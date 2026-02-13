Klaebův drtivý sprint do kopce se stal senzací, přirovnali ho i ke scéně z Rockyho

Drtivý nástup do kopce norského lyžaře Johannese Hösflota Klaeba z úterního finále olympijského závodu ve sprintu se stal virální senzací, zaujal i lidi mimo obvyklý okruh fanoušků tohoto sportu. Klaebo si počátkem týdne doběhl pro druhé zlato z milánské olympiády, v pátek pak přidal na trati 10 kilometrů další.
Johannes Hoesflot Klaebo z Norska slaví zisk zlaté medaile ve finále sprintu...

Johannes Hoesflot Klaebo z Norska slaví zisk zlaté medaile ve finále sprintu klasicky mužů. (10. února 2026) | foto: Kacper PempelReuters

Zlatý medailista Johannes Hoesflot Klaebo z Norska pózuje na stupních vítězů....
Jiří Tuž (4) v akci během semifinále sprintu klasicky mužů. (10. února 2026)
Američanovi Benu Ogdenovi stříbrná medaile z klasického sprintu obrátila svět...
Johannes Hösflot Klaebo slaví triumf ve skiatlonu na hrách v Itálii.
Devětadvacetiletý Nor si v úterním finále doběhl pro sedmé olympijské vítězství v kariéře. Rozhodující moment přišel ve stoupání, kde soupeřům doslova zmizel z dohledu.

Náskok měl tak výrazný, že si na cílové rovince mohl dovolit zpomalit, poklonit se divákům a ohlédnout se zpět, zatímco zbytek finálové šestice byl stále hluboko za ním. Mezi nejlepší se přitom prosadil i český mladík Jiří Tuž, který nečekaně zazářil pátým místem.

Záběry Klaebova sprintu do kopce se rychle začaly objevovat na sociálních sítích a to v nejrůznějších verzích, často doplněné o údajnou rychlost až 18,4 kilometru za hodinu.

Rekordní osmé zlato pro Klaeba, ovládl deset kilometrů. Novák byl jedenáctý

„Byl to naprostý stroj, jaký jsme ve světě běžeckého lyžování dosud neviděli,“ prohlásil pro web TNT bývalý biatlonista Scott Dixon.

Ačkoli není potvrzené, zda jeho rychlost odpovídá realitě, reakce na sebe nenechaly čekat a běžecké lyžování se rázem dostalo do popředí i mimo svou obvyklou bublinu.

Vedle obdivu se Klaebův sprint rychle stal také zdrojem humoru. Na sociálních sítích se šířily desítky memů, které jeho únik přirovnávají třeba k dětem utíkajícím pryč po větě „je čas jít spát“ nebo ke sprintu na poslední výzvu k nástupu do letadla.

Jeden z uživatelů pak Klaebův úprk dává do souvislosti se scénou z filmu Rocky IV, kdy hlavní hrdina v podání Sylvestera Stallonea před zápasem s Ivanem Dragem utíká vzhůru zasněženými horami.

Musíte vytrvat. Tužovi se píle vyplácí, trenér se bál, že medaile vyřadí servis

Norův výkon však ohromil i soupeře. Stříbrný medailista Ben Ogden po finále přiznal, že Klaebo působil, jako by závodil v úplně jiném sportu. „Když stojíte na startu proti Johannesovi, víte, že musíte jet na maximum a pořád doufat,“ řekl pro stanici NBC.

Že je ve skvělé formě, potvrdil Nor v pátek krátce po poledni, kdy vyhrál také závod na 10 kilometrů. Na letošních hrách přidal třetí zlatou a s osmi olympijskými zlaty celkově dorovnal rekordní počet Björna Dahleiho, Ole Einara Björndalena a Marit Björgenové.

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Snowboardistka Maděrová získala olympijské zlato, na trůnu střídá Ledeckou

Snowboardistka Zuzana Maděrová se svou zlatou olympijskou medailí.

Snowboardistka Zuzana Maděrová získala pro Česko první zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině. Na sjezdovce v Livignu vyhrála finále v paralelním obřím slalomu, když porazila...

