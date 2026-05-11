Stop násilí! Vingegaard a další jezdci Vismy jedou Giro s namalovaným nehtem

  10:40
Fanoušci si během úvodních etap letošního Gira d’Italia začali všímat zvláštního detailu na rukou jezdců stáje Visma–Lease a Bike. Několik z nich totiž nastoupilo do závodu s jedním červeně nalakovaným nehtem a na sociálních sítích se rychle začalo spekulovat, co tento symbol znamená.
Jonas Vingegaard a někteří jeho týmoví kolegové ze stáje Visma–Lease a Bike nastoupili na letošní Giro d'Italia s červeně nalakovaným nehtem. Symbolicky tím podporují dánskou iniciativu upozorňující na násilí páchané na dětech.

Nizozemský tým ale své zvědavé příznivce dlouho nenapínal a brzy vysvětlil, že jde o podporu charitativní iniciativy „Stop vold!“ (Stop násilí!), za kterou stojí dánská organizace Børns Vilkår zaměřená na pomoc týraným dětem.

Do kampaně se zapojil také dvojnásobný vítěz Tour de France Jonas Vingegaard, který si nalakoval prsteníček červenou barvou. Ke stejnému gestu se přidali i někteří týmoví kolegové, kteří Dána aktuálně doprovázejí na italské Grand Tour.

„Každé šesté dítě v Dánsku čelí psychickému nebo fyzickému násilí ze strany rodičů. Proto s tím chceme bojovat. Každé dítě si zaslouží bezpečný domov,“ vysvětlil Vingegaard ve videu zveřejněném na sociálních sítích týmu.

Právě červeně nalakovaný nehet je symbolem celé kampaně. Organizace jím chce upozornit na problematiku násilí na dětech a zároveň podpořit svou linku pomoci i další aktivity zaměřené na prevenci a osvětu.

„I jedno dítě vystavené násilí je příliš. Proto jsem chtěl tuto iniciativu veřejně podpořit,“ dodal Vingegaard, který je sám otcem dvou dětí. Zároveň vyzval fanoušky, aby se do kampaně zapojili také.

Projekt současně podpořili i další známí dánští sportovci. Mezi nimi například bývalý obránce Liverpoolu Daniel Agger nebo tenista Holger Rune, který je ambasadorem celé organizace.

