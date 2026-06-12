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Vítězové, smolaři i absolutní nováčci. Kteří bývalí piloti formule 1 jedou Le Mans?
MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)
MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.
KVÍZ: Muži s páskou. Poznáte kapitány reprezentací, které budou na MS?
Na fotbalovém mistrovství světa bude letos poprvé osmačtyřicet týmů. To znamená mimo jiné osmačtyřicet kapitánů. Při té příležitosti jsme si pro vás připravili tematický kvíz. Pro větší pestrost se...
Korea - Česko 2:1, po Krejčího gólu euforie, soupeř ale dvěma zásahy utkání zvrátil
Od našeho zpravodaje v Mexiku Čeští fotbalisté v prvním zápase mistrovství světa vedli, ale výsledek proti Koreji neudrželi. Na gól kapitána Krejčího odpověděl záhy šikovný In-pom, který deset minut před koncem připravil gól i...
Vonnová už nepotřebuje berle: Jsem vděčná za ten obrovský pokrok
Čtyři měsíce po děsivé nehodě při olympijském sjezdu se Lindsey Vonnová už může pohybovat bez berlí. Během nedělní Velké ceny Monaka patřila mezi hvězdné hosty v paddocku formule 1.
Kde budou hrát Češi na MS? Jak vypadají všechny stadiony pro americký šampionát
Svou cestu Severní Amerikou začínají už v pátek, kdy se v přípravném utkání čeští fotbalisté střetnou s Guatemalou v New Jersey. Úvodní zápas mistrovství světa je ale čeká v mexické Guadalajaře. V...
OBRAZEM: Kolaches, pivo, kroje i Havel. Jak vypadá kousek Česka v rozpáleném Texasu
Od našich zpravodajů v USA Hlavní město Česka uprostřed rozpáleného Texasu. Věřili byste tomu? Ve Westu, asi hodinu cesty od Dallasu, vlají české vlajky, pečou se české koláče a v pivovaru nedaleko odsud vám nalijí pivo od...
OBRAZEM: Indiáni i obří zvířata. Jak vypadala zahájení MS v Kanadě a USA?
Fotbalové mistrovství světa bylo zahájeno, teď už definitivně. Úvodní slavnostní ceremoniály za sebou mají po Mexiku také zbylé dvě pořadatelské země - Kanada a Spojené státy americké. Jak vypadaly?...
USA - Paraguay 4:1, úspěšný vstup do domácího MS, dvakrát se prosadil Balogun
Úspěšný vstup do mistrovství světa za sebou mají američtí fotbalisté. Na domácí půdě v Los Angeles si poradili s Paraguayí 4:1, o triumfu rozhodli už v prvním poločase. Nejprve si v 7. minutě...
MS ve fotbale 2026 ONLINE: Američané na úvod vyhráli, Neymar start nestihne
Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho zúčastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů,...
USA na MS ve fotbale 2026: program, soupiska, výsledky, hvězdy i historie
Fotbalisté USA se těší na podporu domácích fanoušků. Na mistrovství světa v roce 2026, které společně hostí s Mexikem a Kanadou, mají odvážné ambice. Jejich cílem je přejít přes osmifinále, ve kterém...
Tabulky MS ve fotbale 2026: pořadí základních skupin
Bitvy na fotbalovém mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku právě začínají. Jak vypadají kompletní tabulky všech dvanácti základních skupin?
MS ve fotbale 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi
Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci jsou i Češi. Národní tým na světovém šampionátu bojuje po 20...
Alanis zpívala hymnu, v LA vystoupila Katy Perry. MS se zahájilo i ve zbylých zemích
Nejdřív Toronto, pak Los Angeles. Zahajovací ceremoniály před mistrovstvím světa proběhly po Mexiku i ve zbylých dvou zemích. V Kanadě vystoupil například zpěvák Michael Bublé, národní hymnu pak...
MS ve fotbale v TV: kde sledovat šampionát v USA, Kanadě a Mexiku
Velký fotbalový festival má za sebou první zápasy. Mistrovství světa v roce 2026 hostí USA, Kanada a Mexiko. A hraje na něm i Česká reprezentace. V našem přehledu najdete informace o tom, kdy a kde...
Z neúspěchů se už nehroutím, říká Fuksa. Nejlepšího mentálního kouče našel v dceři
Potkali jsme se po jedenácti letech. Na první pohled se nic nezměnilo – rukávy sportovního trička mu napínají obrovské bicepsy, na tváři hraje milý úsměv, pořád ho trénují táta s dědečkem, pořád je...
Kanada - Bosna 1:1, domácí prohrávali, první bod na MS pak zařídil střídající Larin
Kanadští fotbalisté vstoupili do mistrovství světa remízou 1:1 a slaví svůj první bod při třetí účasti na světovém šampionátu. Jedna z pořadatelských zemí s Bosnou a Hercegovinou dlouho prohrávala po...
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...
Rally Hustopeče 2026: Program, výsledky, mapa a seznam přihlášených
Po dvou odjetých závodech je tady třetí část Mistrovství ČR v rallye 2026, tentokrát se jede v okolí Hustopečí v okrese Břeclav. Termín je pátek 12. a sobota 13. června, těšit se opět můžeme na...
Kanada na MS ve fotbale 2026: program, soupiska, hvězdy i historie
Kanadští fotbalisté nastupují teprve na třetím mistrovství světa v historii, poprvé ale doma – jako jeden ze tří pořadatelů. Pod americkým koučem Jessem Marschem a s hvězdami v čele s Alphonsem...