Devětadvacetiletý Nor si v úterním finále doběhl pro sedmé olympijské vítězství v kariéře. Rozhodující moment přišel ve stoupání, kde soupeřům doslova zmizel z dohledu.
Náskok měl tak výrazný, že si na cílové rovince mohl dovolit zpomalit, poklonit se divákům a ohlédnout se zpět, zatímco zbytek finálové šestice byl stále hluboko za ním. Mezi nejlepší se přitom prosadil i český mladík Jiří Tuž, který nečekaně zazářil pátým místem.
Záběry Klaebova sprintu do kopce se rychle začaly objevovat na sociálních sítích a to v nejrůznějších verzích, často doplněné o údajnou rychlost až 18,4 kilometru za hodinu.
Rekordní osmé zlato pro Klaeba, ovládl deset kilometrů. Novák byl jedenáctý
„Byl to naprostý stroj, jaký jsme ve světě běžeckého lyžování dosud neviděli,“ prohlásil pro web TNT bývalý biatlonista Scott Dixon.
Ačkoli není potvrzené, zda jeho rychlost odpovídá realitě, reakce na sebe nenechaly čekat a běžecké lyžování se rázem dostalo do popředí i mimo svou obvyklou bublinu.
Vedle obdivu se Klaebův sprint rychle stal také zdrojem humoru. Na sociálních sítích se šířily desítky memů, které jeho únik přirovnávají třeba k dětem utíkajícím pryč po větě „je čas jít spát“ nebo ke sprintu na poslední výzvu k nástupu do letadla.
Jeden z uživatelů pak Klaebův úprk dává do souvislosti se scénou z filmu Rocky IV, kdy hlavní hrdina v podání Sylvestera Stallonea před zápasem s Ivanem Dragem utíká vzhůru zasněženými horami.
Musíte vytrvat. Tužovi se píle vyplácí, trenér se bál, že medaile vyřadí servis
Norův výkon však ohromil i soupeře. Stříbrný medailista Ben Ogden po finále přiznal, že Klaebo působil, jako by závodil v úplně jiném sportu. „Když stojíte na startu proti Johannesovi, víte, že musíte jet na maximum a pořád doufat,“ řekl pro stanici NBC.
Že je ve skvělé formě, potvrdil Nor v pátek krátce po poledni, kdy vyhrál také závod na 10 kilometrů. Na letošních hrách přidal třetí zlatou a s osmi olympijskými zlaty celkově dorovnal rekordní počet Björna Dahleiho, Ole Einara Björndalena a Marit Björgenové.