V příspěvku na Instagramu, který zveřejnila den po finále, vyzdvihla především Messiho odhodlání a dlouhodobé úspěchy.
„Vždy budeš ten nejlepší. Nejen díky svému talentu, ale také proto, že jsi nikdy nepřestal být sám sebou. Ať se děje cokoliv, nikdy se nevzdáváš, vždycky bojuješ až do konce a dáváš do toho všechno až do poslední sekundy.“
Právě jeho síla, mentalita a schopnost znovu vstát podle ní dělají jejího manžela jedinečným.
Roccuzzová má s Messim tři syny – třináctiletého Thiaga, desetiletého Matea a osmiletého Cira.
|
Oslava mistrovství světa i přes porážku. Prezident Argentiny vyhlásí státní svátek
Rodina podporovala argentinského kapitána po celou dobu přímo v dějištích šampionátu. Ve vzkazu manželovi pak Roccuzzová poděkovala také za příklad, který dětem dává.
„Každý den je učíš, že skutečný úspěch se rodí z tvrdé práce, obětí a vytrvalosti, aniž by člověk ztratil sám sebe. Jsi tím nejlepším příkladem pro naše děti a inspirací pro miliony lidí,“ napsala.
„Obdivuji tě víc, než dokážou vyjádřit slova, a jsem nesmírně hrdá na to, že mohu kráčet životem po tvém boku. Moc tě miluji,“ dodala.
Příspěvek během půl dne nasbíral přes šest milionů lajků a téměř 168 tisíc komentářů. Podporu Messimu a jeho rodině vyjádřil také bývalý anglický reprezentant David Beckham.
„Vy oba jste výjimeční lidé. Vaším největším úspěchem jsou vaši kluci. Všichni jsme na tvého manžela velmi hrdí,“ vzkázal.