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Vypadají jako sestry. Fanoušci přirovnávají Bejlek ke slavné britské herečce

Autor:
  11:20
Sára Bejlek se hecuje v osmifinále turnaje v Cincinnati.

Sára Bejlek se hecuje v osmifinále turnaje v Cincinnati. | foto: Profimedia.cz

Sára Bejlek se hecuje na turnaji v Cincinnati.
Sára Bejlek na turnaji v Cincinnati.
Sára Bejlek na turnaji v Torontu.
Česká tenistka Sára Bejlek během zápasu proti Ize Šwiatekové na turnaji v...
13 fotografií
Česká tenistka Sára Bejlek na sebe upozornila výhrou nad Arynou Sabalenkou na turnaji v Cincinnati. Fanoušci ale nechválí jen výkon mladé hráčky, všímají si i jejího vzhledu. Mnohým totiž připomíná britskou modelku a herečku Caru Delevingne.

Podoba dvacetileté Češky se čtyřiatřicetiletou Britkou některé diváky napříč sociálními sítěmi ohromila. Podle mnohých by obě ženy mohly být sestry.

„Sára Bejlek vypadá přesně tak, jak si představuji Caru Delevingne ve filmu o tenise,“ napsal na sociální síti X jeden z fanoušků ke krátkému videu ze zápasu se světovou jedničkou.

„Mohly by být dvojčata,“ souhlasil další. „Když jsem se na zápas díval, přemýšlel jsem, odkud tu tvář znám. Teď už vím. Je to Cara!“ přidal se jiný komentující.

Objevil se dokonce názor, že je Bejlek vzhledovým mixem Cary Delevingne a Aryny Sabalenkové. Část fanoušků v ní zase vidí Emmu Watsonovou, představitelku Hermiony Grangerové z filmové série o Harrym Potterovi.

Po skalpu světové jedničky čeká Bejlek další těžká zkouška. V pátečním čtvrtfinále vyzve domácí hvězdu Madison Keysovou.

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