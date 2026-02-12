Čekalo se, že ve své parádní disciplíně vybojuje konečně své první individuální olympijské zlato. Tím spíš pro řadu Italů ale celkové páté místo bylo možná zklamáním.
Podle Wiererové se na jejím výkonu projevilo i něco jiného. „Mám menstruaci. Necítím se špatně, ale jsem jen trochu unavená,“ řekla otevřeně po závodě webu Sport News.
Nestává se často, aby sportovkyně veřejně mluvila o ženských problémech. Veřejně o tom promluvila například Mikaela Shiffrinová na mistrovství světa v lyžování, čínská plavkyně Fu Yuanhui či tenistka Heather Watsonová.
„Proč by lidé neměli vědět, že nejste na sto procent? To je ta nejnormálnější věc na světě. To je prostě koloběh života nás žen, v tom pravém slova smyslu,“ pokračovala pětatřicetiletá italská biatlonistka.
Přiznala, že načasování periody je „nepříznivé“. „Za celou svou kariéru jsem nezažila jediné mistrovství světa či olympiádu, kdy bych menstruaci neměla. Ale za dva dny by mělo být po všem, pak zaútočím,“ slíbila.
Svůj středeční výkon ale nesvádí jen na menstruaci. „Navíc moje technika běhu na lyžích není zrovna nejlepší, bořila jsem se do měkkého sněhu.“
V závodě střelecky chybovala jen jednou z dvaceti ran. Zastřílet čistě, brala by stříbro za vítěznou Francouzkou Julií Simonovou.
Medailově má přesto Wiererová na olympiádě odškrtnuto, když ve smíšené štafetě na úvod her dojela se svými kolegy na stříbrné pozici.
Snu o individuální medaili (na olympiádách nasbírala 4 medaile, jen jednu (bronzovou) mimo štafetové závody) se nevzdává.
„Uvidíme se v sobotu. Tohle jsou mé poslední čtyři závody, chci si je užít,“ dodala dvojnásobná celková vítězka Světového poháru.