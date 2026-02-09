Čekal se comeback. S. Williamsová ale na Super Bowlu propagovala kontroverzní lék

Tenisová legenda Serena Williamsová měla během nedělního Super Bowlu oznámit „velkou novinku“ a fanoušci doufali v její návrat na kurty. Místo comebacku ale nejúspěšnější tenistka všech dob vystoupila v kontroverzní reklamě na léky na hubnutí, což okamžitě vyvolalo ostrou kritiku.
O tom, že se Williamsová během Super Bowlu objeví s „důležitým oznámením“, se vědělo dopředu.

Sama tenistka na svém Instagramu vyvěsila avízo s datem a popiskem „Hra začíná“. Internetem proto kolovaly spekulace o jejím comebacku.

Nakonec však všichni sledovali spot telemedicínské firmy Ro, v němž bývalá šampionka říká, že zhubla přes 15 kilogramů, cítí se zdravější a spokojenější a za proměnu vděčí léku.

Reklama běžela v první polovině finále zámořské NFL. Williamsová je v ní vidět, jak si injekčně aplikuje přípravek ze skupiny GLP-1. Tyto léky se používají při léčbě silné obezity a jejich užívání celebritami je dlouhodobě předmětem diskuzí a kritiky.

Kontroverzní vystoupení fanoušci nesli s nelibostí. Na sociálních sítích sportovkyni vyčítají, že právě ona jako mimořádně úspěšná sportovkyně podobné přípravky propaguje.

„Vzít si miliardáře ti nestačilo? Chceš víc, proto se nám snažíš protlačit tenhle jed?“ napsal jeden z komentujících na síti X. Další připomínali, že manžel Williamsové Alexis Ohanian je investorem společnosti Ro a zasedá v její správní radě. „Dřív byla perfektní! Ten chlap ji zničil,“ psali někteří.

Výrazná proměna Williamsové přitahovala pozornost delší dobu. Loni v létě se tenistka přiznala k užívání léků na hubnutí. Časopisu People řekla, že po porodu druhé dcery se jí nedařilo vrátit na váhu ani přes intenzivní trénink a zdravý jídelníček.

Serena Williamsová prošla výraznou proměnou. Po pauze ukázala novou postavu

„Bylo to šílené. Nikdy v životě jsem se neocitla v situaci, kdy bych tak tvrdě pracovala, jedla tak zdravě a přesto se nemohla dostat na to, kam jsem potřeboval ,“ vysvětlila, proč sáhla po lécích.

Čekal se comeback. S. Williamsová ale na Super Bowlu propagovala kontroverzní lék

