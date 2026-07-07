Všichni odešli, on zůstal. Osamělý Federer v královské loži dojal tenisové fanoušky

Federer se vrátil na místo, kde získal rekordních osm wimbledonských titulů ve dvouhře. Fanoušky si ale tentokrát nezískal jen slavnou minulostí. Respekt vzbudilo i to, s jakou pozorností sledoval celý program, který začal už brzy odpoledne zápasem Jasmine Paoliniové nad Alexandrou Ealaovou.
„Roger je můj idol. Během zápasu jsem si říkala: Zůstaň soustředěná, nemysli na to, že je tady! Sledovala jsem všechna jeho finále, takže je to úžasný pocit,“ řekla Paoliniová po své výhře.
Federerova přítomnost dojala i Arthura Feryho, který senzačně porazil Grigora Dimitrova. „Máme tady pravděpodobně nejlepšího hráče všech dob. Vyrostl jsem pět minut odsud, chodil jsem na jeho zápasy. A teď tu hraji před ním. Mít takovou podporu je neuvěřitelné,“ řekl Brit po pětisetové bitvě.
Právě Feryho duel Federer prožíval mimořádně soustředěně. Wimbledon na sociálních sítích zveřejnil video, na němž sleduje zápas z první řady královské lóže. Jen na Instagramu nasbíralo přes 130 tisíc lajků.
„To napětí ve tváři. Přesně takhle jsme se cítili všichni, když hrál on,“ napsal jeden z fanoušků. „Myslím, že by nejradši naskočil do hry,“ přidal se další.
Ještě větší pozornost ale vzbudily záběry z konce dne. Během večerního zápasu Alexandera Zvereva s Jiřím Lehečkou si většina hostů z královské lože odešla odpočinout. Federer zůstal. V jednu chvíli tak seděl na nejprestižnějších místech úplně sám a dál sledoval dění na kurtu.
Moment se rychle rozšířil po internetu a Federer si vysloužil další vlnu uznání. Podle fanoušků tím jen potvrdil svou lásku k tenisu.
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Nakonec i nejvytrvalejší fanoušek dne na chvíli zmizel. Místo opustil po konci prvního setu a vrátil se za stavu 3:2 ve druhé sadě. Osmifinálový zápas byl posléze kvůli večerce přerušen. Dohrát by se měl v úterý odpoledne. Zverev vede nad Lehečkou 2:0 na sety, třetí sada byla přerušena za stavu 3:3.