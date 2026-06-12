Vítězové, smolaři i absolutní nováčci. Kteří bývalí piloti formule 1 jedou Le Mans?

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  13:12
O nadcházejícím víkendu se znovu otevře jedna z nejslavnějších kapitol motoristického roku. Na start legendární čtyřiadvacetihodinovky Le Mans se postaví specialisté na vytrvalostní závody, ale také řada jezdců se zkušeností z formule 1. Někteří budou chtít navázat na svá velká vítězství, jiní si zrádnou trať teprve zkoušejí a doufají, že se jim podaří zazářit.
Peugeot Le Mans André Lotterer Le Mans vyhrál třikrát André Lotterer v Le Mans vyhrál třikrát Brendon Hartley na Le Mans zvítězil třikrát Brendon Hartley na Le Mans zvítězil třikrát Kamui Kobajaši vyhrál Le Mans v roce 2021 Kamui Kobajaš vyhrál Le Mans v roce 2021 Stoffel Vandoorne dojel v Le Mans v roce 2019 druhý Stoffel Vandoorne dojel v Le Mans v roce 2019 druhý Sébastien Buemi je čtyřnásobným vítězem Le Mans Sébastien Buemi je čtyřnásobným vítězem Le Mans Antonio Giovinazzi vyhrál Le Mans v roce 2023

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu
Krejčíková vs. LinetteováTenis - - 13. 6. 2026:Krejčíková vs. Linetteová //www.idnes.cz/sport
13. 6. 11:00
  • 1.35
  • -
  • 3.29
Kruegerová vs. ViďmanováTenis - - 13. 6. 2026:Kruegerová vs. Viďmanová //www.idnes.cz/sport
13. 6. 14:00
  • 1.31
  • -
  • 3.39
Vsetín vs. Karviná BFotbal - 32. kolo - 13. 6. 2026:Vsetín vs. Karviná B //www.idnes.cz/sport
13. 6. 14:00
  • 1.64
  • 4.01
  • 3.27
Pardubice vs. NymburkBasketbal - Finále - 6. zápas - 13. 6. 2026:Pardubice vs. Nymburk //www.idnes.cz/sport
13. 6. 17:00
  • 2.62
  • 14.30
  • 1.57
Blansko vs. HodonínFotbal - 32. kolo - 13. 6. 2026:Blansko vs. Hodonín //www.idnes.cz/sport
13. 6. 17:00
  • 3.76
  • 3.95
  • 1.55
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