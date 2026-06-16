Vonnová poprvé od zranění vynesla kratší šaty. Učím se přijmout své jizvy, přiznává

Autor:
  16:17
Čtyři měsíce po vážném zranění na zimních olympijských hrách udělala Lindsey Vonnová další krok na cestě zpátky do běžného života. Americká lyžařská hvězda se na sociálních sítích pochlubila fotografiemi v šatech značky Gucci, které odhalily jizvy na její noze po sérii náročných operací.
Lindsey Vonnová na Veké ceně Monaka 2026

Lindsey Vonnová na Veké ceně Monaka 2026 | foto: Profimedia.cz

Lindsey Vonnová na Veké ceně Monaka 2026
Lindsey Vonnová na Met Gala
Lindsey Vonnová na afterparty Met Gala
Lindsey Vonnová před příchodem na Met Gala
40 fotografií

Jednačtyřicetiletá legenda alpského lyžování utrpěla během letošního olympijského sjezdu v Itálii komplikovanou zlomeninu nohy. Následovalo několik operací a sama Vonnová později přiznala, že lékaři museli řešit i riziko amputace. Od té doby se soustředí na dlouhou rehabilitaci a postupný návrat ke každodenním aktivitám.

Právě proto pro ni měla víkendová společenská akce módního domu Gucci zvláštní význam. „Poprvé od zranění jsem si oblékla na veřejnosti kratší šaty,“ napsala ke snímkům na Instagramu.

lindseyvonn

First time I wore a dress in public since my injury!!!

When I tried on the dress I was really self conscious and wasn’t sure if I was ready to be in public showing my scars… but I’m happy I did it. Accepting my new scars has been one of the hardest parts of this injury mentally and it’s still a work in progress but I’ll get there.

Thank you @gucci for putting me in this incredible dress straight off the runway ❤️ I felt so gucci

14. června 2026 v 12:32, příspěvek archivován: 16. června 2026 v 11:51
oblíbit odpovědět uložit

Ještě větší pozornost než samotný outfit však vzbudilo její upřímné přiznání. „Když jsem si šaty zkoušela, byla jsem hodně nejistá a nevěděla jsem, jestli jsem připravená ukazovat své jizvy na veřejnosti. Jsem ale ráda, že jsem to udělala,“ svěřila se fanouškům.

Podle Vonnové bylo právě přijetí nových jizev jednou z psychicky nejtěžších částí celého zranění. „Stále na tom pracuji, ale zvládnu to,“ dodala.

Fanoušci její otevřenost ocenili stovkami podpůrných komentářů. „Bojovníci mají jizvy,“ napsal jeden z nich. Další pak připomínali, že odolnost a schopnost znovu se postavit na nohy patří k vlastnostem, které Vonnovou provázely po celou její kariéru.

Vstoupit do diskuse
Témata: Lindsey Vonnová

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afirkou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Informace nevíc

Tipsport - partner programu
Zverev vs. KopřivaTenis - - 16. 6. 2026:Zverev vs. Kopřiva //www.idnes.cz/sport
Živě6:3, 4:6, 5:2
  • -
  • -
  • 48.00
Krumich vs. WażnyTenis - - 16. 6. 2026:Krumich vs. Ważny //www.idnes.cz/sport
Živě3:6, 7:5, 2:2
  • 1.93
  • -
  • 1.87
Viďmanová vs. VoloshchukováTenis - - 16. 6. 2026:Viďmanová vs. Voloshchuková //www.idnes.cz/sport
Živě6:4, 1:2
  • 1.18
  • -
  • 4.65
Majchrzak vs. LehečkaTenis - Dvouhra - 1. kolo - 16. 6. 2026:Majchrzak vs. Lehečka //www.idnes.cz/sport
16. 6. 19:40
  • 2.75
  • -
  • 1.44
Francie vs. SenegalFotbal - Skupina I - 16. 6. 2026:Francie vs. Senegal //www.idnes.cz/sport
16. 6. 21:00
  • 1.47
  • 4.65
  • 7.19
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Muži s páskou. Poznáte kapitány reprezentací, které budou na MS?

Kapitán národního týmu Ladislav Krejčí se raduje z gólu v prodloužení proti...

Na fotbalovém mistrovství světa bude letos poprvé osmačtyřicet týmů. To znamená mimo jiné osmačtyřicet kapitánů. Při té příležitosti jsme si pro vás připravili tematický kvíz. Pro větší pestrost se...

Boky jako skříň pod dohledem šampionky. Ledecká překvapila na koncertě Farne

Ester Ledecká na startu Rallye des Princesses

První ze tří velkolepých koncertů Ewy Farne v pražském Edenu přinesl i jedno nečekané sportovní překvapení. Během hitu Mám boky jako skříň se mezi tanečníky objevila trojnásobná olympijská vítězka...

Korea - Česko 2:1, po Krejčího gólu euforie, soupeř ale dvěma zásahy utkání zvrátil

Zklamaný kapitán Ladislav Krejčí po prohře s Jižní Koreou na mistrovství světa

Od našeho zpravodaje v Mexiku Čeští fotbalisté v prvním zápase mistrovství světa vedli, ale výsledek proti Koreji neudrželi. Na gól kapitána Krejčího odpověděl záhy šikovný In-pom, který deset minut před koncem připravil gól i...

Vonnová už nepotřebuje berle: Jsem vděčná za ten obrovský pokrok

Lindsey Vonnová na Veké ceně Monaka 2026

Čtyři měsíce po děsivé nehodě při olympijském sjezdu se Lindsey Vonnová už může pohybovat bez berlí. Během nedělní Velké ceny Monaka patřila mezi hvězdné hosty v paddocku formule 1.

