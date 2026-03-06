Jednačtyřicetiletá lyžařka v olympijském sjezdu utrpěla komplikovanou zlomeninu holenní kosti a postupně podstoupila pět náročných operací.
Video, které doprovází píseň It’s a Great Day to Be Alive od Travise Tritta, zachycuje Vonnovou při vzpírání a posilování středu těla. V závěru se zvedá z vozíku, aby mohla opatrně přenést část váhy na ovázanou nohu.
„Určitě prožívám těžké období, ale pořád jsem vděčná. A pořád tvrdě pracuji. Jediným cílem je uzdravit se. Den po dni,“ napsala sportovkyně.
Vonnová se po operacích vrátila domů. Čeká mě dlouhá a bolestivá cesta, vzkázala
Vonnová fanoušky o svém stavu pravidelně informuje. Na začátku tohoto týdne se vrátila domů a uvedla, že si nyní vezme čas pro sebe, protože ji stále čeká „dlouhá a bolestivá cesta k uzdravení“.