Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Bizarní vlastňák. Kolumbijský brankář na hřišti zazmatkoval, zírali i soupeři

Autor:
  10:50
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Petr Bílek, MF DNES

Sergio Avellaneda, brankář venezuelského Realu Frontera, se stal přes noc hvězdou internetu. Avšak ne díky skvělému výkonu, právě naopak. V síti jeho týmu skončilo během zápasu pět gólů, přičemž ten nejpodivnější vstřelil on sám. Jeho nechtěná trefa nyní podle fanoušků aspiruje na tu vůbec nejbizarnější letošního roku.

Třiadvacetiletý kolumbijský gólman na sebe upozornil během sobotního utkání druhé nejvyšší venezuelské soutěže proti Ureñe. Zhruba po půlhodině hry přišel moment, který z běžného ligového zápasu udělal hit sociálních sítí.

Avellaneda nejprve zneškodnil pomalou střelu, následně si však nechal míč příliš dlouho u nohy. Když na něj začali dotírat soupeři, zazmatkoval. Místo aby míč poslal směrem ke středu hřiště, k překvapení spoluhráčů i soupeřů se otočil a kopl balon do vlastní branky.

Kuriózní trefa odstartovala nepovedený večer domácího týmu. Real Frontera se z inkasovaného gólu už nevzpamatoval a utkání prohrál vysoko 1:5.

Záběry rozšířily po sociálních sítích. Někteří komentující hodnotí brankářův vlastní gól jako „nepochopitelný bizár“ či „obrovskou chybu“. Další mají pro nepochopitelný Avellanedův kolaps jiné vysvětlení. „Třeba měl vsazeno,“ shodují se někteří fanoušci. „Nebo to chtěl dotáhnout do televize,“ konstatovali další.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga startuje 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Rameová vs. ŠtruplováTenis - - 27. 7. 2026:Rameová vs. Štruplová //www.idnes.cz/sport
27. 7. 13:00
  • 2.89
  • -
  • 1.35
Kolář vs. KumstátTenis - - 27. 7. 2026:Kolář vs. Kumstát //www.idnes.cz/sport
27. 7. 14:00
  • 1.76
  • -
  • 1.96
Zacharovová vs. FruhvirtováTenis - - 27. 7. 2026:Zacharovová vs. Fruhvirtová //www.idnes.cz/sport
27. 7. 17:00
  • 1.55
  • -
  • 2.43
Artis Brno vs. Ml. BoleslavFotbal - 1. kolo - 27. 7. 2026:Artis Brno vs. Ml. Boleslav //www.idnes.cz/sport
27. 7. 18:00
  • 4.03
  • 3.75
  • 1.89
Opava vs. KarvináFotbal - 1. kolo - 27. 7. 2026:Opava vs. Karviná //www.idnes.cz/sport
27. 7. 18:00
  • 2.69
  • 3.21
  • 2.49
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Tribuny plné známých tváří. Na finále MS dorazili Jagger, Beyoncé i filmové hvězdy

Které známé osobnosti dorazily na finále MS ve fotbale 2026

Finále fotbalového mistrovství světa přilákalo do hlediště řadu známých osobností z filmového, hudebního i sportovního světa. Vyvrcholení turnaje si nenechali ujít například herci Tom Cruise, Matt...

Nejdražší, nejúspěšnější, královnino, čínské. Kola na Tour: Jaké byste chtěli vy?

Egan Bernal na Tour de France.

Tour de France, přehlídka těch nejsilnějších v sedle a toho nejmodernějšího na dvou kolech. Výrobci se každoročně předbíhají v technologiích, kreativitě i designu. Někteří jsou mezi elitou noví, jiní...

Trump se na MS opět vetřel na foto s trofejí. Hráči ho míjeli rukou i pohledem

Donald Trump a Gianni Infantino společně na pódiu se slavícími španělskými...

Už by bylo hloupé se ptát, jestli to Donald Trump, prezident Spojených států amerických, dělá schválně. Když předával trofej mistrů světa španělským fotbalistům, opět zůstal na pódiu pro vítěze,...

OBRAZEM: Shakira, Bieber nebo Mupeti. Jak vypadala show během finále MS?

Shakira vystupuje během poločasové show ve finále MS.

Nejen fotbalisté, ale také zpěváci a další umělci dostali prostor během finále mistrovství světa, které nabídlo velkolepou show před zápasem i o poločasové přestávce. Jak vypadaly? Na to se podívejte...

Tour de France 2026: Přehled etap, trasa, výsledky, Češi na startu

Tadej Pogačar ve žlutém dresu během poslední etapy Tour de France

Vrchol cyklistické sezony, slavná Tour de France, odstartovala letos 4. července z Barcelony týmovou časovkou. Za 21 etap projeli cyklisté ve 113. ročníku Katalánsko, Pyreneje, Centrální masiv,...

Plzeň se vrací mezi českou elitu. Po čtrnácti letech a s přáním důstojné role

Jediný, kdo z aktuálního kádru Lokomotivy Plzeň zažil s týmem nejvyšší soutěž,...

