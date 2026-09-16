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Její nástupové modely patří na velkých tenisových turnajích k ostře sledovaným a diskutovaným. Naomi Ósakaová během US Open v New Yorku ukázala, že módní hvězdou je i mimo kurt. Japonská šampionka zde vystřídala několik velmi rozdílných kreací a předvedla, že se nebojí minisukní, pastelových barev ani výrazných doplňků.
Autor: Instagram/@naomiosaka
Na první trénink dorazila Naomi Ósakaová v oranžových šatech. Výraznou barvu zjemnila bílou kabelkou a hnědými botami na nízkém podpatku.
Autor: Instagram/@naomiosaka
Éterický outfit zaujal fanoušky na sociálních sítích. „Kdyby Carrie Bradshawová hrála tenis,“ napsal jeden z komentujících s odkazem na hrdinku seriálu Sex ve městě, která proslula odvážnými módními kreacemi.
Autor: Instagram/@naomiosaka
Na druhý trénink přijela japonská tenistka v šatech s netradiční siluetou. Ještě větší pozornost poutaly doplňky, především sandály na podpatku ozdobené výraznými 3D motýlky.
Autor: Instagram/@naomiosaka
Nepřehlédnutelným prvkem outfitu byly také velké zlaté náušnice, které celému vzhledu dodaly ještě výraznější nádech.
Autor: Instagram/@naomiosaka
Na třetí trénink zvolila Ósakaová modré šaty. Sladila je s botami na nižším podpatku ve stejném odstínu a vsadila na jednodušší, hravý vzhled.
Autor: Instagram/@naomiosaka
Pod fotografiemi z 27. srpna se objevily pochvalné reakce.
Autor: Instagram/@naomiosaka
Na čtvrtý volný trénink změnila styl a oblékla černé šaty s místy průsvitnými částmi. Elegantnější kreace výrazně kontrastovala s jejími předchozími barevnými outfity.
Autor: Instagram/@naomiosaka
Tmavý model Ósakaová oživila nápadnou kabelkou a velkými kruhovými náušnicemi.
Autor: Instagram/@naomiosaka
Pátý trénink přinesl další výraznou proměnu. Místo šatů tentokrát Ósakaová sáhla po streetwearovém outfitu a ukázala sportovnější stránku svého stylu.
Autor: Instagram/@naomiosaka
Džíny zkombinovala s koženou bundou a kšiltovkou. Outfit doplnila sportovní taškou Nike a ani tentokrát nevynechala výrazné náušnice.
Autor: Instagram/@naomiosaka
Elegantním outfitem složeným z bílého svetru a kratší béžové kolové sukně se Ósakaová s New Yorkem rozloučila. Na US Open skončila v osmifinále, kde podlehla pozdější vítězce turnaje a nové světové jedničce Jeleně Rybakinové.
Autor: Instagram/@naomiosaka
Jednoduchou kombinaci doplnila lodičkami na jehlovém podpatku.
Autor: Instagram/@naomiosaka