Kde budou hrát Češi na MS? Jak vypadají všechny stadiony pro americký šampionát

MetLife Stadium v New Jersey, kde se odehraje finále fotbalového mistrovství...

Svou cestu Severní Amerikou začínají už v pátek, kdy se v přípravném utkání čeští fotbalisté střetnou s Guatemalou v New Jersey. Úvodní zápas mistrovství světa je ale čeká v mexické Guadalajaře. V...

Argentina - Alžírsko v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Lionel Messi v roce 2026

Obhájci zlatých medailí vstupují do fotbalového MS. Fotbalová Argentina dnes v noci zahájí svou pouť za obhajobou, přičemž v rámci skupiny J vyzve Alžírsko. Legendární Lionel Messi navíc stojí na...

16. června 2026  16:46

Katastrofa, jsme utlačovaní. Íráncům vadí jednání organizátorů, problémy přibývají

Rámín Rezáíján mává íránským fanouškům po remíze s Novým Zélandem na...

Původně měli úplně jiné plány. Po utkání s Novým Zélandem (2:2), svém prvním na letošním mistrovství světa, chtěli vydechnout a ještě na den setrvat v Los Angeles. Organizátoři to ale íránským...

16. června 2026  16:40

Menšík na první trávě zaváhal. Nosková, Muchová a Siniaková naopak postupují

Aktualizujeme
Jakub Menšík v prvním kole turnaje v Queen's Clubu.

Semifinalista Roland Garros Jakub Menšík zahájil travnatou část sezony porážkou. Na turnaji v londýnském Queen’s Clubu podlehl v 1. kole Adrianu Mannarinovi z Francie 7:5, 6:7, 6:7. Lépe se vedlo...

16. června 2026  14:20,  aktualizováno  16:25

Vonnová poprvé od zranění vynesla kratší šaty. Učím se přijmout své jizvy, přiznává

Lindsey Vonnová na Veké ceně Monaka 2026

Čtyři měsíce po vážném zranění na zimních olympijských hrách udělala Lindsey Vonnová další krok na cestě zpátky do běžného života. Americká lyžařská hvězda se na sociálních sítích pochlubila...

16. června 2026  16:17

Budeme bojovat dál, zní od karvinských fotbalistů. Primátor Wolf vinu odmítá

Karvinský fotbalový klub a primátora Jana Wolfa vyšetřují kvůli obvinění z...

Před necelým měsícem byli fotbalisté MFK Karviná v euforii. Slavili největší úspěch ve své třiadvacetileté historii – triumf v českém poháru. A teď? Členové etické komise Fotbalové asociace České...

16. června 2026  15:59

Typy sázek: Průvodce kurzovým sázením pro české sázkaře

ilustrační snímek

Typy sázek se v kurzovém sázení dělí podle dvou hledisek: podle struktury tiketu, tedy kolik příležitostí spojíte a jak (SOLO, AKO, systémový tiket, Betbuilder), a podle sázkové příležitosti, tedy na...

16. června 2026  14:56

Cože? Pivo za tolik? Fanoušci řeší vysoké ceny na MS ve fotbale, Češi mají štěstí

Čeští fanoušci na stadionu Akron v Zapopánu během utkání proti Jižní Koreji.

Jako jedni z prvních se ozvali Bosňané. Fanoušci vážili na fotbalové mistrovství světa dlouhou cestu, v letadle strávili několik hodin. A když už konečně dorazili na stadion, chtěli si dát...

16. června 2026  14:41

Fotbalové přestupy ONLINE: Liberecký Icha do Pardubic, Plzeň má posilu ze Srbska

Sledujeme online
Slavističtí fotbalisté slaví s fanoušky titul v Edenu.

Sezony ve fotbalových ligách postupně končí a už se opět řeší, kdo změní působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online...

10. června 2026  10:12,  aktualizováno  16. 6. 14:13

Cesta do Ameriky ve velkém stylu. Obleky fotbalistů Konga fanouškům vyrazily dech

Fotbalová reprezentace Demokratické republiky Kongo

Fotbalisté Demokratické republiky Kongo se na mistrovství světa vracejí po více než padesáti letech. Když nyní konečně dorazili do dějiště šampionátu, byli nepřehlédnutelní. V černých oblecích a...

16. června 2026  14:04

S vyloučením nesouhlasíme. Karviná se odvolá. Co všechno se tím komplikuje?

Karvinští fotbalisté se radují z gólu útočníka Kahuana Viníciuse.

Fotbalová Karviná se brání. „S ohledem na závažnost uloženého trestu a přesvědčení, že existují důvody pro jeho přezkoumání, využije klub svého práva a odvolá se,“ oznámila na svém webu. Pokud tak...

16. června 2026  13:04,  aktualizováno  14:02

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Rakousko – Jordánsko v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026

Rakouští fotbalisté slaví gól Marka Arnautoviče.

Ve druhém zápase skupiny J na Mistrovství světa ve fotbale 2026 se střetnou Rakousko a Jordánsko. Přečtěte si, kde utkání sledovat a jaká je aktuální forma týmů.

16. června 2026

Opavu povede ve druhé lize trenér Habanec, Prostějov přebírá Pilný

Ústecký kouč Svatopluk Habanec.

Opavské fotbalisty povede Svatopluk Habanec, jiného účastníka druhé ligy Prostějov převzal Bohuslav Pilný. Oba nové trenéry představilo vedení soutěže na svých sociálních sítích.

16. června 2026  13:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.