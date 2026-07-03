Vonnová pózovala v nové zimní kolekci. Těším se na sezonu, vzkázala

Olympijská šampionka se na sociálních sítích pochlubila videem ze zákulisí focení nové kolekce. „Přivolávám zimu během této vlny veder. Těším se na novou sezonu,“ napsala k záběrům.
Ve videu se objevuje v několika modelech. Pózuje například v poloprůsvitné bezešvé kombinéze se zimní vestou, béžovém lyžařském kompletu, bílé sportovní podprsence nebo jen v lyžařských kalhotách. Nechybí ani odlehčený moment, kdy se v teplém zimním outfitu mezi záběry ochlazuje ručním větrákem.
Nová kolekce fanoušky zaujala. Nadšení v komentářích neskrývala ani bývalá tenisová hvězda Caroline Wozniacká nebo freestylová lyžařka Lara Rosenbaumová, podle které je oblečení nádherné.
Jednačtyřicetiletá Vonnová loni oslavila velký návrat k závodění. Během finále olympijského sjezdu však utrpěla těžké zranění dolní končetiny a následně podstoupila pět operací. Berle sice na začátku června odložila, léčba ale ještě nekončí. Na podzim ji čeká další zákrok, který by měl být poslední.
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Zda se znovu objeví na sjezdovkách, zatím nechává otevřené. Fanoušci v tom ale mají jasno. Když Vonnová, která má jen na Instagramu více než 3,6 milionu sledujících, nedávno nechala hlasovat na sociálních sítích, drtivá většina se vyslovila pro její návrat k závodění.