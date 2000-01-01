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O nadcházejícím víkendu se znovu otevře jedna z nejslavnějších kapitol motoristického roku. Na start legendární čtyřiadvacetihodinovky Le Mans se postaví specialisté na vytrvalostní závody, ale také řada jezdců se zkušeností z formule 1. Někteří budou chtít navázat na svá velká vítězství, jiní si zrádnou trať teprve zkouší a doufají, že se jim podaří zazářit.
Autor: Jan Dvořák, iDNES.cz
André Lotterer nastoupí za Genesis Magma Racing. Jeho kariéra v Le Mans je absolutním kontrastem k formulové zkušenosti. Ve formuli 1 má jediný start, Velkou cenu Belgie 2014 za Caterham, kde závod nedokončil. Navíc se ve 32 letech stal nejstarším debutantem.
Autor: Profimedia.cz
V Le Mans je však jedním z největších jmen seznamu. Čtyřiadvacetihodinovku jezdí s malou přestávkou pravidelně od roku 2009. Pětkrát byl na pódiu a v letech 2011, 2012 a 2014 vyhrál.
Autor: Profimedia.cz
Brendon Hartley letos usedne do vozu Toyot. I jeho kariéra ve formuli jedna se od Le Mans hodně liší. V královně motorsportu závodil za Toro Rosso a během 25 startů získal pouze čtyři body, nejlépe dojel devátý.
Autor: Profimedia.cz
V Le Mans má Brendon Hartley podstatně silnější stopu: vyhrál v roce 2017 a poté v letech 2020 a 2022 s Toyotou a platí za respektovaného jezdce.
Autor: Profimedia.cz
Kamui Kobajaši v Le Mans usedne do vozu Toyota. V F1 závodil za Toyotu, Sauber a Caterham, odjel 75 velkých cen a jeho maximem bylo třetí místo v domácí Velké ceně Japonska 2012.
Autor: Profimedia.cz
V Le Mans však později zazářil. V roce 2021 závod vyhrál a dlouhodobě patří mezi nejrychlejší jezdce na okruhu La Sarthe.
Autor: Profimedia.cz
Stoffel Vandoorne pojede ve voze Peugeot. V F1 závodil za McLaren, šlo ovšem o dobu, kdy byl tým ve špatném stavu a větší úspěchy byly vlastně nemožné. Nizozemec nakonec odjel celkem 41 velkých cen a jeho maximem bylo sedmé místo.
Autor: Profimedia.cz
V Le Mans se Vandoorne uvedl silně. Hned při debutu v roce 2019 skončil celkově třetí a o dva roky později dojel druhý.
Autor: ČTK
Sébastien Buemi nastoupí do čtyřiadvacetihodinovky s Toyotou. V F1 odjel 55 závodů za Toro Rosso, bodoval opakovaně a jeho maximem bylo sedmé místo.
Autor: Profimedia.cz
V Le Mans má výrazně bohatší bilanci: s Toyotou vyhrál čtyřikrát, v letech 2018, 2019, 2020 a 2022. Patří mezi nejúspěšnější současné jezdce vytrvalostních závodů.
Autor: ČTK
Antonio Giovinazzi oblékne červenou a opět usedne za volant Ferrari. Ve formuli 1 závodil za Sauber, respektive Alfu Romeo a odjel 62 závodů a nejlépe skončil pátý.
Autor: Profimedia.cz
V Le Mans však patří mezi výrazná jména současné éry: debutoval v roce 2018, kdy se uvedl pátým místem. V roce 2023 byl členem vítězné posádky Ferrari a následně přidal další dvě pódiová umístění.
Autor: Profimedia.cz
Loňský vítěz Robert Kubica pojede za AF Corse s vozem Ferrari 499P. V F1 má 99 startů. Patřil mezi nejnadějnější jezdce, v roce 2008 dokonce vyhrál v Kanadě. Jeho kariéru však zastavila vážná nehoda v rallye. Pokusil se o návrat do F1, ale ten skončil fiaskem.
Autor: Profimedia.cz
Na závodění však Robert Kubica nezanevřel a jak se ukázalo, je to více než dobře. V Le Mans získal dvě druhá místa a loni po smolném ročníku 2024 dosáhl v roce 2025 na celkové vítězství.
Autor: Profimedia.cz
Sébastien Bourdais pojede za Cadillac. V F1 závodil za Toro Rosso, odjel 27 velkých cen a nejlépe skončil sedmý.
Autor: Profimedia.cz
Jeho hlavní úspěchy měly přijít jinde. Le Mans se účastní s přestávkami od roku 1994. Získal tři celková druhá místa a vítězství ve třídě GTE Pro s Fordem v roce 2016.
Autor: Profimedia.cz
Paul di Resta pojede letos ve voze Peugeot. Ve formuli 1 startoval za Force Indii a jednou za Williams, celkem odjel 59 závodů a jeho nejlepším výsledkem bylo čtvrté místo.
Autor: Profimedia.cz
V Le Mans má za sebou úspěšnou epizodu v LMP2: v roce 2020 tuto třídu vyhrál s United Autosports.
Autor: Profimedia.cz
Jack Aitken bude součástí posádky Cadillacu. Ve formuli 1 odjel jediný závod. Nastoupil do Velké ceny Sáchiru 2020 za Williams, kde zaskakoval za George Russella a skončil šestnáctý. V Le Mans startuje popáté.
Autor: Profimedia.cz
Logan Sargeant pojede s Fordem Mustang. Ve formuli 1 závodil za Williams, odjel přes třicet závodů, ale jeho kariéra byla spíše smolná, za celou dobu získal jeden bod. V Le Mans je letos nováčkem.
Autor: Profimedia.cz
Jack Doohan nastoupí za Nielsen Racing. Ve formuli 1 dostal šanci u Alpine, odjel však pouze sedm závodů, nejlépe skončil třináctý a byl nahrazen Francem Colapintem. V Le Mans letos debutuje.
Autor: Profimedia.cz
Pietro Fittipaldi pojede s vozem Oreca 07-Gibson. Ve formuli 1 odjel dva závody za Haas v roce 2020 jako náhradník po nehodě Romaina Grosjeana. V Le Mans letos startuje počtvrté.
Autor: Profimedia.cz
Nyck de Vries pojede opět za Toyotu. Ve formuli 1 absolvoval pouze 11 závodů. Nejvýraznější byl jeho debut za Williams v Monze 2022, kde dojel devátý, poté nastupoval za AlphaTauri. V Le Mans debutoval v roce 2019. Má za sebou pět startů a v roce 20214 skončil druhý.
Autor: Profimedia.cz
Kevin Magnussen pojede Le Mans ve voze BMW. Ve formuli 1 odjel 185 velkých cen a platil za velmi houževnatého a tvrdého pilota. Le Mans zatím pro něj není tak dlouhou kapitolou jako pro jiné. Letos startuje potřetí.
Autor: Profimedia.cz
Will Stevens nastoupí s vozem Cadillac. V F1 odjezdil přibližně dvacet velkých cen, ale nedočkal se žádného většího úspěchu. V Le Mans debutoval v roce 2016 a postupně se stal respektovaným jezdcem.
Autor: Profimedia.cz