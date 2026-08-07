První podobné reakce se objevily už minulý týden, kdy Patricková zveřejnila snímky v černobílých bikinách u bazénu. Zatímco řada fanoušků obdivovala její vypracovanou postavu, jiní jí vzkazovali, že by měla co nejrychleji přibrat. „Dejte jí sendvič,“ napsal jeden z komentujících. „Měla by něco sníst,“ přidal se další. Objevily se dokonce i spekulace, zda se bývalá závodnice nepotýká se zdravotními problémy.
Další vlna komentářů přišla tento týden po sérii fotografií z pláže. „Viděli jsme tolik nádherných pláží. Ale už samotné způsoby dopravy, kterými jsme se na ně dostávali, byly polovinou té zábavy,“ napsala Patricková. Narážela na to, že se během dovolené se proletěla vrtulníkem, svezla se lodí i na vodním skútru a vyzkoušela paddleboard.
Pozornost sledujících však místo zážitků znovu přitáhla její postava. Pod snímkem, na němž čtyřiačtyřicetiletá sportovkyně pózuje ve žlutých bikinách na pláži, se objevily další výzvy, aby se více najedla, i spekulace o anorexii nebo přehnaném cvičení.
Některé komentáře už sklouzly k otevřenému body shamingu. „Vypadá naprosto hrozně,“ napsal jeden z uživatelů. „Dřív to byla kočka, teď vypadá jako chlap,“ přidal další. „Žádné křivky. Hnus,“ stálo v jiném komentáři.
Řada fanoušků se naopak Patrickové zastala a kritizovala právě útoky na její vzhled. Sama bývalá závodnice ale dala najevo, že si z poznámek příliš nedělá. V příbězích na Instagramu později zveřejnila fotografii vydatného oběda a popsala také svou snídani. „Protože mi po posledním příspěvku tolik lidí řeklo, ať se najím, budu vám ukazovat víc svých jídel,“ reagovala s nadhledem.
Patricková závodila v sériích IndyCar i NASCAR a patřila k nejúspěšnějším ženám motorsportu. Kariéru ukončila v roce 2018. Dnes se věnuje podnikání, příležitostně je i komentátorkou závodů.