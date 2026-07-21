Vždy budeš nejlepší! Messiho manželka poslala emotivní vzkaz, dojala i Beckhama

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  12:30
Antonela Roccuzzo během MS ve fotbale 2026

Antonela Roccuzzo během MS ve fotbale 2026 | foto: Profimedia.cz

Rodina Lionela Messiho byla po celou dobu šampionátu v dějišti MS.
Rodina Lionela Messiho byla po celou dobu šampionátu v dějišti MS.
Antonela Roccuzzo a Lionel Messi se syny Thiagem, Mateem a Cirem
Zklamaný argentinský kapitán Lionel Messi po porážce se Španělskem.
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Lionel Messi na titul z fotbalového mistrovství světa nedosáhl, uznání však sklízí dál. Den po porážce Argentiny ve finále se Španělskem (0:1 v prodloužení) mu emotivní vzkaz věnovala jeho manželka Antonella Roccuzzová.

V příspěvku na Instagramu, který zveřejnila den po finále, vyzdvihla především Messiho odhodlání a dlouhodobé úspěchy.

„Vždy budeš ten nejlepší. Nejen díky svému talentu, ale také proto, že jsi nikdy nepřestal být sám sebou. Ať se děje cokoliv, nikdy se nevzdáváš, vždycky bojuješ až do konce a dáváš do toho všechno až do poslední sekundy.“

antonelaroccuzzo

Siempre vas a ser el mejor @leomessi
No solo por tu talento, sino porque nunca dejaste de ser vos. Porque pase lo que pase, nunca bajás los brazos, siempre peleás hasta el final y das todo de vos hasta el último segundo. Esa fuerza, esa mentalidad y esa manera de levantarte una y otra vez son las que te hacen único.
Gracias por enseñarnos cada día que el verdadero éxito se construye con trabajo, sacrificio, perseverancia y sin perder nunca la esencia. Sos el mejor ejemplo para nuestros hijos y una inspiración para millones de personas.
Te admiro más de lo que las palabras pueden expresar y me siento inmensamente orgullosa de caminar esta vida a tu lado.
Te amo muchísimo

20. července 2026 v 20:13, příspěvek archivován: 21. července 2026 v 10:18
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Právě jeho síla, mentalita a schopnost znovu vstát podle ní dělají jejího manžela jedinečným.

Roccuzzová má s Messim tři syny – třináctiletého Thiaga, desetiletého Matea a osmiletého Cira.

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Rodina podporovala argentinského kapitána po celou dobu přímo v dějištích šampionátu. Ve vzkazu manželovi pak Roccuzzová poděkovala také za příklad, který dětem dává.

„Každý den je učíš, že skutečný úspěch se rodí z tvrdé práce, obětí a vytrvalosti, aniž by člověk ztratil sám sebe. Jsi tím nejlepším příkladem pro naše děti a inspirací pro miliony lidí,“ napsala.

„Obdivuji tě víc, než dokážou vyjádřit slova, a jsem nesmírně hrdá na to, že mohu kráčet životem po tvém boku. Moc tě miluji,“ dodala.

Příspěvek během půl dne nasbíral přes šest milionů lajků a téměř 168 tisíc komentářů. Podporu Messimu a jeho rodině vyjádřil také bývalý anglický reprezentant David Beckham.

„Vy oba jste výjimeční lidé. Vaším největším úspěchem jsou vaši kluci. Všichni jsme na tvého manžela velmi hrdí,“ vzkázal.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Timofejevová vs. SasnovičováTenis - - 21. 7. 2026:Timofejevová vs. Sasnovičová //www.idnes.cz/sport
0:0
  • 1.50
  • -
  • 2.44
Parryová vs. HontamaováTenis - - 21. 7. 2026:Parryová vs. Hontamaová //www.idnes.cz/sport
0:0
  • -
  • -
  • -
Bartůňková vs. JüanTenis - - 21. 7. 2026:Bartůňková vs. Jüan //www.idnes.cz/sport
Živě3:6, 5:4
  • 1.41
  • -
  • 2.69
Kao vs. TaggerováTenis - - 21. 7. 2026:Kao vs. Taggerová //www.idnes.cz/sport
0:0
  • 2.49
  • -
  • 1.53
Samson vs. JointováTenis - - 21. 7. 2026:Samson vs. Jointová //www.idnes.cz/sport
21. 7. 12:40
  • 2.30
  • -
  • 1.57
Program a výsledky
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Výsledky

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