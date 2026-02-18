„Moje noha je pořád na kusy... ale konečně jsem doma!“ napsala jednačtyřicetiletá lyžařka na instagramu. „Jednotka intenzivní péče – sanitka – letadlo – sanitka – americká nemocnice.“
Doma ve Spojených státech bude pokračovat v léčbě komplikované zlomeniny nohy.
|
Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové
„Děkuji zdravotnickému personálu, který mi pomohl dostat se domů. A vážně se těším na další operaci, kdy mi sundají fixaci z nohy a budu se moci více hýbat,“ dodala.
Ve zveřejněném videu ze svého transportu ukazuje, jak ji personál nemocnice fixuje na lehátku a pak sanitkou převáží na letiště. Tam už na ni čekal soukromý tryskáč, jehož útroby byly předělané do podoby nemocničního pokoje.
„Moje zranění bylo mnohem vážnější, v nejbližších dnech vám řeknu víc. Jako vždy si vážím veškeré lásky a podpory,“ pokračovala. Na nohy se nemůže postavit právě kvůli zevnímu fixátoru, který stabilizuje zlomenou nohu pomocí kovové konstrukce.
Po pádu podstoupila čtyři operace. Ani přes další těžké zranění svého rozhodnutí startovat v olympijském sjezdu nelituje, jak opakovaně ujistila na sociálních sítích.
|
14. února 2026