Vonnová hlásí pokrok v léčbě, návrat k závodění nevyloučila. Fanoušci se o ni bojí

  16:02
Americká lyžařka Lindsey Vonnová pokračuje v léčbě mnohonásobné zlomeniny levé nohy. Na sociálních sítích zveřejnila další posun v rehabilitaci. Vedle podpory se ale objevily i pochybnosti, zda se slavná sjezdařka nesnaží vrátit příliš rychle.
Americká lyžařka Lindsey Vonnová během rehabilitace.

foto: Instagram/@lindseyvonn

Rentgenový snímek zlomené nohy Lindsey Vonnové po pádu v olympijském sjezdu v...
Rentgenový snímek zlomené nohy Lindsey Vonnové po pádu v olympijském sjezdu v...
Vonnová průběh rekonvalescence pravidelně sdílí na Instagramu. Ze zranění, které utrpěla v únoru při olympijském sjezdu, se zotavuje po sérii pěti operací. Naposledy zveřejnila záběry, na nichž šlape na rotopedu. „Lidi! Jedu na kole! Začínám na pěti minutách. Den po dni dělám pokroky,“ napsala k videu.

Během posledních dvou týdnů jde už o druhý příspěvek, v němž ukazuje postup rehabilitace. Krátce po návratu z nemocnice sdílela video z posilovny, kde mimo jiné pomalu vstává z invalidního vozíku a stojí na obou nohách. Záběry vyvolaly silnou vlnu podpory.

lindseyvonn

Guys…. I’m biking!! Starting with 5 minutes… making progress one day at a time

13. března 2026 v 17:34, příspěvek archivován: 16. března 2026 v 13:16
Také nový příspěvek měl velkou odezvu. Vedle povzbudivých reakcí se však objevily i obavy, zda vrcholová sportovkyně na svou léčbu příliš netlačí. Jedna ze sledujících napsala, že je v pořádku i odpočívat.

„Obdivuji to nasazení, ale z fyziologického hlediska si myslím, že na tohle je čas. Mám revmatoidní artritidu v bocích a kolenech, se kterou jsem se narodila. Naučila jsem se, že odpočinek je nezbytný pro dlouhodobý úspěch. Doufám, že toto je doporučené vašimi lékaři,“ vyjádřila obavy fanynka.

Komentář vyvolal řadu reakcí. Mnozí psali, že pět minut na rotopedu je příliš krátká doba na to, aby si Vonnová ublížila, ale zároveň dostatečně dlouhá na zlepšení psychického stavu. Další zmiňovali, že právě rotoped jim nejvíce pomohl v raných fázích rehabilitace po zlomeninách. Jiní však souhlasili s tím, že možná lyžařka postupuje až příliš rychle.

Mezi téměř dvěma sty odpověďmi byla i reakce samotné Vonnové. „Na nic netlačím. Potřebuju rozehřát svaly. Pokud nebudete pracovat, tělo ztuhne a bude velmi, velmi obtížné se dostat zpět. Jediné, co teď dělám, je péče o tělo. Poslouchám ho a pracuji na něm,“ napsala.

Zatímco se lyžařka léčí ze zranění, sportovní svět spekuluje, zda se ještě někdy vrátí na sjezdovky. Ona sama ale nyní na platformě X odmítla cokoliv předjímat.

„Nejsem připravená diskutovat o své budoucnosti v lyžování. Soustředím se na zotavení ze zranění a návrat do normálního života. Už jsem byla šest let v důchodu a mám úžasný život mimo lyžování. Bylo neuvěřitelné být ve 41 letech opět světovou jedničkou, ale v mém věku jsem jediná, kdo bude rozhodovat o své budoucnosti,“ napsala.

