězství by se znovu přiblížil titulové šanci v těžké váze.