Legendárního lyžaře Millera zatkli kvůli držení halucinogenů. Obvinění pak stáhli

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  16:00
Bode Miller na policejním snímku.

Bode Miller na policejním snímku. | foto: Samuel Bode Miller | Fremont County Jail

Bode Miller při otevření první prodejny Bomber ve střední Evropě.
Bode Miller v cíli super-G ve švýcarském Lenzerheide
Americký lyžař Bode Miller pláče - zlatou medaili z olympijského superobřího...
Americký lyžař Bode Miller v cíli superobřího slalomu na olympiádě v Soči
41 fotografií
Jedna z největších osobností světového alpského lyžování má potíže s policií. Bývalého amerického reprezentanta Bodeho Millera začátkem června zatkli kvůli podezření z držení halucinogenních hub.

Osmačtyřicetiletého Američana policie zastavila při silniční kontrole v okrese Fremont ve státě Idaho. Podle policejních dokumentů u něj našla sáček obsahující zhruba 4,1 gramu hub s obsahem psilocybinu a olympijský vítěz následně čelil obvinění z držení psychotropní látky a drogového příslušenství.

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Miller ale s policejní verzí událostí nesouhlasil. Tvrdil, že jeho spolujezdec měl u sebe malé množství konopí a dýmku, o nichž nevěděl. Jeho právník navíc prohlásil, že u bývalého lyžaře žádné drogy nalezeny nebyly.

Po složení kauce ve výši pěti tisíc dolarů byl Miller ještě tentýž den propuštěn na svobodu. U soudu následně uvedl, že je v obou bodech obžaloby nevinen.

Celý případ nakonec nabral překvapivý směr. Podle webu The Athletic státní zastupitelství všechna obvinění po několika týdnech stáhlo s tím, že se objevily nové skutečnosti. Jaké, ale neprozradilo.

Bode Miller na policejním snímku.
Bode Miller při otevření první prodejny Bomber ve střední Evropě.
Bode Miller v cíli super-G ve švýcarském Lenzerheide
Americký lyžař Bode Miller pláče - zlatou medaili z olympijského superobřího slalomu nezíská.
41 fotografií

Miller patří mezi nejúspěšnější americké lyžaře historie. Na olympijských hrách získal šest medailí včetně zlata v superkombinaci ve Vancouveru. Ve Světovém poháru vyhrál 33 závodů, dvakrát ovládl celkové pořadí a kariéru ukončil v roce 2017.

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  • 4.59
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27. 6. 02:00
  • 6.00
  • 3.68
  • 1.68
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Legendárního lyžaře Millera zatkli kvůli držení halucinogenů. Obvinění pak stáhli

Bode Miller na policejním snímku.

Jedna z největších osobností světového alpského lyžování má potíže s policií. Bývalého amerického reprezentanta Bodeho Millera začátkem června zatkli kvůli podezření z držení halucinogenních hub.

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