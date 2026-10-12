Rozhodnutí sudího Vinícius hlasitě reklamoval, jeho emoce museli krotit spoluhráči. Po utkání Brazilec napsal na instagram: „Radost pokračuje… Omlouvám se svému týmu a fanouškům.“
Jenže následně sdílel i příspěvek jiného účtu, který kritizoval rozhodčí a jejich přístup. „Žluté a červené karty dostává vždycky Vinícius. To je ostuda!“ stálo v něm. Křídelník k němu přidal tři vysmáté emotikony.
🚨🚨 VINICIUS 🇧🇷 relaie en story un montage dénonçant plusieurs gestes subis SANS SANCTION ! 😤 Avec ce message : « Et celui qui reçoit toujours les cartons jaunes et rouges, c’est Vinicius. QUELLE HONTE ». 📲 Instagram https://t.co/0ibGJ9uiCm— Actu Foot (@ActuFoot_) October 10, 2026
Podle regulí Španělské fotbalové federace hrozí hráči za tahání za vlasy soupeře distanc na jeden až tři zápasy. Real čeká v příštím duelu domácí soutěže Sevilla, poté je 25. října na programu El Clásico na hřišti Barcelony.
Vinícius tak může šlágr La Ligy zmeškat.
Madridský tým cítil po jeho vyloučení křivdu. Trenér José Mourinho raději vynechal tiskovou konferenci, aby nedostal trest kvůli kritice rozhodčích.
„Chci být proti Seville a Barceloně na lavičce,“ citoval ho list Mundo Deportivo.