Letošní ročník měl mimořádně hvězdné obsazení. Do tenisové Síně slávy byli uvedeni Mary Carillová či Roger Federer, jeden z nejúspěšnějších hráčů historie.
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Vedle švýcarské legendy se slavnostního víkendu v Newportu účastnila řada dalších známých osobností tenisového světa – například John McEnroe, Martina Navrátilová nebo právě Vonnová, která se zapojila do exhibičního klání International Tennis Hall of Fame Celebrity Pro Classic.
Američanka si v rámci akce zahrála čtyřhru. Po jejím boku stála Arantxa Sánchezová Vicariová, proti nim na druhé straně byly Garbiňe Muguruzaová a Joey Graziadei. V jednu chvíli si Vonnová také vyzkoušela roli rozhodčí.
Během hry ukázala, že tenis pro ni není pouze příležitostným koníčkem. Sama už dříve vysvětlovala, proč tento sport využívá také jako součást svého tréninku.
„Miluju tenis. Pomáhá mi s prací nohou, mentální odolností a celkovou atletičností,“ uvedla pro TSN. Podle ní tenis představuje pro lyžaře zajímavý způsob doplňkového tréninku, protože kombinuje fyzickou náročnost s nutností zachovat chladnou hlavu.
„Když jste fyzicky unavení, stále musíte být mentálně strategičtí a zachovat klid pod tlakem. To se mi na tenise líbí,“ dodala.
Její účast v Newportu přitom přišla jen několik měsíců po velmi vážném zranění. Vonnová v únoru na olympijských hrách v Miláně a Cortině těžce upadla během sjezdu a utrpěla komplexní zlomeninu holenní kosti.
Následně musela podstoupit několik operací a čekala ji dlouhá rekonvalescence. Na podzim by ale ještě Američanku měla čekat definitivně poslední operace poraněné nohy.