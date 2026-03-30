Vítězka Turnaje mistryň bude maminkou. Naznačila na fotkách pohlaví dítěte?

  17:45
Necelý rok po ukončení kariéry oznámila francouzská tenistka Caroline Garciaová šťastnou zprávu. Bývalá světová čtyřka a dvojnásobná deblová vítězka French Open čeká s manželem Borjou Duranem své první dítě.
Caroline Garciaová a její manžel Borja Duran | foto: Profimedia.cz

Manželé se o radostnou novinku podělili v neděli ve společném příspěvku na sociálních sítích. Snímky mají popisek: „Rodina se rozrůstá“. Budoucí rodiče se na nich prochází po pláži u hotelu Fairmont Mayakoba Riviera Maya v Mexiku, oba jsou oblečeni ve světle modré barvě a v rukou drží fotografie z ultrazvuku.

Oznámení se okamžitě setkalo s nadšenými ohlasy. Garciaové gratulovaly i mnohé osobnosti tenisového světa, například Barbora Krejčíková, Paula Badosaová či Jasmine Paoliniová. Přání všeho nejlepšího přišlo i od bývalé světové jedničky Garbiñe Muguruzaové, která sama na konci ledna porodila syna, a Ons Džabúrové, která se má stát maminkou příští měsíc.

29. března 2026 v 10:44
Pohlaví dítěte si pár nechal pro sebe. Na sociálních sítích se ale objevil názor, že modré oblečení by mohla být nápověda a Garciaová čeká chlapečka.

Bývalá šampionka Turnaje mistryň se loni na jaře rozloučila na domácím Roland Garros a svůj poslední zápas odehrála na US Open. V červenci se pak ve Španělsku provdala za Durana, s nímž produkuje podcast Tennis Insider Club, v němž přibližuje profesionální tenis očima hráčky, která ho sama zažila.

V minulosti otevřeně mluvila o tom, jak na ni tlak a očekávání během kariéry negativně doléhaly. Při svém loňském loučení na US Open uvedla, že věří, že „tato nová kapitola jí přinese do života mnohem více radosti a světla.“

