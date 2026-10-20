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Fotbal v sezoně 2026/27
Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.
KVÍZ: Poznáte 50 známých českých fotbalistů podle fotky?
Někteří zářili v národním týmu, na některé v zahraničí stále vzpomínají. Poznáte výběr padesáti známých českých fotbalistů pouze na základě fotografie? Otestujte své znalosti!
Do výstřihu nekoukat 2. Ústí ve světě boduje trenérovým „bojem o život“
Dekolt ústecké fotbalové moderátorky a odvrácený pohled respondenta, díl druhý. Virtuální svět znovu dobývá rozhovor z dílny českého druholigového Viagemu, Sabina Jakšová ho vedla s trenérem Davidem...
Ústí: za vytetované logo doživotní permanentka. Kérku mají i moderátorky
Vytetuj si naše logo, dostaneš doživotní permanentku! Další bláznivý nápad vytáhl ze šuplíku ústecký fotbalový Viagem. A při posledním druholigovém zápase s Opavou si diamant, čili nový znak klubu,...
Neomluvitelné. Slávisté pro Chorého nemají pochopení, na Ligu mistrů neletí
Přitiskl si ruku na obličej, z něhož koukalo nevhodné gesto. Za nenápadný prostředníček, který směřoval k sudímu Janu Všetečkovi, dostal slávistický fotbalista Tomáš Chorý červenou kartu. Čtvrtou za...
Ondra pokořil Exodii za čtyři dny, nejtěžší boulder světa má od něj novou známku
Na skále řešil tlak, jaký zažívá na mistrovství světa či olympiádě. Adam Ondra v pátek jako druhý člověk na světě zdolal italskou Exodii, kterou její autor Elias Iagnemma loni označil jako první...
Kouč, sudí i masér. Jak pan Kopsiva z Prahy dobyl Řecko a na hráče lil vodu s vápnem
Rodák z Libně. Sparťanský brankář. Trénovat se učil v Barceloně. Koučoval řeckou reprezentaci, z Olympiakosu udělal neporazitelný tým, a když se místo fotbalu válčilo, bojoval v americké armádě.
Výrazná proměna. Biatlonistka Voborníková se pochlubila novým účesem
Biatlonistka Tereza Voborníková se rozhodla pro změnu vzhledu. V úterý vyrazila ke kadeřníkovi, odkud odcházela s výrazně světlejší barvou vlasů. Novým účesem se pochlubila i fanouškům na sociálních...
Do Jablonce už jako ženáč? Kouč Brightonu se měl tajně oženit s německou herečkou
Fotbalisty Jablonce čeká ve čtvrtek utkání Konferenční ligy proti Brightonu. Trenér hostů Fabian Hürzeler přitom do Česka zřejmě přijíždí jako čerstvý ženáč. Třiatřicetiletý kouč se měl tajně oženit...
Olympiakos – Sparta v TV: Kde sledovat Evropskou ligu, kurzy
Fotbalisté Sparty se ve třetím kole ligové fáze Evropské ligy představí na hřišti řeckého Olympiakosu Pireus. Pražany čeká náročný souboj s favorizovaným soupeřem, který se může opřít o výbornou...
Fanoušci Slovanu se v Římě poprali s těžkooděnci. Jednomu dokonce vzali štít
V tabulce zůstávají bez bodu, na posledním místě a s nejhorším skóre ze všech týmů. Po porážce v Římě (0:4) však fotbalový Slovan Bratislava neřeší jen nepovedený výkon na hřišti, nýbrž i chování...
Rusko slaví. Celá země stála za mnou, prohlásila „neutrální“ mistryně Evropy
Při závěrečném ceremoniálu za ní nesvítila žádná vlajka, nehrála jí hymna, na dresu měla napsané pouze své jméno. Stolní tenistka Elisabet Abraamjanová minulý týden na mistrovství Evropy v Lublani,...
Slavia v Lize mistrů 2026/27: Program, soupeři, výsledky, kde sledovat
Fotbalisté Slavie podruhé za sebou bojují v Lize mistrů. Na úvod ve strhujícím utkání nestačili v Edenu na Lens 2:3 a bod nezískali ani v Baku, kde podlehli Sabahu 0:2. Naposledy remizovali 2:2 na...
Konec jedné úžasné éry. Satoranský se v listopadu rozloučí s reprezentací
Na konci listopadu naposledy v ostrém zápase obleče český dres. Lídr basketbalové reprezentace Tomáš Satoranský se s fanoušky rozloučí během utkání předkvalifikace o EuroBasket 2029 proti Belgii....
Valentová jízdu v Ósace nezopakuje, Bouzková podruhé uspěla v Ning-po
Tenistka Marie Bouzková porazila po velkém obratu v úvodním setu zápasu 2. kola turnaje v Ning-po 7:5, 6:2 Rusku Anastasii Zacharovovou. Ve čtvrtfinále může hrát se Sárou Bejlek, pokud její kolegyně...
Pohlavek i pohlazení. Hernández bránil Yamala a stihl i žertovat. Kouč ho vyzdvihl
Byl jedním z hlavních pilířů PSG při triumfálním vítězství nad Barcelonou v Lize mistrů. Lucas Hernández vstřelil gól a zastavil největší soupeřovu hrozbu. „Lamine Yamal? Je to skvělý hráč. Věděl...
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Naděje Špicarová míří do velké belgické stáje. Jdu si dál za svými sny, těší ji
Teprve osmnáctiletá cyklistka Karolína Špicarová z Jilemnice má za sebou mimořádně úspěšnou sezonu, která jí otevřela dveře do velkého evropského týmu. Juniorská mistryně republiky podepsala smlouvu...
Můj druhý táta. Zač polská kometa Chwaliňská vděčí českému trenérovi
Z toho pevného objetí čišela čirá radost i hluboké dojetí. Polská tenistka Maja Chwaliňská jen o pár okamžiků dřív senzačně vydřela titul na tisícovce ve Wu-chanu a o pocit štěstí se nejdřív dělila s...