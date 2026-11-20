Naposledy se prezentovala na slavnostním předávání cen GQ Men of the Year Awards v Londýně. Zvolila dlouhé šaty od značky Di Petsa, jejichž průsvitná horní část patřila k výrazným outfitům večera.
Nebyla to přitom její první podobná zkušenost. Kellyová se v posledních letech pravidelně objevuje na prestižních společenských akcích. Nechyběla například na předávání cen BAFTA, MTV Europe Music Awards nebo Pride of Britain. Objevila se také na obálce magazínu Glamour.
Její cesta k celosvětové popularitě přitom vedla přes fotbal. Do širšího povědomí se dostala především během mistrovství Evropy v roce 2022. Ve finále proti Německu vstřelila v prodloužení vítězný gól a následnou oslavou, při níž si svlékla dres a roztočila ho nad hlavou, vytvořila jeden z nejikoničtějších momentů turnaje.
Na evropském šampionátu v roce 2025 pak znovu sehrála důležitou roli při cestě Anglie za obhajobou titulu. Proměnila rozhodující penaltu ve finálovém rozstřelu proti Španělsku a potvrdila pověst hráčky pro velké okamžiky.
Její popularita se následně promítla také do světa reklamy a módy. Na Instagramu ji sleduje přibližně 1,4 milionu lidí a spolupracuje s řadou známých značek. Mezi její partnery patří například Sephora, EA Sports, Adidas nebo výrobce sluchátek Shokz. V květnu letošního roku navíc oznámila spolupráci s adidasem, který ji zařadil mezi své výrazné sportovní tváře.
Kellyová přitom opakovaně zdůrazňuje, že móda je pro ni především způsobem, jak ukázat, jakou osobností je. Nechce se držet jediné škatulky a střídá sportovní oblečení s elegantními modely. „Nemám vlastně žádný pevně daný styl. Mám ráda streetwear, ale zároveň miluji elegantní oblečení a podpatky. Nikdy nenásleduji dav. Vezmu si to, co se líbí mně,“ popsala.
Právě možnost kombinovat fotbalovou kariéru s dalšími zájmy považuje za důležitou také pro mladé dívky. „Nemusíte si vybírat. Můžete být obojí,“ připomněla v rozhovoru pro The Telegraph v souvislosti se svou rolí jedné z tváří speciální kolekce Barbie.