Bývalý kapitán české reprezentace si během šampionátu v roce 2024 získal diváky neformálním projevem, spontánními reakcemi i nakažlivými emocemi.
Vedle Záruby vznikla kombinace, která dodala přenosům lidský rozměr a rychle zlidověla. Právě proto se návrat této dvojice očekával i na olympijské scéně.
Během turnaje v Miláně Voráček skutečně zasedne k mikrofonu České televize, ovšem jen třikrát. Jistá je jeho účast u atraktivního duelu Česko – Kanada 12. února od 16:40, další dvě utkání televize ještě upřesní.
„Chtěli jsme mít Jakuba v roli experta co nejvíc, ale vzhledem k jeho dalším závazkům to nebude možné,“ připustil pro server Blesk.cz Záruba. Voráček totiž nebude v dějišti her pouze v komentátorské kabině.
V Miláně se zapojí také do natáčení vlastního podcastu a současně bude jednou z hlavních tváří programu v Českém domě.