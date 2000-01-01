317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom z tribun sledovala také řada známých osobností z politiky, sportu i showbyznysu. Podívejte se, kdo si tradiční fotbalový šlágr nenechal ujít.
Na pražské derby dorazila řada politiků. Nechyběli mezi nimi primátor Prahy Bohuslav Svoboda, ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný, ministr životního prostředí Igor Červený ani místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Skopeček.
Na tribuně byli k vidění také předseda Fotbalové asociace ČR David Trunda a generální manažer české reprezentace Pavel Nedvěd.
Z pozice diváka musel derby sledovat nehrající kapitán Slavie Jan Bořil, který si odpykává trest za výhrůžky rozhodčímu.
Kvůli zdravotním problémům do utkání nezasáhl ani kapitán Sparty Lukáš Haraslín a obránce Pavel Kadeřábek.
Do Edenu dorazil také bývalý český fotbalový obránce a současný asistent trenéra reprezentace Jan Suchopárek.
Na stadion do pražských Vršovic přišel s rodinou podpořit Slavii herec Michal Suchánek, který vyhrocený závěr zápasu ostře komentoval na svých sociálních sítích. Napsal: „Absurdní, tenhle večer si přijeli užít fandové z celé země, jenomže ti ze severu to zk*rvili mnohem víc než jen tenhle večer.“
Mezi známé fanoušky Slavie patří také herec David Prachař, který klubu fandí celý život.
Na tribuně byl k vidění mimo jiné také herec Miroslav Donutil.
Atmosféru jiného sportu si do Edenu přišel užít hokejový brankář Dominik Frodl z Karlových Varů, který byl před několika dny vyhlášen nejlepším gólmanem extraligové sezony.
Na tribuně nechyběl ani další hokejista, pardubický útočník a úřadující extraligový šampion Vladimír Sobotka.
Zápas si společně užívali modelka Andrea Bezděková, bývalá zápasnice MMA Kateřina „Kundosaki“ Klinderová i Otakar Šenkýř, soutěžící z reality show Survivor. Všichni zároveň patří mezi známé tváře českých sociálních sítí.
Podpořit svůj oblíbený klub dorazil na derby místopředseda TOP 09 Lukáš Otys. I on po zápase zkritizoval chování fanoušků Slavie. „… takže místo oslav ostuda, kontumace je jistá, dostaneme flastr a ještě jsou mezi fanouškama takoví pitomci, že zraní dva protihráče. Za tohle by se pánové a dámy už na fotbal neměli kouknout hodně dlouho… a pořadatelé byli jen do počtu. Ach jo,“ napsal.
Návštěvu Edenu sdílel na svých sociálních sítích také Štěpán Šebrle, syn bývalého desetibojaře Romana Šebrleho a fotbalista pražské Dukly, který momentálně hostuje ve Viktorii Žižkov.
Na pražském derby nechyběli ani synové moderátora Leoše Mareše a velcí fotbaloví fanoušci Jakub a Matěj Marešovi.
Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.
Slavističtí fanoušci bezhlavě vbíhají na hřiště, ačkoliv derby se Spartou ještě neskončilo.
Policejní těžkooděnci museli zasahovat na hřišti v závěru zápasu mezi Slavií a Spartou.
Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, hovoří k fanouškům poté, co někteří z nich vtrhli na hřiště v derby se Spartou.
Sparťanští fotbalisté opouští Eden poté, co fanoušci Slavie vtrhli na hřiště.
Fotbalisté Sparty odjíždějí ze stadionu Slavie po vniknutí fanoušků na hřiště.
Sparťanský záložník Sivert Mannsverk ve velké šanci hlavou nepřekonal brankáře Jakuba Markoviče ze Slavie.
Hasiči odklízejí světlici ze hřiště ve chvíli, kdy se ze země zvedají slávista Tomáš Chorý a sparťan Asger Sörensen.
Slávistický útočník Tomáš Chorý (vpravo) v souboji se sparťanským obráncem Asgerem Sörensenem.
Fotbalisté Sparty slaví spolu s fanoušky gól Jana Kuchty v derby proti Slavii.
Oscar Dorley (Slavia) slaví se spoluhráči vyrovnávací gól ve 31. minutě utkání proti Spartě.
Jan Kuchta (Sparta) po centru z rohového kopu dává hlavou úvodní gól utkání proti Slavii.
