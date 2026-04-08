Wiererová zavítala na zápas Juventusu. Domů si odnesla vlastní dres

Nabitý velikonoční program nejvyšší italské fotbalové soutěže Serie A nabídl i duel 31. kola mezi Juventusem a Janovem. Právě ten si nenechala ujít ani bývalá italská biatlonová hvězda.
Wiererová dorazila na stadion na pozvání jednoho ze sponzorů turínského klubu, značky Adidas. Její návštěvu následně sdílel i samotný Juventus, který na sociálních sítích zveřejnil video, v němž biatlonistce předává ikonický černobílý dres s jejím jménem.
„Výjimečný dres pro výjimečnou sportovkyni,“ uvedl klub v příspěvku. Držitelka dvou velkých křišťálových glóbů a čtyřnásobná světová šampionka následně neváhala a dres si okamžitě oblékla.
„Dokonalý večer,“ napsala pak Wiererová na svém Instagramu. Kromě příjemného překvapení ji potěšil i výsledek, Juventus na domácí půdě zvítězil 2:0. Na zápas navíc dorazila se svou mladší sestrou Magdalenou, která se rovněž věnovala biatlonu, ale skončila už v devatenácti letech a později se na čas zaměřila na dálkové běhy na lyžích.
Wiererová uzavřela kariéru během letošní sezony symbolicky doma na olympijských hrách v Anterselvě, v areálu, kde vyrůstala. Jaká bude její další cesta, zatím neupřesnila. Už teď je ale zřejmé, že se do ústraní rozhodně nestahuje. V minulosti spolupracovala jako reportérka například s italským Eurosportem a pravidelně se objevuje i na společenských a sportovních akcích.