Po čtrnácti letech se do nejvyšší domácí basketbalové soutěže vracejí muži plzeňské Lokomotivy. Díky divoké kartě, kterou klubu udělil Výbor České basketbalové federace, bude mít Maxa NBL znovu svého...

27. července 2026  11:31

10 rad, jak sázet: Tipy pro začátečníky i zkušené sázkaře

Vitinha z Paris Saint-Germain v souboji s Hidemasou Moritou ze Sportingu...

Kurzové sázení není jen o štěstí. Přečtěte si 10 důležitých tipů, které mohou pomoci začátečníkům i zkušenějším sázkařům. Jak pracovat s bankrollem a proč nesázet na emoce?

27. července 2026  11:14

Bývalý olympionik o krušných momentech: Půl minuty ve vodě hlavou dolů. Co teď?

Bývalý olympionik ve vodním slalomu Jakub Prüher

Voda je jeho život. A také ho o něj téměř připravila. Bývalý olympionik ve vodním slalomu Jakub Prüher vede sportovní klub v areálu Lídy Polesné u Českých Budějovic. Stále si rád zajezdí, ale hlavně...

27. července 2026

Bizarní vlastňák. Kolumbijský brankář na hřišti zazmatkoval, zírali i soupeři

ilustrační snímek

Sergio Avellaneda, brankář venezuelského Realu Frontera, se stal přes noc hvězdou internetu. Avšak ne díky skvělému výkonu, právě naopak. V síti jeho týmu skončilo během zápasu pět gólů, přičemž ten...

27. července 2026  10:50

Otazníky před mistrovstvím Evropy. Stihnou hvězdy vyléčit bolavá těla?

Atletka Lurdes Gloria Manuel pózuje před objektivem na Zlaté tretře v Ostravě.

Měl to být test, jak na tom před evropským šampionátem v Birminghamu jsou. Ale většina hvězdných českých atletů posledních let se na mistrovství republiky ani nepředstavila. V Plzni chyběli třeba...

27. července 2026  10:40

ATP Washington 2026 muži: program, výsledky a kde sledovat živě

Jakub Menšík ve druhém kole Wimbledonu.

V americkém Washingtonu se od 27. července do 2. srpna 2026 hraje další ročník mužského tenisového turnaje, spadá do kategorie ATP 500. Sledujte v přímých přenosech Jakuba Menšíka a další hvězdy.

27. července 2026  10:13

Artis Brno - Mladá Boleslav v TV: Kde sledovat 1. kolo Chance Ligy živě

Fotbalisté Mladé Boleslavi se radují z gólu.

První kolo nového ročníku Chance Ligy 2026/27 uzavře pondělní dohrávka, ve které SK Artis Brno přivítá v ShipEx Aréně (Městský fotbalový stadion Srbská) celek FK Mladá Boleslav. Zápas se odehraje v...

27. července 2026  10:05

Viděla Praha zrod hvězdy? Milovnici hokeje zdobí vymírající úder, vede ji šampionka

Lilli Taggerová slaví triumf ve finále Prague Open.

Navzdory tomu, že se do finále Prague Open nedostala žádná Češka, měl závěrečný duel tenisového turnaje na Štvanici parádní kulisu. A je klidně možné, že diváci budou na utkání vzpomínat jako na...

27. července 2026

World Matchplay 2026 v šipkách: Program, výsledky, kurzy a kde sledovat

Michael van Gerwen slaví postup do finále šipkařského MS.

Je tady jeden z nejprestižnějších šipkařských turnajů, World Matchplay 2026. Jako obvykle se hraje v anglickém Blackpoolu, letos od 18. do 26. července. V akci je i obhájce a světová jednička Luke...

26. července 2026  10:51,  aktualizováno  27. 7. 9:59

Zasloužili jsme si to. Nebojácný Horejš po derby chválil, ale potřebuje do fitka

Trenér Hradce David Horejš během derby s Pardubicemi.

Za výkon svých svěřenců byl rád. Ve východočeském derby zdolali rivala z nedalekých Pardubic a vítězně vstoupili do nové ligové sezony. „Pochvalu si zaslouží celý tým, byli jsme lepší a po právu...

27. července 2026  9:30

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Slalomáři vládli v Oklahomě. Euforii ale brzdí krutá nominační pravidla na OH

Vít Přindiš se zlatou medailí jako mistr světa v kayakcrossu

Byl to nezvyk. Mistrovství světa vodních slalomářů, které se běžně odehrává až ke konci sezony, mělo letos své místo v kalendáři už po prvním trimestru Světového poháru. Důvod byl jasný.

27. července 2026  9:14

Sexy Teplice. Fanoušci chtějí Evropu a básní: Nejlepší fotbal za 10 let!

Tepličtí fanoušci během utkání s Bohemians.

Jako když z ruského budovatelského filmu přepnete na hollywoodský trhák. Fanoušci fotbalových Teplic se v sobotu probudili do jiného vesmíru. Už ne nudní, ale sexy skláři! Výhrou 3:1 nad Bohemians na...

27. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×