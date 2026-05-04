Vítězné salto v Madridu. Techniku Kosťukové ocenila i gymnastická legenda

Rumunská ikona Nadia Comaneciová, první gymnastka historie, která na olympijských hrách v Montrealu získala perfektní známku deset, reagovala na video na sociálních sítích stručně, ale výstižně: „Gratuluji Martě Kosťukové. Doskok na desítku.“
Kosťuková přitom salto předvedla téměř bezprostředně po proměném mečbolu ve finále turnaje v Madridu. Po posledním míči, který její soupeřka Mirra Andrejevová poslala mimo kurt, nejprve padla na antuku a schovala si tvář do dlaní. Když se zvedla, přišla spontánní oslava v podobě salta vzad, které následně ocenilo zaplněné hlediště i televizní kamery.
Pro třiadvacetiletou Ukrajinku jde o dosud největší titul v kariéře. Ve finále porazila Andrejevovou 7:5 a 6:3 a potvrdila skvělou formu z posledních týdnů. Nedávno totiž triumfovala také na turnaji v Rouenu a na antuce tak pokračuje v úspěšném období.
Na cestě k vítězství si přitom poradila s velmi silnou konkurencí. Vyřadila mimo jiné Jessicu Pegulaovou nebo Lindu Noskovou a poprvé v kariéře si zahrála finále turnaje kategorie WTA 1000.
„Je neuvěřitelné stát na tomto místě,“ řekla po zápase s trofejí v ruce. „Trvalo mi mnoho let, než jsem se dostala až sem. Jedno slovo, které mě napadá, je důslednost. Chodit každý den na kurt bez ohledu na to, jak těžké to je,“ dodala.