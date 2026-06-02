Vyřadila Ósakaovou, pak pobavila diváky. Sabalenková slavila postup moonwalkem

  15:05
Pondělní souboj Aryny Sabalenkové a Naomi Ósakaové na Roland Garros nenabídl jen tenisovou bitvu. Na kurtu se totiž potkaly dvě z nejvýraznějších osobností současného ženského tenisu, které pravidelně poutají pozornost nejen svými výkony, ale i extravagantními módními kreacemi.
Světová jednička Aryna Sabalenková oslavila postup do čtvrtfinále Roland Garros moonwalkem.

Zatímco Ósakaová na centrální kurt Philippa Chatriera opět dorazila v třpytivém outfitu Nike inspirovaném Eiffelovou věží, Sabalenková vynesla luxusní šperky s diamanty a granáty. Podle zahraničních médií přitom jejich hodnota přesahuje několik milionů korun.

Po sportovní stránce nicméně měla navrch světová jednička. Běloruska zvítězila nad bývalou šampionkou US Open 7:5 a 6:3 a počtvrté za sebou postoupila na antukovém grandslamu do čtvrtfinále.

Po zápase ocenila kvality své soupeřky. „Naomi je skvělá hráčka. Vždycky proti ní musíte bojovat o každý míč. Jsem spokojená s tím, jak jsem podávala a jak se mi dařilo vyvíjet na ni tlak,“ řekla Sabalenková.

Největší pozornost fanoušků si ale získala až po posledním míčku. Když na stadionu zazněla hudba Michaela Jacksona, světová jednička se pustila do krátké taneční vložky a na antuce předvedla slavný moonwalk. Diváci její vystoupení okamžitě odměnili potleskem.

„Je úžasné hrát večerní zápas a zažít tady takovou atmosférou. Doufám, že si ještě nějaké podobné utkání na tomto turnaji zahraju,“ usmívala se po výhře Sabalenková. Ve středečním čtvrtfinále ji čeká Ruska Diana Šnajderová.

