náhledy
Na sportovištích sbírají medaile a překonávají rekordy, úspěchy ale slaví i ve školních lavicích. Někteří vystudovali medicínu, jiní matematiku, další se zaměřili na mnohem specifičtější vědy. Podívejte se na některé slavné sportovce, kteří vedle náročných tréninků zvládli i vysokoškolské studium.
Autor: Profimedia.cz
Kajakář a mistr světa Vít Přindiš se může pochlubit zajímavým vzděláním. Na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT vystudoval obor zaměřený na propojení medicíny a techniky.
Autor: Kanoe.cz / Jure Lenarcic
Česká biatlonistka Tereza Voborníková, která na letošních olympijských hrách vybojovala senzační bronz v závodě s hromadným startem, získala v roce 2024 bakalářský titul v oboru Regenerace a výživa ve sportu na Masarykově univerzitě. Následně získala magisterský titul v oboru Wellness specialista na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu PALESTRA.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Česká biatlonistka a mistryně světa Markéta Davidová má hned dva inženýrské tituly. Na České zemědělské univerzitě v Praze vystudovala obory Výživa zvířat a dietetika a Reprodukční biotechnologie.
Autor: Český biatlon/Jaroslav Svoboda
Český reprezentant v moderním pětiboji a mistr Evropy z roku 2025 Matouš Tůma (na snímku vlevo) vystudoval chemické inženýrství a bioinženýrství na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze.
Autor: Filip Komorous
Rakouská cyklistka Anna Kiesenhoferová se v Tokiu 2021 postarala o jednu z největších olympijských senzací. Ačkoliv byla outsiderka, vyhrála silniční závod. Vedle sportu se věnovala matematice a fyzice. Studovala na univerzitě v Cambridge a v roce 2016 získala doktorát z aplikované matematiky na Katalánské polytechnické univerzitě v Barceloně.
Autor: AP
Hvězdná americká sprinterka Gabby Thomasová vystudovala na Harvardu neurobiologii a globální zdraví. Později získala magisterský titul v oblasti veřejného zdraví na UTHealth Houston.
Autor: AP
Britská gymnastka Bryony Pageová, která na olympijských hrách v Paříži 2024 vybojovala zlato ve skocích na trampolíně, se během studia zabývala netradičním tématem. Na University of Sheffield vystudovala biologii a ve své závěrečné práci zkoumala, jaké zvuky mohli vydávat dinosauři.
Autor: Reuters
Dvojnásobná olympijská vítězka ve veslování z Pekingu 2008 a Londýna 2012 Susan Franciaová na University of Pennsylvania vystudovala sociologii se zaměřením na právo a deviantní chování. Později získala také magisterský titul z kriminologie. Vlohy ke studiu a vědě má v genech. Je dcerou nositelky Nobelovy ceny za medicínu Katalin Karikóové
Autor: Profimedia.cz
Šestinásobný šampion NBA a jeden z nejslavnějších hráčů basketbalové historie Kareem Abdul-Jabbar vystudoval v roce 1969 historii na UCLA. Zájem o tento obor mu vydržel i po skončení kariéry. Stal se uznávaným spisovatelem, napsal knihy věnované afroamerické historii i publikace inspirované světem Sherlocka Holmese.
Autor: AP
Čtyřnásobný šampion NBA Shaquille O’Neal má na kontě také několik akademických titulů. V roce 2012 získal doktorát z pedagogiky na Barry University a v květnu 2026 dokončil další magisterské studium na Louisiana State University. Jeho závěrečná práce se věnovala mentorství a hledala inspiraci v Homérově Odysseji.
Autor: AP
Basketbalová ikona Michael Jordan má bakalářský titul z geografie. V roce 1984 opustil University of North Carolina v Chapel Hill, aby zahájil profesionální kariéru v NBA. O dva roky později se však na univerzitu vrátil a v roce 1986 během léčby dlouhodobého zranění studium dokončil.
Autor: AP
Kanadský hráč amerického fotbalu Laurent Duvernay-Tardif získal v roce 2020 s Kansas City Chiefs Super Bowl. Už o dva roky dříve přitom dokončil studium medicíny na McGill University. Během pandemie covidu-19 se rozhodl vynechat sezonu NFL a pomáhat pacientům ve zdravotnickém zařízení. V roce 2023 ukončil sportovní kariéru a dál se věnuje medicíně.
Autor: ČTK
Americká tenistka Venus Williamsová v roce 2007 získala titul v oboru módní návrhářství na Art Institute of Fort Lauderdale. O osm let později dokončila bakalářské studium podnikové administrativy na Indiana University East. Své znalosti uplatnila mimo jiné při budování módní značky EleVen.
Autor: AP
Legendární tenistka Billie Jean Kingová přerušila v roce 1964 vysokou školu kvůli sportovní kariéře. K nedokončenému studiu se však po více než šesti desetiletích vrátila. V květnu 2026 získala ve věku 82 let bakalářský titul z historie na California State University v Los Angeles.
Autor: Profimedia.cz
Britská veslařka, olympijská vítězka z Londýna 2012 a šestinásobná mistryně světa Katherine Graingerová vystudovala práva na University of Edinburgh. V Glasgow pokračovala studiem lékařského práva a etiky. V roce 2013 získala doktorát na King’s College London, kde se zabývala ukládáním doživotních trestů za vraždu.
Autor: Profimedia.cz
Německá biatlonistka Karolin Horchlerová, která v roce 2020 získala stříbro na mistrovství světa ve štafetě, se po konci kariéry vydala úplně jiným směrem. V roce 2022 odložila závodní lyže a rozhodla se studovat porodní asistenci. Zaujala ji práce na porodním sále, proto nastoupila do programu propojujícího univerzitní výuku s nemocniční praxí.
Autor: AP
Americká gymnastka Laurie Hernandezová získala v Riu 2016 olympijské zlato v soutěži družstev a stříbro na kladině. Později se rozhodla věnovat herectví, které studovala na prestižní Tisch School of the Arts při New York University. V roce 2026 debutovala na Broadwayi v muzikálu & Juliet.
Autor: AP
Britská sprinterka, mistryně světa v běhu na 200 metrů z roku 2019 Dina Asher-Smithová vystudovala historii na King’s College London. Studium dokončila v roce 2017 a pro svou závěrečnou práci si vybrala téma z hudebních dějin. Zaměřila se na vývoj jazzu a slavné hudebníky Louise Armstronga a Dukea Ellingtona.
Autor: Reuters
Olympijská vítězka v běhu na 400 metrů z Pekingu 2008 a dvojnásobná mistryně světa Christine Ohuruoguová vystudovala lingvistiku na University College London. Diplom získala v roce 2005, tedy ještě před svými největšími sportovními úspěchy. V roce 2019 navíc absolvovala práva na Queen Mary University of London.
Autor: AP