Šestadvacetiletá reprezentantka se na instagramu minulý týden pochlubila fotografiemi z promoce, která se konala v pražské Betlémské kapli. „Studentským rokům dnešním dnem oficiálně odzvonilo. Mgr. Tereza Voborníková,“ napsala ke snímkům.
Voborníková získala v roce 2024 bakalářský titul v oboru Regenerace a výživa ve sportu na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity. Následně pokračovala v magisterském studiu oboru Wellness specialista na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu PALESTRA.
Další titul do sbírky přidávat nehodlá. „Nyní se mi zdá mé jméno už dostatečně dlouhé, takže další titul není v plánu,“ vysvětlila s humorem.
Voborníkové se daří nejen ve škole, ale také na sportovní scéně. V roce 2025 získala na mistrovství světa stříbro se smíšenou štafetou. Letos pak zazářila na olympijských hrách v Itálii, kde v závodě s hromadným startem předvedla životní výkon a senzačně vybojovala bronzovou medaili. V červnu pak ovládla anketu Biatlonista roku 2026.