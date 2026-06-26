Legendárního lyžaře Millera zatkli kvůli držení halucinogenů. Obvinění pak stáhli

Osmačtyřicetiletého Američana policie zastavila při silniční kontrole v okrese Fremont ve státě Idaho. Podle policejních dokumentů u něj našla sáček obsahující zhruba 4,1 gramu hub s obsahem psilocybinu a olympijský vítěz následně čelil obvinění z držení psychotropní látky a drogového příslušenství.
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Miller ale s policejní verzí událostí nesouhlasil. Tvrdil, že jeho spolujezdec měl u sebe malé množství konopí a dýmku, o nichž nevěděl. Jeho právník navíc prohlásil, že u bývalého lyžaře žádné drogy nalezeny nebyly.
Po složení kauce ve výši pěti tisíc dolarů byl Miller ještě tentýž den propuštěn na svobodu. U soudu následně uvedl, že je v obou bodech obžaloby nevinen.
Celý případ nakonec nabral překvapivý směr. Podle webu The Athletic státní zastupitelství všechna obvinění po několika týdnech stáhlo s tím, že se objevily nové skutečnosti. Jaké, ale neprozradilo.
Miller patří mezi nejúspěšnější americké lyžaře historie. Na olympijských hrách získal šest medailí včetně zlata v superkombinaci ve Vancouveru. Ve Světovém poháru vyhrál 33 závodů, dvakrát ovládl celkové pořadí a kariéru ukončil v roce 2017.