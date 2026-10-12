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Voborníková ukončila studijní kapitolu. Mé jméno už je dost dlouhé, směje se

Autor:
  10:46
Promoce Terezy Voborníkové

Promoce Terezy Voborníkové | foto: Instagram/@tereza_vobornikova

Promoce Terezy Voborníkové
Promoce Terezy Voborníkové
Promoce Terezy Voborníkové
Biatlonistka Tereza Voborníková pózuje s bronzovou medailí za olympijský závod...
34 fotografií
Česká biatlonistka Tereza Voborníková má za sebou další životní milník. Olympijská medailistka úspěšně dokončila vysokoškolské studium a získala magisterský titul. V další akademické dráze ale pokračovat nehodlá.

Šestadvacetiletá reprezentantka se na instagramu minulý týden pochlubila fotografiemi z promoce, která se konala v pražské Betlémské kapli. „Studentským rokům dnešním dnem oficiálně odzvonilo. Mgr. Tereza Voborníková,“ napsala ke snímkům.

Voborníková získala v roce 2024 bakalářský titul v oboru Regenerace a výživa ve sportu na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity. Následně pokračovala v magisterském studiu oboru Wellness specialista na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu PALESTRA.

Další titul do sbírky přidávat nehodlá. „Nyní se mi zdá mé jméno už dostatečně dlouhé, takže další titul není v plánu,“ vysvětlila s humorem.

Voborníkové se daří nejen ve škole, ale také na sportovní scéně. V roce 2025 získala na mistrovství světa stříbro se smíšenou štafetou. Letos pak zazářila na olympijských hrách v Itálii, kde v závodě s hromadným startem předvedla životní výkon a senzačně vybojovala bronzovou medaili. V červnu pak ovládla anketu Biatlonista roku 2026.

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