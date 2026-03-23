Wiererová se v Oslu radovala z další pocty. Získala titul pro biatlonové veterány

  18:22
Biatlonistka Dorothea Wiererová sice oficiálně ukončila kariéru už na domácích olympijských hrách, závěrečný podnik Světového poháru v norském Holmenkollenu si ale nenechala ujít. Do Osla dorazila podpořit své kolegy a zároveň převzala i další, tentokrát neoficiální ocenění.
Dorothea Wiererová a Vetle Sjåstad Christiansen v Holmenkollenu převzali pletené stříbrné startovní číslo pro nejúspěšnější závodníky starší 33 let. | foto: NTB / AlamyProfimedia.cz

Během vyhlašování celkových výsledků Světového poháru Wiererová oblékla pletené stříbrné startovní číslo pro nejúspěšnější závodníky starší 33 let. Ocenění získala společně s Norem Vetlem Sjåstadem Christiansenem z rukou Ingrid Landmark Tandrevoldové.

Run while you can, @dorothea_wierer because it seems like the silver bib is hunting you
33+ and still running the show . Age really just is a number

22. března 2026 v 18:03, příspěvek archivován: 23. března 2026 v 12:59
Oba si svůj moment na pódiu patřičně užili. S nadsázkou předvedli „staříky“ a Christiansen nakonec vysmátou Italku odnesl na zádech. V celkovém pořadí Světového poháru přitom Wiererová obsadila třinácté místo, těsně za Terezou Voborníkovou, zatímco Christiansen skončil sedmý.

Pro Wiererovou přitom nejde o první podobné ocenění. Stříbrné číslo získala už v minulé sezoně po boku Tarjeie Böa. Mezi další držitele patří například Denise Herrmannová-Wicková, Mona Brorssonová, Anaïs Bescondová nebo Jakov Fak.

Francouzská nadvláda, norský smutek a česká senzace. Příběhy biatlonové zimy

Tradice stříbrného čísla vznikla před pěti lety jako reakce na zavedení modrého čísla pro nejúspěšnější mladé závodníky. Nová kategorie měla naopak ocenit zkušenější biatlonisty starší 33 let. O její vznik se zasloužily především Američanky Clare Eganová a Susan Dunkleeová, přičemž právě Dunkleeová první stříbrné číslo sama upletla.

Introducing the Silver Bib! 3️⃣3️⃣➕

The silver bib is for the top World Cup athlete born in 1987 or earlier (33+).

Going into today's race, @jakov_fak leads the men's standings in 9th overall, but Arnd Peiffer and @simoneder83 are close behind in 15th and 19th. On the women's side @anaisbescondofficiel holds a slight advantage in 18th over @clareeganbiathlete in 19th.

Best of luck to all our Silver Bib contenders this season!

13. ledna 2021 v 14:22, příspěvek archivován: 23. března 2026 v 10:50
Neoficiální kategorie si rychle získala oblibu mezi fanoušky, a Mezinárodní biatlonová unie proto v loňském roce zvažovala, že by se z ní stala oficiální součást Světového poháru. Vedle modrého čísla pro nejlepší mladé závodníky by tak přibylo i stříbrné pro nejúspěšnější biatlonisty nad 33 let. K tomuto kroku ale zatím nedošlo.

Pamatujete si hlavní tváře české atletiky 90. let? Jak se změnily a co dělají dnes

Bronzová trojskokanka Šárka Kašpárková, stříbrná výškařka Zuzana Hlavoňová,...

Čeští atleti bojují o co nejlepší výsledky na halovém mistrovství světa v polské Toruni a snaží se navázat na úspěchy svých předchůdců. Vzpomínáte na hlavní tváře české atletiky 90. let? Připomeňte...

Senzace! Manuel je halovou mistryní světa na čtyřstovce, vylepšila si osobní rekord

Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel slaví titul halové mistryně světa.

V pouhých dvaceti letech slaví Lurdes Gloria Manuel famózní úspěch, v Toruni se stala halovou mistryní světa na trati 400 metrů! Ve finále si vylepšila osobní rekord na 50,76 a má první individuální...

Pomáhají charitě, mluví o duševním zdraví i trénují. Co dělají šampionky 90. let

Jak dopadly tenisové hvězdy 90. let?

Devadesátá léta byla v ženském tenisu érou silných osobností, nezapomenutelných rivalit a hvězd, které dokázaly zaujmout na kurtech i mimo ně. Některé působily jako ledově klidné královny, jiné jako...

Sparta - Alkmaar 0:4, kolaps po půli, hosté byli jasně lepší a Česko je bez pohárů

Fotbalisté Alkmaaru se radují z g’ólu do sítě Sparty v osmifinále Konferenční...

Fotbalový tým AZ Alkmaar loni na začátku října ve svém úvodním utkání Konferenční ligy dostal čtyři góly v Larnace. Ve čtvrtek pozdě večer na pražské Letné výsledkem 4:0 naopak vyprovodil z...

Leerdamová vyrazila na lyže v luxusní kombinéze. Obdiv sklidila i od Vonnové

Olympijská vítězka Jutta Leerdamová si po sezoně dopřává odpočinek na horách....

Nizozemská rychlobruslařka Jutta Leerdamová si po náročné sezoně dopřává odpočinek na horách. Olympijská vítězka vyrazila s rodinou na lyžařskou dovolenou do francouzských Alp, odkud se pochlubila...

