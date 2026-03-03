Od únorového pádu v olympijském sjezdu, během něhož si způsobila komplikovanou zlomeninu levé holenní kosti, podstoupila Vonnová pět operací. Během jejího pobytu v nemocnici se dokonce hovořilo o hrozbě amputace, tým ortopedického chirurga Toma Hacketta ale náročné zákroky zvládl.
Jedenačtyřicetiletá sjezdařka v neděli fanouškům oznámila, že je zpátky doma. Její cesta k úplnému uzdravení ale zdaleka nekončí.
„Teď se soustředím na rehabilitaci a na to, abych se uzdravila. Bude to těžká a bolestivá cesta, ale dávám do toho veškerou energii, jako vždycky,“ napsala k fotografii, na níž drží svého pejska Chance.
Ten je nyní jediným čtyřnohým společníkem Lindsey Vonnové. Minulý měsíc těsně po jejím zranění potkala lyžařku další rána, když přišla o svého milovaného křížence Lea. Právě na něj ve svém nedělním příspěvku zavzpomínala.
„Projíždět vchodem do domu na vozíku a nemít Lea, který by mě jako vždycky vítal, byla velmi tvrdá realita. Realita, které jsem musela čelit. Spolu s mnoha dalšími tvrdými realitami, které mám před sebou,“ napsala.
Podle svého vyjádření teď plánuje čas pro sebe a fanoušky bude průběžně informovat o dalším vývoji rekonvalescence.
Vonnová v roce 2019 po zdravotních problémech ukončila mimořádně úspěšnou kariéru. V roce 2024 ale podstoupila rozsáhlou operaci kolene a následně oznámila návrat k závodění. Před olympiádou byla považována za kandidátku na medaili — až do svého posledního závodu Světového poháru týden před hrami, v němž si natrhla levý přední zkřížený vaz (ACL).
Už pátá operace, šest hodin dlouhá. Bolest zvládám těžko, přiznává Vonnová
Přesto na olympiádě nastoupila s myšlenkou na druhé zlato ve sjezdu, jímž se chtěla se závoděním definitivně rozloučit. První olympijské zlato získala v roce 2010 ve Vancouveru, k tomu má i dvě bronzové medaile. Na kontě má také 84 vítězství ve Světovém poháru, včetně dvou v této sezoně.