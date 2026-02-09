ESPN a Disney doufali, že zfilmují hrdinský příběh americké legendy. Filmoví giganti v posledních týdnech jednačtyřicetiletou Vonnovou pečlivě sledovali. A věřili, že na olympiádě v Miláně a Cortině skončí happy endem.
V dokumentu se objeví příprava s Mikaelou Shiffrinovou, Lucasem Pinheirem Braathenem či Camile Rastovou. Má být součástí závěrečné části pětidílného dokumentu, který se zaměřil na Vonnové comeback na olympijské hry a její boj s vlastním tělem. Premiéra dokumentu Na hraně: Světový pohár v lyžování bude 10. dubna.
Vonnová se na závod těšila. Byla by to parádní tečka za příběhem, kdy se stala superhvězdou, ukončila kariéru, aby se po pěti letech vrátila a znovu vyhrávala.
|
Bolestivý křik, pak už jen mrazivé ticho. Tak olympijský sen Vonnové končit neměl
Místo toho ale byli filmaři svědky hrozivého pádu. Vonnové obnovený olympijský sen netrval ani třináct sekund. Její pravá ruka se zachytila o bránu na trati, ztratila rovnováhu a těžce dopadla. Ozvalo se sténání. Na dlouho přerušený závod. Nosítka, vrtulník, nemocnice.
Lyžařka v neděli podstoupila operaci levého kolene. Toho, které si olympijská šampionka z Vancouveru 2010 poranila v generálce týden před olympijským sjezdem a které tak bedlivě sledoval celý lyžařský svět. Happy end na trati, kde v minulosti vyhrála dvanáct závodů Světového poháru, se nekonal.
„Bude v pořádku, ale bude to trvat,“ řekla médiím Anouk Pattyová, šéfka amerického lyžařského a snowboardového týmu.
„Její nehoda byla tragická, ale to patří k lyžařským závodům,“ dodal Johan Eliasch, prezident Mezinárodní lyžařské a snowboardové federace. „Mohu jí jen poděkovat za to, co pro náš sport udělala,“ dodal.
Nové informace o jejím stavu oznámí zdravotníci v pondělí kolem poledne.