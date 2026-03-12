Film Gangy z Birminghamu: Nesmrtelný muž (Peaky Blinders: The Immortal Man) navazuje na populární seriál s Cillianem Murphym v hlavní roli. Madridský klub ho v rámci spolupráce s Netflixem propaguje na svých sociálních sítích před blížící se premiérou.
Atlético nyní představilo zhruba minutu a půl dlouhé propagační video, v němž se do rolí gangsterů převtělili Antoine Griezmann, José María Giménez, Ademola Lookman, Alexander Sörloth a Koke.
V úvodní části je vidět, jak se v šatně oblékají do kabátů a čepic. Následně se děj přesouvá na trávník stadionu Metropolitano, kde na ně uprostřed noci čeká jezdec na koni. Celou scénu navíc podkresluje známá skladba Red Right od Nicka Cavea
Fanoušci přijali video s nadšením. V komentářích chválí nejen jeho zpracování, ale také výkony jednotlivých hráčů. „Lookman nejlepší. Aura na vrcholu,“ napsal jeden z nich. „Všichni spektakulární,“ přidal se další. „Tak vítejte do rodiny,“ stojí v dalším komentáři, který odkazuje na jednu ze seriálových replik.
Gangy z Birminghamu vtrhnou na stadion Atlética. Tým propaguje nový film Netflixu
Vrchol celé akce má přijít 14. března při zápase proti Getafe, kdy se stadion Atlética ponoří do atmosféry Birminghamu 30. let minulého století. Při nástupu mají hráče domácího týmu na trávník doprovodit muži oblečení ve stylu gangsterů.
Na stadionu budou připravena tematická stanoviště včetně repliky hospody Garrison Tavern a dobového holičství. Chybět nemá ani výrazná vizuální show.
Film Gangy z Birminghamu: Nesmrtelný muž bude mít na Netflixu premiéru 20. března 2026.