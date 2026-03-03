Vonnová se po operacích vrátila domů. Čeká mě dlouhá a bolestivá cesta, vzkázala

Lindsey Vonnová je konečně doma z nemocnice. Hvězdná americká lyžařka se zotavuje ze zranění nohy, které utrpěla na olympijských hrách. Na sociálních sítích uvedla, že je šťastná, že se vrátila domů, zároveň ji však čeká náročná a bolestivá rekonvalescence.
Lindsey Vonnová prodělala po zranění na olympijských hrách pět operací. Doma jí během rekonvalescence dělá společnost pejsek Chance. | foto: Instagram / @lindseyvonn

Od únorového pádu v olympijském sjezdu, během něhož si způsobila komplikovanou zlomeninu levé holenní kosti, podstoupila Vonnová pět operací. Během jejího pobytu v nemocnici se dokonce hovořilo o hrozbě amputace, tým ortopedického chirurga Toma Hacketta ale náročné zákroky zvládl.

Jedenačtyřicetiletá sjezdařka v neděli fanouškům oznámila, že je zpátky doma. Její cesta k úplnému uzdravení ale zdaleka nekončí.

Home sweet home. Feels good to sleep in my own bed… but wheeling through the front door without Leo greeting me like always was a very hard reality. A reality I had to face. Along with many other hard realities that lay in front of me as I move forward….

I’m focused now on therapy and getting healthy. It’s going to be a hard and painful journey but I am putting all of my energy into it, like I always do.

I’m going to take some time for myself. I’ll give you updates when I can but right now my focus is on taking care of myself.

As always, thank you for the love and support. ❤️

„Teď se soustředím na rehabilitaci a na to, abych se uzdravila. Bude to těžká a bolestivá cesta, ale dávám do toho veškerou energii, jako vždycky,“ napsala k fotografii, na níž drží svého pejska Chance.

Ten je nyní jediným čtyřnohým společníkem Lindsey Vonnové. Minulý měsíc těsně po jejím zranění potkala lyžařku další rána, když přišla o svého milovaného křížence Lea. Právě na něj ve svém nedělním příspěvku zavzpomínala.

„Projíždět vchodem do domu na vozíku a nemít Lea, který by mě jako vždycky vítal, byla velmi tvrdá realita. Realita, které jsem musela čelit. Spolu s mnoha dalšími tvrdými realitami, které mám před sebou,“ napsala.

I’m finally out of the hospital!!! After almost 2 weeks of laying in a hospital bed almost completely immobile, I’m finally well enough to move to a hotel. It’s not home yet, but it’s a huge step!

I hope I explained my injury well enough. I’m not a doctor so if I don’t explain something perfectly please forgive me. When the injury happened the situation was quite challenging in many ways but in the end, the situation was brought back into control. Again, thank you Dr Tom Hackett ❤️

Now I will focus on rehab and progressing from a wheelchair to crutches in a few weeks. It will take around a year for all of the bones to heal and then I will decide if I want to take out all the metal or not, and then go back into surgery and finally fix my ACL.

It will be a long road but I’ll get there. At least I’m out of the hospital

Love you all ❤️❤️❤️

Podle svého vyjádření teď plánuje čas pro sebe a fanoušky bude průběžně informovat o dalším vývoji rekonvalescence.

Vonnová v roce 2019 po zdravotních problémech ukončila mimořádně úspěšnou kariéru. V roce 2024 ale podstoupila rozsáhlou operaci kolene a následně oznámila návrat k závodění. Před olympiádou byla považována za kandidátku na medaili — až do svého posledního závodu Světového poháru týden před hrami, v němž si natrhla levý přední zkřížený vaz (ACL).

Už pátá operace, šest hodin dlouhá. Bolest zvládám těžko, přiznává Vonnová

Přesto na olympiádě nastoupila s myšlenkou na druhé zlato ve sjezdu, jímž se chtěla se závoděním definitivně rozloučit. První olympijské zlato získala v roce 2010 ve Vancouveru, k tomu má i dvě bronzové medaile. Na kontě má také 84 vítězství ve Světovém poháru, včetně dvou v této sezoně.

