O tom, že se Williamsová během Super Bowlu objeví s „důležitým oznámením“, se vědělo dopředu.
Sama tenistka na svém Instagramu vyvěsila avízo s datem a popiskem „Hra začíná“. Internetem proto kolovaly spekulace o jejím comebacku.
Nakonec však všichni sledovali spot telemedicínské firmy Ro, v němž bývalá šampionka říká, že zhubla přes 15 kilogramů, cítí se zdravější a spokojenější a za proměnu vděčí léku.
Reklama běžela v první polovině finále zámořské NFL. Williamsová je v ní vidět, jak si injekčně aplikuje přípravek ze skupiny GLP-1. Tyto léky se používají při léčbě silné obezity a jejich užívání celebritami je dlouhodobě předmětem diskuzí a kritiky.
Kontroverzní vystoupení fanoušci nesli s nelibostí. Na sociálních sítích sportovkyni vyčítají, že právě ona jako mimořádně úspěšná sportovkyně podobné přípravky propaguje.
„Vzít si miliardáře ti nestačilo? Chceš víc, proto se nám snažíš protlačit tenhle jed?“ napsal jeden z komentujících na síti X. Další připomínali, že manžel Williamsové Alexis Ohanian je investorem společnosti Ro a zasedá v její správní radě. „Dřív byla perfektní! Ten chlap ji zničil,“ psali někteří.
Výrazná proměna Williamsové přitahovala pozornost delší dobu. Loni v létě se tenistka přiznala k užívání léků na hubnutí. Časopisu People řekla, že po porodu druhé dcery se jí nedařilo vrátit na váhu ani přes intenzivní trénink a zdravý jídelníček.
Serena Williamsová prošla výraznou proměnou. Po pauze ukázala novou postavu
„Bylo to šílené. Nikdy v životě jsem se neocitla v situaci, kdy bych tak tvrdě pracovala, jedla tak zdravě a přesto se nemohla dostat na to, kam jsem potřeboval ,“ vysvětlila, proč sáhla po lécích.