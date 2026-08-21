Podoba dvacetileté Češky se čtyřiatřicetiletou Britkou některé diváky napříč sociálními sítěmi ohromila. Podle mnohých by obě ženy mohly být sestry.
„Sára Bejlek vypadá přesně tak, jak si představuji Caru Delevingne ve filmu o tenise,“ napsal na sociální síti X jeden z fanoušků ke krátkému videu ze zápasu se světovou jedničkou.
Sara Bejlek looks exactly like how I’d imagine Cara Delevingne looking in a movie about tennis pic.twitter.com/uyZQVD6pyO— Bastien Fachan (@BastienFachan) August 20, 2026
„Mohly by být dvojčata,“ souhlasil další. „Když jsem se na zápas díval, přemýšlel jsem, odkud tu tvář znám. Teď už vím. Je to Cara!“ přidal se jiný komentující.
Objevil se dokonce názor, že je Bejlek vzhledovým mixem Cary Delevingne a Aryny Sabalenkové. Část fanoušků v ní zase vidí Emmu Watsonovou, představitelku Hermiony Grangerové z filmové série o Harrym Potterovi.
Po skalpu světové jedničky čeká Bejlek další těžká zkouška. V pátečním čtvrtfinále vyzve domácí hvězdu Madison Keysovou.
She’s a mix of Sabalenka and Cara Delevingne. https://t.co/viAnUCZGTo— Susie.Carmicheal (@Space_fairy_) August 20, 2026