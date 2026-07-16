Vonnová na červeném koberci zářila ve flitrech. Přiznala problémy s chůzí

Autor:
  14:20
Lindsey Vonnová během galavečera cen ESPY

Lindsey Vonnová během galavečera cen ESPY | foto: Profimedia.cz

Lindsey Vonnová během galavečera cen ESPY
Lindsey Vonnová během galavečera cen ESPY
Lindsey Vonnová během galavečera cen ESPY
Lindsey Vonnová během galavečera cen ESPY
6 fotografií
Lindsey Vonnová byla ve středu jedním z hostů cen ESPY. Na galavečer dorazila v nepřehlédnutelném třpytivém modelu. Přestože se půl roku po vážném pádu na olympijských hrách cítí podle svých slov skvěle, stále není zcela zdravá. Zlomený kotník se dál hojí a problémy jí působí i obyčejná chůze.

Jednačtyřicetiletá lyžařka byla během večera jednou z předávajících. Pro tuto příležitost oblékla černé šaty značky Gucci poseté flitry. Asymetrický model měl jeden dlouhý rukáv, zatímco na druhé straně odhaloval rameno a část zad. Vonnová outfit doplnila diamantovými náušnicemi od Freda Leightona a prstenem značky Kwiat. Blond vlasy nechala volně rozpuštěné.

Přestože se podle svých slov cítí po únorovém vážném zranění výrazně lépe, rekonvalescence stále pokračuje.

„Konečně zase cvičím v posilovně, což je pro mě obrovský krok vpřed,“ uvedla Vonnová. Návrat k běžnému pohybu je ale podle ní pomalý. „Pět měsíců jsem nemohla pořádně trénovat a stále je pro mě velmi obtížná i samotná chůze. Kotník mám pořád zlomený, takže musím postupovat krok za krokem. Noha se ale hojí,“ dodala.

Vonnová si při olympijském sjezdu vážně poranila nohu a následně podstoupila pět náročných operací. Na podzim ji čeká ještě jeden zákrok, který by měl být poslední.

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Během prvních měsíců se pohybovala na vozíku a o berlích. Na začátku května je krátce odložila kvůli účasti na Met Gala. O měsíc později se objevila na Velké ceně Monaka formule 1, kde prozradila, že berle definitivně přestala používat jen krátce před závodním víkendem.

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