Nicollová se bobům věnuje několik let souběžně s atletikou. Před čtyřmi lety byla v Pekingu pouze náhradnicí v závodě dvojbobů, tentokrát už ale patří mezi plnohodnotné členky britského olympijského týmu. V Miláně a Cortině absolvovala svůj olympijský debut v disciplíně monobob, kde obsadila 18. místo.
S výsledkem spokojená nebyla. „Ten poslední pokus vůbec neodpovídal tomu, čeho jsem jako pilotka schopná. Upřímně řečeno to byla asi nejhorší jízda, jakou jsem kdy zajela – a to se na olympiádě neodpouští,“ přiznala po závodě.
Další šanci dostane v pátek v soutěži dvojbobů. Vysoké nároky na sebe přitom klade dlouhodobě i díky atletické minulosti. Nicollová je trojnásobnou britskou šampionkou ve vrhu koulí.
Zajímavostí je, že se atletiky úplně nevzdává. Nevylučuje ani účast na letošních Hrách Commonwealthu, které se konají už pět měsíců po olympiádě. „Ráda bych znovu oblékla velšský dres. Myslím si, že by to mohlo být reálné, ale hodně bude záležet na tom, jaké budou moje plány po olympiádě. Nikdy neříkám nikdy,“ uvedla pro BBC.
Přechod k bobům si vyžádal výraznou fyzickou proměnu. Nicollová shodila zhruba 20 kilogramů, posílila střed těla a podle vlastních slov je dnes silnější, rychlejší i mentálně odolnější než kdy dřív. „Zvedat boby v minus dvaceti stupních není žádná zábava. Ale právě tyhle momenty vás posouvají,“ popsala pro server The Sun.
Bobům nyní dává přednost. „Je potřeba dělat rozumná rozhodnutí a správně si stanovit priority. Pokud se mi podaří skloubit boby i atletiku, bude to skvělé. Ale boby se velmi rychle staly mou hlavní disciplínou. A nemířím jen na tyhle hry – chci bojovat o olympijské medaile,“ dodala.