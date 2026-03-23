Wiererová se v Oslu radovala z další pocty. Získala titul pro biatlonové veterány

Během vyhlašování celkových výsledků Světového poháru Wiererová oblékla pletené stříbrné startovní číslo pro nejúspěšnější závodníky starší 33 let. Ocenění získala společně s Norem Vetlem Sjåstadem Christiansenem z rukou Ingrid Landmark Tandrevoldové.
Oba si svůj moment na pódiu patřičně užili. S nadsázkou předvedli „staříky“ a Christiansen nakonec vysmátou Italku odnesl na zádech. V celkovém pořadí Světového poháru přitom Wiererová obsadila třinácté místo, těsně za Terezou Voborníkovou, zatímco Christiansen skončil sedmý.
Pro Wiererovou přitom nejde o první podobné ocenění. Stříbrné číslo získala už v minulé sezoně po boku Tarjeie Böa. Mezi další držitele patří například Denise Herrmannová-Wicková, Mona Brorssonová, Anaïs Bescondová nebo Jakov Fak.
Tradice stříbrného čísla vznikla před pěti lety jako reakce na zavedení modrého čísla pro nejúspěšnější mladé závodníky. Nová kategorie měla naopak ocenit zkušenější biatlonisty starší 33 let. O její vznik se zasloužily především Američanky Clare Eganová a Susan Dunkleeová, přičemž právě Dunkleeová první stříbrné číslo sama upletla.
Neoficiální kategorie si rychle získala oblibu mezi fanoušky, a Mezinárodní biatlonová unie proto v loňském roce zvažovala, že by se z ní stala oficiální součást Světového poháru. Vedle modrého čísla pro nejlepší mladé závodníky by tak přibylo i stříbrné pro nejúspěšnější biatlonisty nad 33 let. K tomuto kroku ale zatím nedošlo.