|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?
- 1.22
- -
- 4.06
Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?
317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...
Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci
Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...
Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let
Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...
Zemřel Kamil Holán. Zkušený český jezdec fatálně havaroval v kvalifikaci
Po nehodě v kvalifikaci na závod superbiků North West 200 v Severním Irsku zemřel český motocyklový jezdec Kamil Holán. O smrtelné havárii informovala BBC i další média bez uvedení totožnosti...
Padl první doživotní zákaz. Slavia trestá fanouška, co napadl sparťana Surovčíka
Ke sparťanskému brankáři se v závěrečných vyhrocených momentech pražského derby přiblížil zezadu a chrstnul mu kelímek s pivem přímo do obličeje. Teď už jeden z viníků předčasně ukončeného zápasu na...
Artis se přiblížil baráži. Výhru v Opavě zařídili Adediran s Čoudkem
Fotbalisté Artisu Brno v 28. kole druhé ligy vyhráli 2:0 v Opavě a přiblížili se účasti v baráži o postup do nejvyšší soutěže. Na třetím místě mají čtyřbodový náskok na čtvrté Ústí nad Labem, do...
Medailová dvojčata. Bratr má bronz z MS a cílí na draft NHL, v reprezentaci je i sestra
Při otázce, kam si ukládají trofeje, se oba podívají na zaplněné poličky vysoko na stěně. „Každý máme svoji, ale už to dáváme na půdu, protože nemáme místo,“ usmějí se. Není divu, vždyť sbírání...
Nosková si na turnaji v Římě čtvrtfinále nezahraje, končí také Bartůňková
Třináctá tenistka světového žebříčku Linda Nosková do čtvrtfinále antukového turnaje v Římě nepostoupila. S Rumunkou Soranou Cirsteaovou prohrála v italské metropoli 2:6, 4:6. Utkání proti nasazené...
Klub je finančně stabilizovaný, tvrdil manažer Dynama. Hotel si ale platili sami hráči
Fotbalové Dynamo bylo dnes hlavní téma českobudějovických zastupitelů. Majitelka Nneky Ede je podle vyjednavače Jana Teplého připravená dát do klubu tolik peněz, kolik bude třeba. Na to zástupci...
Jak může disciplinárka v derby trestat? Co všechno hrozí Slavii se Spartou
Po světelném přechodu pro chodce u křížení ulic Voctářova a Koželužská v moderní čtvrti pražské Libně budou v úterý po poledni kráčet vrcholní zástupci fotbalové Slavie a Sparty. V administrativním...
Tenistka Sestini Hlaváčková ukázala fotky bez příkras. Být skutečná je víc, napsala
Bývalá tenistka Andrea Sestini Hlaváčková pojala letošní Den matek trochu jinak než většina známých osobností. Zatímco sociální sítě zaplnily především rodinné fotografie a přání maminkám, stříbrná...
Změny u českých běžců na lyžích: Nový šéftrenér, konce i posila z biatlonu
Němec Falk Göpfert je novým šéftrenérem českých běžců na lyžích, ve funkci nahrazuje Vasila Husáka. Několik závodníků po olympijské sezoně ukončilo kariéru, ale opory Michal Novák, Kateřina Janatová...
Unavení jsou havíři, ne ligoví hráči. Frťala vysvětlil, proč v kabině vybuchl
Kauza únava. Po zápase se Slováckem teplického trenéra Zdenka Frťalu namíchlo, že si na ni hráči už o přestávce stěžovali, ale zpětně odmítl výtky ohledně nedostatečné fyzické kondice. „Že mi bouchly...
Lítost ano, omluva ne. Tribuna Sever o derby: Byli jsme v šoku, uděláme změny
Po necelých osmačtyřiceti hodinách první reakce i z Tribuny Sever. Skupina nejaktivnějších fanoušků po dění v sobotním derby odmítá, že chtěla cíleně poškodit klub. „Stejně jako vy jsme byli v šoku z...
Posily z NHL na MS: Američané s mladými i Tkachukem, tým oznámila také Kanada
V zámoří začínají prosakovat informace o hokejistech, kteří posílí národní týmy na nadcházejícím světovém šampionátu. Zvučné jméno očekávají Finové, dočkají se příletu hvězdného útočníka Aleksandera...
Pronájem bytu 2+1 47 m2, Karlovy Vary
Nebozízek, Karlovy Vary
13 000 Kč/měsíc
Souček: Tři minuty zničily pohled na český fotbal. Závěr derby se dostal i do kabiny
Je jasné, že ta otázka musela padnout. Sám býval v pražských derby proti Spartě výraznou postavou. Na to sobotní by ale i Tomáš Souček, někdejší slávista a český reprezentant, nejraději zapomněl. „Je...
Ty nejsi Vinícius, vole! Trenér Slovácka vyčinil Ouandovi, hned nato ho chválil
Prozradil, že den před sobotním vítězným záchranářským soubojem na hřišti Dukly s ním měl až nepříjemnou rozpravu. „Říkám mu: Vole, ty nejsi Vinícius. Ty jsi hráč, který se musí dostat čelem k...