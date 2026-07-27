Třiadvacetiletý kolumbijský gólman na sebe upozornil během sobotního utkání druhé nejvyšší venezuelské soutěže proti Ureñe. Zhruba po půlhodině hry přišel moment, který z běžného ligového zápasu udělal hit sociálních sítí.
Avellaneda nejprve zneškodnil pomalou střelu, následně si však nechal míč příliš dlouho u nohy. Když na něj začali dotírat soupeři, zazmatkoval. Místo aby míč poslal směrem ke středu hřiště, k překvapení spoluhráčů i soupeřů se otočil a kopl balon do vlastní branky.
INSÓLITO el autogol del portero Sergio Avellaneda de Real Frontera en la Liga Futve 2 hace minutos. pic.twitter.com/GudSeYUuMw— Mario Alberto Sánchez (@MarioSanchezVe) July 25, 2026
Kuriózní trefa odstartovala nepovedený večer domácího týmu. Real Frontera se z inkasovaného gólu už nevzpamatoval a utkání prohrál vysoko 1:5.
Záběry rozšířily po sociálních sítích. Někteří komentující hodnotí brankářův vlastní gól jako „nepochopitelný bizár“ či „obrovskou chybu“. Další mají pro nepochopitelný Avellanedův kolaps jiné vysvětlení. „Třeba měl vsazeno,“ shodují se někteří fanoušci. „Nebo to chtěl dotáhnout do televize,“ konstatovali další.