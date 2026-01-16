Voráček znovu u mikrofonu. Který zápas na olympiádě bude komentovat se Zárubou?

David Chuchma
  19:20
Znovu ho uslyší, ale ne pokaždé. Jakub Voráček se během zimní olympiády v Miláně vrátí ke komentování hokeje a opět spojí síly se zkušeným Robertem Zárubou. Oblíbené duo ze zlatého mistrovství světa v Praze fanoušci uslyší u vybraných zápasů.
Robert Záruba a Jakub Voráček.

Robert Záruba a Jakub Voráček. | foto: Česká televize

HLAS NAGANA. Výstavu fotografií Turnaj století uvedl televizní komentátor
Jakub Voráček v Show Jana Krause (27. listopadu 2024)
Sportovní komentátor Robert Záruba při rozhovoru pro OnaDnes.cz
Robert Záruba a jeho dcera Diana (19. října 2024)
9 fotografií

Bývalý kapitán české reprezentace si během šampionátu v roce 2024 získal diváky neformálním projevem, spontánními reakcemi i nakažlivými emocemi.

Šampioni v Bílém domě. Trump děkoval Floridě a rýpl si do Kanady: Zase jsme lepší

Vedle Záruby vznikla kombinace, která dodala přenosům lidský rozměr a rychle zlidověla. Právě proto se návrat této dvojice očekával i na olympijské scéně.

Během turnaje v Miláně Voráček skutečně zasedne k mikrofonu České televize, ovšem jen třikrát. Jistá je jeho účast u atraktivního duelu Česko – Kanada 12. února od 16:40, další dvě utkání televize ještě upřesní.

Kladno, to je ten hit! Za rozkvětem stojí i Plekancova angličtina. Co „68“?

„Chtěli jsme mít Jakuba v roli experta co nejvíc, ale vzhledem k jeho dalším závazkům to nebude možné,“ připustil pro server Blesk.cz Záruba. Voráček totiž nebude v dějišti her pouze v komentátorské kabině.

V Miláně se zapojí také do natáčení vlastního podcastu a současně bude jednou z hlavních tváří programu v Českém domě.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.