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Fotbal v sezoně 2026/27
Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.
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Kreativní, elegantní, výstřední. Nejlepší atleti světa se prošli po červeném koberci
Ultimátní mistrovství si žádá ultimátní nástup. Nejlepší světové atlety ve čtvrtek v Budapešti přivítal roztažený červený koberec, po kterém se mistři jednotlivých disciplín prošli tak trochu jako po...
OBRAZEM: Méně křiklavé Pardubice, svítící Vary. Podívejte se na extraligové dresy
Dresy Karlových Varů a Třince už jste na ledě viděli, dalších dvanáct mužstev bude ve středečním programu prvního kola nové extraligové sezony následovat. Některá vsadila na klasiku, na jiných...
Jak vypadala Jelena Rybakinová, než se stala hvězdou? Královnu tenisu nepoznáte
Svět bude mít novou tenisovou královnu. Arynu Sabalenkovou v pondělí po US Open na trůnu vystřídá Jelena Rybakinová. Reprezentantka Kazachstánu je na kurtech známá razantní hrou a téměř ledovým...
Slavia - Lens 2:3, domácí mířili k výhře, ale selhali v nastavení. Chyboval Chorý
Slávističtí fotbalisté směřovali k vítězství v Lize mistrů, ale nezvládli nastavení. Ještě na jeho začátku ve svém úvodním utkání základní fáze nového ročníku nad RC Lens vedli 2:1, ale nakonec...
Pitt, Brosnan či Vonnová. Známé tváře si nenechaly ujít vrchol US Open
Finále mužské dvouhry na tenisovém US Open nabídlo souboj Alexandra Zvereva s domácím Benem Sheltonem, který si nenechala ujít řada známých tváří. V hledišti Arthur Ashe Stadium seděly hollywoodské...
Varnsdorf se navzdory debaklu bavil. Kouč Trpišovský podepisoval i zavinovačku
Výjimečný zážitek, splněný sen, skvělý zápas. I tak někteří fanoušci fotbalového Varnsdorfu popisovali středeční duel s pražskou Slavií o postup do osmifinále MOL Cupu. Domácí sice prohráli 1:5,...
Nový hokejový nápad z Ruska: nezačínat první třetinou. Šéf KHL dál experimentuje
Jedna reforma následuje druhou a hokejový svět se nestačí divit. V izolovaném Rusku dál experimentují s pravidly. Jen pár týdnů poté, co v KHL zrušili novou úpravu hraní rukou, nyní přichází s jiným...
Všechno je jinak: Češi na ME ve flag fotbalu jedou, Rusové budou hrát jako neutrální
České týmy v americkém fotbalu nakonec budou navzdory účasti Rusů startovat na zářijovém mistrovství Evropy do 15 a 17 let. Ruské výběry budou v Itálii hrát pod neutrálním názvem Team Euro Youth a...
United v krizi. Už zase. Zvládneme to otočit, tlak neřeším, hlásí trenér Carrick
Byla to jedna z mála přetrvávajících jistot v životě fanouška Manchesteru United. Když jeho tým doma o poločase vedl, neprohrál. Platilo to posledních více než 42 let. Až do středečního večera, kdy...
Litvínovské díkůvzdání pro fantastickou pětku: fanoušci zvěčnili legendy
Srdečná poklona pro „fantastickou pětku“. Záchranáři litvínovského hokeje byli v tu chvíli roztroušení po stadionu, když jim kotel při extraligové premiéře s Kometou velkolepým choreem poděkoval za...
Verstappen si hravě poradil se stovkou jezdců. Českého soupeře na trati šokoval
Čtyřnásobný šampion formule 1 Max Verstappen přijal nezvyklou výzvu. Na okruhu Silverstone usedl do motokáry, aby čelil stovce soupeřů z celého světa. Mezi nimi byl i Čech Jan Liška.
Česko vs. Velká Británie v BJK Cupu 2026 – program, výsledky
České tenistky se ve čtvrtfinále letošního Billie Jean King Cupu utkají proti Velké Británii. Hraje se v úterý 22. září 2026 od 11:00, sledujte střetnutí v přímém přenosu.
77 je nových 23. Na šťastné dvojčíslo sázejí matadoři, mladí i létající ET
V Ústí, v Písku i v Praze. V Ostravě i v Opavě. Tam všude naskočili na módní vlnu posledních let. Hned polovina ze dvanácti klubů Maxa Národní basketbalové ligy má na soupisce číslo 77. Kdysi...
Američtí miliardáři Boehly a Walter prodávají podíly a opouštějí Chelsea
Američtí miliardáři Todd Boehly a Mark Walter prodali své podíly v Chelsea investiční společnosti Clearlake Capital, která tak nad fotbalovým klubem převzala plnou kontrolu. O transakci informovala...
Česko vs. USA: Davis Cup Praha 2026 – program, výsledky, vstupenky
Po 13 letech se Davis Cup vrací do pražské O2 areny, domácí výběr se 18. a 19. září 2026 střetne s reprezentanty USA. Podívejte se na program, výsledky a kde sledovat živé přenosy.
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
Davis Cup proti Američanům začne Menšík, Lehečka zkusí zaskočit Sheltona
Očekávané daviscupové střetnutí mezi českými tenisty a Američany zná rozpis zápasů. V pátek v pražské O₂ areně začne česká jednička Jakub Menšík proti Learneru Tienovi, po nich se střetnou...
Fotbaloví fanoušci přepadli hocha a vzali mu šálu, jednomu hrozí až deset let
Až desetileté vězení za loupež hrozí pětadvacetiletému fotbalovému fanouškovi, který spolu se šestnáctiletým komplicem v dubnu v Ostravě přepadl nezletilého fanouška soupeřova týmu a násilím mu...