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Vonnová přihlížela Federerovu uvedení do Síně slávy. Zahrála si i exhibiční čtyřhru

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  16:06
Lindsey Vonnová na tenisovém kurtu rozdávala úsměvy.

Lindsey Vonnová na tenisovém kurtu rozdávala úsměvy. | foto: Profimedia.cz

Lindsay Vonnová si zahrála exhibiční zápas při příležitosti uvedení nových...
Lindsay Vonnová si zahrála exhibiční zápas při příležitosti uvedení nových...
Lindsay Vonnová a Arantxa Sánchezová Vicariová si zahrály exhibiční zápas při...
Lindsay Vonnová před exhibičním zápasem při příležitosti uvedení nových členů...
15 fotografií
Lindsey Vonnová se o víkendu objevila na kurtu v Newportu, kde se konaly oslavy spojené s uvedením nových členů do tenisové Síně slávy. Americká lyžařská hvězda si při této příležitosti zahrála také exhibiční čtyřhru.

Letošní ročník měl mimořádně hvězdné obsazení. Do tenisové Síně slávy byli uvedeni Mary Carillová či Roger Federer, jeden z nejúspěšnějších hráčů historie.

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Vedle švýcarské legendy se slavnostního víkendu v Newportu účastnila řada dalších známých osobností tenisového světa – například John McEnroe, Martina Navrátilová nebo právě Vonnová, která se zapojila do exhibičního klání International Tennis Hall of Fame Celebrity Pro Classic.

tennischannel

Legend hitting the court in Newport @lindseyvonn

28. srpna 2026 v 21:18, příspěvek archivován: 31. srpna 2026 v 12:34
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Američanka si v rámci akce zahrála čtyřhru. Po jejím boku stála Arantxa Sánchezová Vicariová, proti nim na druhé straně byly Garbiňe Muguruzaová a Joey Graziadei. V jednu chvíli si Vonnová také vyzkoušela roli rozhodčí.

Během hry ukázala, že tenis pro ni není pouze příležitostným koníčkem. Sama už dříve vysvětlovala, proč tento sport využívá také jako součást svého tréninku.

Lindsay Vonnová si zahrála exhibiční zápas při příležitosti uvedení nových...
Lindsay Vonnová si zahrála exhibiční zápas při příležitosti uvedení nových...

„Miluju tenis. Pomáhá mi s prací nohou, mentální odolností a celkovou atletičností,“ uvedla pro TSN. Podle ní tenis představuje pro lyžaře zajímavý způsob doplňkového tréninku, protože kombinuje fyzickou náročnost s nutností zachovat chladnou hlavu.

„Když jste fyzicky unavení, stále musíte být mentálně strategičtí a zachovat klid pod tlakem. To se mi na tenise líbí,“ dodala.

lindseyvonn

Hey, I listened to my Dr!!

I mean… when you have Jimmy Connors, @clijsterskim, @scottstennis, Stan Smith, @tommyhaasofficial, @samquerrey and a ton of other legends giving you tips and playing with them… I couldn’t stop!

Thank you @tennishallofame ❤️

30. srpna 2026 v 21:38, příspěvek archivován: 31. srpna 2026 v 12:38
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Její účast v Newportu přitom přišla jen několik měsíců po velmi vážném zranění. Vonnová v únoru na olympijských hrách v Miláně a Cortině těžce upadla během sjezdu a utrpěla komplexní zlomeninu holenní kosti.

Následně musela podstoupit několik operací a čekala ji dlouhá rekonvalescence. Na podzim by ale ještě Američanku měla čekat definitivně poslední operace poraněné nohy.

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