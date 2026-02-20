Shodila kila, posílila. Šampionka ve vrhu koulí si v bobu plní svůj olympijský sen

David Chuchma
  9:50
Britská bobistka Adele Nicollová si letos v zimě plní olympijský sen. Devětadvacetiletá rodačka z Walesu je přitom výjimečná nejen svými výsledky na ledové dráze, ale i sportovní všestranností – ještě nedávno patřila mezi domácí elitu ve vrhu koulí.
Adele Nicollová při jízdě na bobové dráze v olympijském závodě v Miláně a...

Adele Nicollová při jízdě na bobové dráze v olympijském závodě v Miláně a Cortině. Devětadvacetiletá Britka absolvuje své první hry jako plnohodnotná členka týmu a startuje v monobobu i dvoubobech. | foto: ČTK

Adele Nicollová při jízdě na bobové dráze v olympijském závodě v Miláně a...
Adele Nicollová absolvuje své první hry jako plnohodnotná členka týmu a...
Adele Nicollová je trojnásobná britská šampionka ve vrhu koulí a patří k domácí...
Adele Nicollová při závodě ve vrhu koulí. Atletiku kombinuje s kariérou...
8 fotografií

Nicollová se bobům věnuje několik let souběžně s atletikou. Před čtyřmi lety byla v Pekingu pouze náhradnicí v závodě dvojbobů, tentokrát už ale patří mezi plnohodnotné členky britského olympijského týmu. V Miláně a Cortině absolvovala svůj olympijský debut v disciplíně monobob, kde obsadila 18. místo.

Při zahájení her jsem nesla ceduli Ukrajiny, přiznala Ruska. Odporné, zuří Kyjev

S výsledkem spokojená nebyla. „Ten poslední pokus vůbec neodpovídal tomu, čeho jsem jako pilotka schopná. Upřímně řečeno to byla asi nejhorší jízda, jakou jsem kdy zajela – a to se na olympiádě neodpouští,“ přiznala po závodě.

Další šanci dostane v pátek v soutěži dvojbobů. Vysoké nároky na sebe přitom klade dlouhodobě i díky atletické minulosti. Nicollová je trojnásobnou britskou šampionkou ve vrhu koulí.

Další olympijské zásnuby. Rychlobruslařka řekla ano kapitánce hokejistek USA

Zajímavostí je, že se atletiky úplně nevzdává. Nevylučuje ani účast na letošních Hrách Commonwealthu, které se konají už pět měsíců po olympiádě. „Ráda bych znovu oblékla velšský dres. Myslím si, že by to mohlo být reálné, ale hodně bude záležet na tom, jaké budou moje plány po olympiádě. Nikdy neříkám nikdy,“ uvedla pro BBC.

Skvělé tiramisu, kamenné vafle. Američan boduje s hodnocením olympijské kuchyně

Přechod k bobům si vyžádal výraznou fyzickou proměnu. Nicollová shodila zhruba 20 kilogramů, posílila střed těla a podle vlastních slov je dnes silnější, rychlejší i mentálně odolnější než kdy dřív. „Zvedat boby v minus dvaceti stupních není žádná zábava. Ale právě tyhle momenty vás posouvají,“ popsala pro server The Sun.

Podvodníci slibují extrémně levné olympijské suvenýry. Číhají na Facebooku

Bobům nyní dává přednost. „Je potřeba dělat rozumná rozhodnutí a správně si stanovit priority. Pokud se mi podaří skloubit boby i atletiku, bude to skvělé. Ale boby se velmi rychle staly mou hlavní disciplínou. A nemířím jen na tyhle hry – chci bojovat o olympijské medaile,“ dodala.

adelenicoll_

️ THE WORLD CUP is here ❄️

First FULL season on the World Cup for Team Nicoll

At only 8 weeks post full ATFL rupture, this weekend I'll be racing in Altenberg, Germany, with Big Risq @fabbyfabunmi ‍

Although I am far from being 'back', whilst I work my way to full fitness, I know I can rely on my girls on the start block. They have been nothing short of frickin amazing during this whole process. Thank you to ALL of the GBR girls (those with us right now and those back home) for being so supportive and working your peachy butts off to ensure this squad is in the best place possible. I've done everything I could during the rehab process, to make sure this squad was on ice for the first World Cup. Together we made it happen‍‍

It's a new track for us and it's a tough one, let's go have some fun ❤️‍

__

#Winter #sport #race #world #cup #rehab #injury #recovery #journey #lfg #team #womenempowerment #womensupportingwomen #team #gb

3. prosince 2024 v 21:28, příspěvek archivován: 19. února 2026 v 14:27
oblíbit odpovědět uložit
Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Pegulaová vs. AnisimovováTenis - - 20. 2. 2026:Pegulaová vs. Anisimovová //www.idnes.cz/sport
20. 2. 14:00
  • 1.69
  • -
  • 2.31
Barthelová vs. ŠalkováTenis - - 20. 2. 2026:Barthelová vs. Šalková //www.idnes.cz/sport
20. 2. 14:30
  • 1.91
  • -
  • 1.89
Svitolinová vs. GauffováTenis - - 20. 2. 2026:Svitolinová vs. Gauffová //www.idnes.cz/sport
20. 2. 16:00
  • 2.21
  • -
  • 1.75
Kanada vs. FinskoHokej - Semifinále - 20. 2. 2026:Kanada vs. Finsko //www.idnes.cz/sport
20. 2. 16:40
  • 1.40
  • 5.54
  • 6.54
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro semifinále, Češi

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastní také hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 pádí do finiše. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

Zlatí hoši z Nagana. Jak vypadali v době své kariéry a jak vypadají dnes?

Zlatí hoši z Nagana 1998.

