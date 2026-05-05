Wawrinka ukončí kariéru během domácího turnaje. Na programu je emotivní rozlučka

  18:21
Tenista Stan Wawrinka uzavře úspěšnou sportovní kariéru doma. Jedenačtyřicetiletý švýcarský matador se rozhodl rozloučit na podzimním turnaji v Basileji.
Stan Wawrinka a jeho jednoručný bekhend na Australian Open. | foto: Reuters

Oficiální rozlučka bude součástí programu Swiss Indoors Basel 2026, podniku kategorie ATP 500, který je naplánován od 24. října do 1. listopadu. Jeho organizátoři naznačili, že právě Wawrinkovo poslední vystoupení bude jedním z hlavních taháků celého týdne.

„Tři grandslamové tituly, 24 let vášně a jedinečný bekhend. Stan dal tomuto sportu všechno a Basilej byla od začátku součástí jeho příběhu. V říjnu se tady rozloučí,“ uvedli pořadatelé na sociálních sítích.

– One Last Time in Basel.
Stan Wawrinka will return to St. Jakobshalle this October for the final year of his legendary career.

Three Grand Slam titles. 24 years of passion and that unique backhand. Stan has given everything to this sport and Basel has been part of his story since the very beginning.

This October, it ends here. Don't miss your chance to witness history.

️ Ticket Presale starts on Wednesday, 6 May, at 10am.
4. května 2026 v 16:00, příspěvek archivován: 5. května 2026 v 13:19
Wawrinkovo loučení by mělo v programu dostat výrazný prostor. Oficiálně připomenuto bude hned v úvodní části akce. Speciální ceremoniál je naplánován na pondělí 26. října v 18:00 a stane se součástí programu „Super Monday“.

Večer bude koncipován jako ohlédnutí za Wawrinkovou kariérou. Nabídne pocty, výběr zásadních momentů i připomínku jeho největších úspěchů na okruhu ATP. Pořadatelé ale zdůrazňují, že nepůjde jen o jeden slavnostní emotivní moment. Diváci by měli mít možnost vidět Wawrinku i v dalších dnech, protože do turnaje má nastoupit také jako hráč.

„Fanoušci budou svědky jeho nezlomné bojovnosti a bekhendu, který je považován za jeden z nejkrásnějších úderů v historii ATP Tour,“ stojí na webu akce.

Loučení domácí hvězdy ještě posiluje význam letošního ročníku. Swiss Indoors se hraje v hale St. Jakobshalle a patří k největším událostem švýcarského tenisového kalendáře. V roce 2026 navíc turnaj oslaví už 55. ročník.

Wawrinka je bývalou světovou trojkou. Během kariéry získal celkem šestnáct titulů, včetně tří grandslamů. Triumfoval na Australian Open 2014, Roland Garros 2015 a US Open 2016. V roce 2014 navíc pomohl Švýcarsku k vítězství v Davis Cupu. V roce 2008 se stal olympijským vítězem ve čtyřhře, do které nastoupil po boku Rogera Federera.