Rekordní osmé zlato pro Klaeba, ovládl deset kilometrů. Novák byl jedenáctý

Norský běžec na lyžích Johannes Hösflot Klaebo získal v závodě na 10 km volně...

Norský běžec na lyžích Johannes Hösflot Klaebo vyhrál na olympijských hrách v Itálii i závod na 10 kilometrů volně a ziskem osmého zlata se vyrovnal nejúspěšnějším sportovcům v historii zimních her....

13. února 2026  13:35

Snowboardcross na ZOH ONLINE: Jede se osmifinále, Adamczyková postupuje dál

Sledujeme online
Česká reprezentantka Eva Adamczyková během kvalifikace žen ve snowboardcrossu....

V rámci pátečního programu zimních olympijských her absolvují svůj závod snowboardcrossařky. A po kvalifikaci jim vévodila Eva Adamczyková. Česká reprezentantka se představila hned v první...

13. února 2026  8:30,  aktualizováno  13:33

ONLINE: Slováci přidávají proti Itálii druhý gól, Finové opět odskakují Švédsku

Sledujeme online
Slovenští hokejisté se radují z vedoucího gólu v utkání proti Itálii.

Hokejový turnaj na olympijských hrách v Miláně pokračuje, páteční program zahajují dva zápasy od 12.10. V rámci skupiny B jdou do akce opět Slováci, kteří hrají s domácí Itálií. Současně se...

13. února 2026  13:29

První zranění u českých hokejistů. Obránce Rutta nenastoupí proti Francii

Sidney Crosby a Jan Rutta v zápase mezi Českem a Kanadou. (12. února 2026)

Od našeho zpravodaje v Itálii Jan Rutta nenastoupí do pátečního utkání proti Francii od 16:40. Český hokejový obránce se zranil v úvodním olympijském utkání proti Kanadě (0:5). Rutta odstoupil ve druhé třetině chvíli poté, co ho...

13. února 2026  13:14,  aktualizováno  13:24

V trénincích vypadala dobře. Davidová poběží sprint, nahradí unavenou Jislovou

Markéta Davidová na trati olympijské smíšené štafety (8. února 2026)

Biatlonistka Markéta Davidová poběží sobotní sprint na olympijských hrách v Anterselvě. Devětadvacetiletá česká reprezentantka, která se v posledních týdnech potýká s bolestí zad, nahradila ve...

13. února 2026  13:19

7. den ZOH 2026 ONLINE: Adamczyková ovládla kvalifikaci, Jílka čeká další závod

Sledujeme online
Metoděj Jílek při tréninku na olympijských hrách.

Velmi pestrý program má český tým v pátečním programu zimních olympijských her. Představili se curleři a běžci na lyžích, do závodu naskočí i skeletonistka Anna Fernstädtová a rychlobruslař Metoděj...

13. února 2026  13:18

Hasičská auta ven. Krasobruslař pobláznil slovenskou obec, ve zbrojnici se promítá

V krátkém programu vybojoval krasobruslař Hagara osobní maximum roku a...

Slovenská výprava má v Adamu Hagarovi prvního krasobruslaře pod pěti kruhy po osmi letech. A byť se v devatenácti letech řadí mezi nejmladší olympioniky ze Slovenska, dokázal zcela pobláznit svoji...

13. února 2026  13:17

Olympijská šampionka Maděrová kvůli nemoci mění plány. MČR vynechá

Olympijská vítězka Zuzana Maděrová na Krajském úřadu Libereckého kraje. (12....

Olympijská vítězka v paralelním obřím slalomu Zuzana Maděrová se o víkendu nezúčastní mistrovství republiky ve snowboardingu na Dolní Moravě. Potýká se s respiračním onemocněním, informoval na webu...

13. února 2026  13:03

Biatlon na ZOH 2026 ONLINE: Muži jedou sprint, na startu čtveřice Čechů

Sledujeme online
Michal Krčmář (23) během tréninku v biatlonu (12. února 2026)

Druhý individuální závod na olympijských hrách absolvují v pátek biatlonisté. Na startu sprintu jsou také čtyři Češi: Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík, Michal Krčmář a Tomáš Mikyska. Jak se jim v...

13. února 2026  12:45