Olympijský hokejový turnaj mužů už je v plném proudu. Přes rozpačitý start má český tým v hlavě ambici navázat na předešlé olympijské úspěchy, nad nimiž dodnes vyčnívá legendární zlaté Nagano 1998....

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Shodila kila, posílila. Šampionka ve vrhu koulí si v bobu plní svůj olympijský sen

Adele Nicollová při jízdě na bobové dráze v olympijském závodě v Miláně a...

Britská bobistka Adele Nicollová si letos v zimě plní olympijský sen. Devětadvacetiletá rodačka z Walesu je přitom výjimečná nejen svými výsledky na ledové dráze, ale i sportovní všestranností –...

20. února 2026  9:50

Odvrácená ostuda. Zlín se zachránil, Hamrlík i tak hlásil: Nedalo se na to dívat

Zlínští hokejisté v historických dresech

Už si můžou oddechnout. Hrozba potupného sestupu do druhé ligy pominula. Tři kola před koncem základní části jsou zlínští hokejisté zachráněni. Poté, co Chomutov nezvládl čtvrteční předehrávku ve...

20. února 2026  9:40

Náš Gagarin, velebí Rusové medailistu. Ten hlásí: Všichni vědí, z jaké země jsem

Nikita Filippov se stříbrnou medailí po sprintu skialpinistů.

Premiéra skialpinismu na hrách znamenala ve čtvrtek také premiérovou medaili pro neutrální ruské sportovce na této olympiádě. Stříbrný mezi muži Nikita Filippov ale hned při tiskové konferenci svou...

20. února 2026  9:40

Bojkot kvůli návratu Rusů. Ukrajinská výprava vynechá zahájení paralympiády

Ukrajinská výprava během zahájení olympijských her v Miláně.

Ukrajinská výprava se nezúčastní slavnostního zahájení paralympijských her v Miláně v pátek 6. března. Ceremoniál se rozhodla bojkotovat kvůli tomu, že ruští a běloruští sportovci smějí na hrách...

20. února 2026  9:19

Hvězda, pracanti i provokatéři. Projděte si tým Slováků, který zabojuje o medaili

Slovenští hokejisté mávají fanouškům.

Největší překvapení turnaje. Zaujali prvním místem ve skupině, famózně zvládnutým čtvrtfinále, energickými výkony i výraznými individualitami. Slovenští hokejisté se znovu po čtyřech letech uchází o...

20. února 2026  9:15

Bohyně Slavie. Od slz až k titulu. Na Oneplay je dokument o životě fotbalistek

Oficiální plakát k dokumentární sérii Bohyně Slavie, která je od 20. února na...

O fotbale. Ale také touze po mateřství, hledání svého já, tvrdé práci i legraci, snech a předsudcích. Nejen o tomto je čtyřdílná dokumentární série Bohyně Slavie, která je od pátku 20. února...

20. února 2026  8:36

Jak Jílek řešil až moc detailů. A Číňan pokořil nepřekonatelnou americkou horu

Metoděj Jílek skončil v závodě na 1 500 metrů na 16. místě s časem 1:46.08....

Od našich zpravodajů v Itálii Jako bychom se ve čtvrtečním večeru vrátili časem do minulého týdne. V publiku haly Rho Fiera na milánském výstavišti dominuje nizozemská oranžová, na oválu se rozcvičují i mnozí staří známí. A...

20. února 2026  8:30

Zážitek po boku hvězd. Olympijský led uklízejí mladí hokejisté milánského klubu

Úklidovou četu na olympijském hokejovém turnaji tvoří 47 mladých hráčů místního...

Televizní divák během hokejové třetiny napočítá tři komerční přestávky. V milánské aréně ale tyto pauzy představují něco úplně jiného. Jakmile zazní siréna, na led okamžitě vyrazí dvanáct bruslařů v...

20. února 2026  8:15

14. den ZOH 2026 ONLINE: Biatlonisty čeká hromadný závod, v akci i Zdráhalová

Sledujeme online
Vítězslav Hornig z Česka (uprostřed) během tréninku biatlonu. (19. února 2026)

Program zimních olympijských her v Miláně a Cortině d’Ampezzo pomalu vrcholí. V pátek se do akce dostanou akrobatičtí lyžaři, biatlonisté absolvují závod s hromadným startem, rychlobruslařka Nikola...

20. února 2026

Cunningham exceloval proti New Yorku, Boston pokazil debut bývalému spoluhráči

Cade Cunningham se raduje v utkání proti New York Knicks.

Basketbalisté Detroitu si po pauze pro Utkání hvězd v NBA upevnili první místo ve Východní konferenci výhrou 126:111 na palubovce New Yorku. Rozehrávač Cade Cunningham přispěl k vítězství 42 body a...

20. února 2026  7:58

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Moták o dvacítce: Přijít a chtít něco měnit? To je blbost. Zanďoura hrát nebudeme

Trenér Zdeněk Moták z Třince.

Cvičí více než dříve, posiluje zádové svalstvo a po patnácti letech vytáhl i hokejovou výstroj. Vypral ji, vyspravil a na led chodí se starou gardou. Zdeněk Moták, nový kouč reprezentační dvacítky,...

20. února 2026  7:47

Legendy R+R: Nominace? Teď jsou všichni chytráci. Rozhodčí proti nám trochu byli

Hokejové legendy Vladimír Růžička a Robert Reichel (vpravo).

Nemluvte trenérům do nominace! A rozhodčí? „Malinko proti nám byli,“ myslí si Vladimír Růžička. „Někdy vylučují za hovadiny, ale každý dělá chyby,“ tvrdí smířlivěji další legenda Robert Reichel. Oba...

20. února 2026  7:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.