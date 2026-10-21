Proměnu, o kterou se postaral kadeřník Lukáš Klucký, dokumentovala ve stories na Instagramu. Nejprve sdílela záběry z kadeřnického křesla, na nichž ukázala své dlouhé vlasy s viditelnými odrosty.
Následně už přišlo srovnání před a po. Původní nesourodé odstíny nahradila světlejší blond. „Tereza má nové vlasy. Nová blond, nový look, pořádná dávka lesku,“ napsal k fotografi kadeřník.
Sama biatlonistka pak zveřejnila společný snímek s autorem své proměny. „Opět moc děkuji,“ vzkázala.
Pražský salon, který pravidelně navštěvuje také tenistka Kateřina Siniaková, přitom Voborníková dobře zná. Jeho služby využila už před letošním vyhlášením ankety Biatlonista roku. Tehdy k barevnému odstínu Champagne Rose Blonde přibyly i jemné vlny.
Voborníková má za sebou mimořádně úspěšný rok. Na únorových olympijských hrách v Itálii vybojovala bronz v závodě s hromadným startem a další třetí místo přidala v březnu na závěr Světového poháru v Oslu.
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V červnu pak podruhé v kariéře ovládla anketu Biatlonista roku. Dařilo se jí i mimo závodní tratě. Začátkem října odpromovala. Získala magisterský titul v oboru Wellness specialista na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu PALESTRA.