ONLINE: Červenka vystřelil Pardubicím semifinále. Sparta bojuje s Plzní

Sledujeme online
Vpravo Roman Červenka (Pardubice) stíhaný Jakubem Flekem z Komety Brno.

Obhájci titulu z Komety podlehli v domácím čtvrtém utkání Pardubicím a ve čtvrtfinále končí. Jediný gól zápasu vstřelil v 50. minutě Roman Červenka, čímž Pardubicím zajistil postup do semifinále po...

23. března 2026  16:45,  aktualizováno  19:24

Medailistky z Toruně jsou doma. Manuel slavila burgerem, Švábíková míří do lázní

Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel slaví titul halové mistryně světa.

Když dorazily na tiskovou konferenci po příjezdu z halového mistrovství světa v Toruni, v obličejích se jim po dlouhé cestě odrážela únava. Ale zároveň i obrovská radost! Čtvrtkařka Lurdes Gloria...

23. března 2026  17:55,  aktualizováno  19:11

Prosadili rozšíření. Teď se svaz zase chystá juniorskou extraligu zúžit

Alois Hadamczik, prezident Českého svazu ledního hokeje.

Před třemi lety hokejový svaz rozšiřoval juniorskou extraligu ze 14 týmů na 16. Odborná hokejová veřejnost krok kritizovala: Sníží se kvalita, ztratí se konkurence, svaz chce akorát všechny uspokojit...

23. března 2026  18:59

Francie vybrala nového kouče. Po mistrovství světa ji převezme Zidane

Zinedine Zidane, trenér fotbalistů Realu Madrid, během utkání s Huescou.

Bývalý hvězdný záložník Zinédine Zidane se podle americké televizní stanice ESPN stane po letním mistrovství světa trenérem francouzské fotbalové reprezentace. Světový šampion z roku 1998 se už...

23. března 2026  18:40

Krizi Artisu po zimní pauze trenér Chytrý neustál, nahradí ho Nádvorník

Trené Artisu Brno Jiří Chytrý.

U fotbalistů Artisu Brno skončil hlavní trenér Jiří Chytrý i jeho asistenti Ivan Kopecký s Ondřejem Kušnírem. „Změnou na lavičce bychom chtěli dodat týmu určitý nový impulz,“ uvedl generální ředitel...

23. března 2026  12:50,  aktualizováno  18:35

Krejčí, muž s páskou na paži. Stoper z Wolves je novým kapitánem reprezentace

Obránce Ladislav Krejčí gratuluje spoluhráčům ke vstřelenému gólu.

Ve třiadvaceti nosil pásku ve Spartě, v nejexponovanějším českém fotbalovém klubu. V šestadvaceti ji navlékne v národním mužstvu. Ladislav Krejčí je novým reprezentačním kapitánem, poprvé tak vyběhne...

23. března 2026  17:59

Muchová jednoznačně zdolala Ealaovou, na turnaji v Miami si zahraje čtvrtfinále

Karolína Muchová v osmifinále turnaje v Indian Wells

Poměrně suverénním způsobem deklasovala Karolína Muchová ve 4. kole turnaje v Miami za hodinu 6:0, 6:2 tenistku Alexandru Ealaovou z Filipín a postoupila do čtvrtfinále. Další soupeřkou 13. nasazené...

23. března 2026  17:36

Schick před baráží o mistrovství světa: Životní šance. Bůh ví, jestli ještě přijde

Patrik Schick ve velké šanci před chorvatským brankářem Dominikem Livakovičem.

Minulou baráž o postup na fotbalové mistrovství světa zmeškal kvůli zranění. A tři týdny před tou letošní si zdravotní potíže přivodil znovu. „Byly jen lehčí, nic vážného. Věděl jsem, že baráž...

23. března 2026  17:32

Další spojení fotbalových Teplic a rapu. Při hitu se Spartou vystoupí VlaďkySyn

Rapper VlaďkySyn, který vystoupí na Stínadlech v rámci zápasu fotbalové ligy...

Už bezmála tři roky ve žluto-modrém dresu neběhá oceňovaný rapper Tomáš Kučera, ale spojení rap – fotbalové Teplice funguje dál. Loni na podzim při taháku s Plzní vystoupil Katannah, při dubnovém...

23. března 2026  17:15

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Povedený návrat. Po dlouhé pauze se Miculyčová připomněla druhým místem

Bikerka Iveta Miculyčová ve finále Freestyle BMX na olympijských hrách v...

Vydařený návrat na mezinárodní scénu má za sebou Iveta Miculyčová. Po rok a půl dlouhé pauze zaviněné zraněním kolena, které si vyžádalo operaci, byla dvojnásobná mistryně Evropy ve freestyle BMX...

23. března 2026  16:28

Tisící kariérní zásah: pro Ovečkina důležitý, ale zastíněný. Mohlo být líp, znělo ze šatny

Zadumaný Alexandr Ovečkin. Ruský hokejový útočník sice v zápase s Coloradem...

Bez pompy, bez okázalých oslav, jen s kamennou tváří. Výraz Alexandra Ovečkina by vůbec nenapovídal, že jako druhý v historii NHL právě zaznamenal tisící kariérní gól v nejlepší hokejové soutěži na...

23. března 2026  16:18

