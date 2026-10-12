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Vinícius se omluvil, ale rýpnutí do sudích si neodpustil. Karty prý dostává jen on

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  19:11
Vyloučení nesl křídelník madridského celku hodně nelibě.

Vyloučení nesl křídelník madridského celku hodně nelibě. | foto: Profimedia.cz

Vinícius Júnior během ligového duelu s Villarealem.
Vinícius Júnior dostal v zápase proti Villarealu červenou kartu za to, že svého...
Rozhodčí Isidro Díaz de Mera po přezkumu videa ukázal Viníciusovi červenou...
Vinícius Júnior oslavuje branku, která následně po zásahu videorozhodčího byla...
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Gólová radost mu v sobotním utkání s Villarrealem (1:0) vydržela jen chvíli. Poté totiž VAR odhalil, že Vinícius Júnior v zárodku útočné akce zatáhl za vlasy obránce Nathana Salibu. Hvězda Realu Madrid viděla červenou kartu a rozhněvala se.

Rozhodnutí sudího Vinícius hlasitě reklamoval, jeho emoce museli krotit spoluhráči. Po utkání Brazilec napsal na instagram: „Radost pokračuje… Omlouvám se svému týmu a fanouškům.“

Jenže následně sdílel i příspěvek jiného účtu, který kritizoval rozhodčí a jejich přístup. „Žluté a červené karty dostává vždycky Vinícius. To je ostuda!“ stálo v něm. Křídelník k němu přidal tři vysmáté emotikony.

Podle regulí Španělské fotbalové federace hrozí hráči za tahání za vlasy soupeře distanc na jeden až tři zápasy. Real čeká v příštím duelu domácí soutěže Sevilla, poté je 25. října na programu El Clásico na hřišti Barcelony.

Vinícius tak může šlágr La Ligy zmeškat.

Madridský tým cítil po jeho vyloučení křivdu. Trenér José Mourinho raději vynechal tiskovou konferenci, aby nedostal trest kvůli kritice rozhodčích.

„Chci být proti Seville a Barceloně na lavičce,“ citoval ho list Mundo Deportivo.

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