Vikingská oslava pobláznila svět, vesluje se i v letadle. Jak vznikl virální nápad?

Autor:
  11:32
Ole Fr&#248;ystad, duchovní otec Viking Row

Ole Frøystad, duchovní otec Viking Row | foto: Profimedia.cz

Viking Row v podání norské reprezentace po vítězství nad Pobřežím slonoviny
Viking Row v podání norské reprezentace po vítězství nad Pobřežím slonoviny
Ole Fr&#248;ystad, duchovní otec Viking Row
Viking Row v podání norských fanoušků
13 fotografií
Vikingské tažení Amerikou pokračuje. Norští fotbalisté porazili Pobřeží slonoviny a postoupili do osmifinále mistrovství světa. Vítězství oslavili s fanoušky jedním z nejvýraznějších symbolů letošního turnaje: veslováním.

Takzvaný Viking Row se od začátku šampionátu proměnil ve virální fenomén. Sociální sítě zaplavily záběry ze stadionů, ulic newyorského Manhattanu i dalších velkoměst.

Přidaly se ale i komornější verze z letadel, nemocnic nebo dokonce norského parlamentu. Jednoduše řečeno: vesluje celé Norsko. A s ním čím dál větší část fotbalového světa.

Princip rituálu je jednoduchý. Skupina lidí si sedne na zem do řady a v rytmu bubnu se pohybuje dopředu a dozadu, jako by společně poháněla loď. Po každých dvou úderech zazní norský výkřik „Ro!“ a pomyslný vikinský drakar se rozjede.

Oslava odkazuje na norskou historii a dobu Vikingů, která výrazně formovala podobu moderního Norska.

Za autora a hlavního propagátora Viking Row je považován devětatřicetiletý norský fanoušek Ole Fröystad. „Když mi došlo, že se Norsko může dostat na mistrovství světa, řekl jsem si, že musíme mít vlastní pokřik. Vikingský pokřik. Něco, co nás spojí,“ řekl pro norskou televizi.

Vítězný nápad podle něj přišel až po týdnech přemýšlení. „Když sedíte v lodi, musí všichni veslovat ve stejném rytmu, stejnou silou a se stejným cílem, aby to fungovalo. Velmi dobře to symbolizuje to, co reprezentace dělá na hřišti,“ konstatoval.

Se skupinou dalších příznivců Fröystad Viking Row poprvé předvedl při přátelském utkání proti Švýcarsku v březnu 2026. Rituál se rychle uchytil, skutečnou virální senzací se ale stal až během mistrovství světa. On sám na Instagramu vystupuje jako Mr.Row.Row, má téměř 80 tisíc sledujících a v dějišti mistrovství světa pomáhá navodit tu správnou vikingskou atmosféru.

Popularita Viking Row přerostla hranice tribun. K veslování se přidávají i norští reprezentanti a inspirovat se nechávají také fanoušci jiných týmů. Kanaďané například přišli s vlastní odpovědí v podobě Canoe Row, při němž klečí na jednom koleni a napodobují pádlování v kánoi.

Norsko nyní čeká osmifinálový duel s Brazílií. Utkání se odehraje v neděli 5. července na stadionu New York New Jersey Stadium.

Kdo nevesluje, není viking. Norští fotbalisté oslavili výhru se svými fanoušky
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Muchová vs. ČangTenis - - 1. 7. 2026:Muchová vs. Čang //www.idnes.cz/sport
1. 7. 14:00
  • 1.12
  • -
  • 6.59
Siniaková vs. BartůňkováTenis - - 1. 7. 2026:Siniaková vs. Bartůňková //www.idnes.cz/sport
1. 7. 15:30
  • 1.58
  • -
  • 2.43
Aue vs. JihlavaFotbal - - 1. 7. 2026:Aue vs. Jihlava //www.idnes.cz/sport
1. 7. 16:00
  • 2.96
  • 3.43
  • 2.07
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Vysvědčení nepotěší. Známky pro české reprezentanty: žádná jednička, dvě pětky

Čeští fotbalisté se chystají na zápas fotbalového mundialu proti Jihoafrické...

Od našich zpravodajů v USA Šampionát, který se nepovedl. Pro někoho zklamání, pro jiného ostuda. Ale spokojený být národní tým s vystoupením na mistrovství světa určitě být nemůže. Ve skupině s Mexikem, Jihoafrickou republikou...

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, jak hráli Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

Česko - Mexiko 0:3, tři minely a konec fotbalistů na MS, ve skupině jsou poslední

Mexický brankář Guillermo Ochoa kontroluje zdravotní stav Tomáše Součka.

Od našeho zpravodaje v Mexiku Tři zápasy a šlus. Fotbalová reprezentace se s mistrovstvím světa loučí porážkou 0:3 v Mexiku proti domácímu týmu a v základní skupině skončila na posledním místě. Duel na Aztéckém stadionu rozhodla...

Nejkrásnější šaty na kurtech? Kosťuková bude na Wimbledonu hrát v krajkách

Marta Kosťuková v druhé edici The Marta Dress pro Wimbledon 2026

Po Naomi Ósakaové a Coco Gauffové ukázala svůj wimbledonský model ještě před vstupem na kurty také Marta Kosťuková. A stejně jako její sokyně na sebe upoutala pozornost. Současná světová třináctka...

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Skončil i trenér Ekvádoru, Francie i Mexiko postupují

Sledujeme online
Nizozemský trenér Ronald Koeman během utkání s Marokem.

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

MS 2010: Kim určil taktiku a Severokorejci schytali debakl. Dřív přitom svět okouzlili

Premium
Zklamaní severokorejští fotbalisté během zápasu s Portugalskem na MS 2010.

První čtyři balony v síti brankáře Ri Mjong-kuka se ještě zaskočený komentátor snažil divákům nějak vysvětlit. Ale pak už se raději odmlčel a dost možná si i zakrýval oči. Šance za šancí. Gól za...

1. července 2026

KOMENTÁŘ: Spíkr Tribuny Sever se ohání střelbou na FF UK. Bolí to, vy nejste Slavie

Slávističtí fanoušci během utkání v Hradci

Občas fakt bolí být slávistou. Jak řekl můj oblíbený soutěžící v jednom z dílů AZ-kvízu: „Mým koníčkem je hlavně fotbal, jsem slávista, takže jsem si té radosti v životě moc neužil.“ Prošli jsme si...

1. července 2026  11:37

Vikingská oslava pobláznila svět, vesluje se i v letadle. Jak vznikl virální nápad?

Ole Fr&#248;ystad, duchovní otec Viking Row

Vikingské tažení Amerikou pokračuje. Norští fotbalisté porazili Pobřeží slonoviny a postoupili do osmifinále mistrovství světa. Vítězství oslavili s fanoušky jedním z nejvýraznějších symbolů...

1. července 2026  11:32

Serena po prohře zklamala chováním. Její o 24 let mladší přemožitelka nemohla spát

Serena Williamsová se loučí s fanoušky po prvním kole Wimbledonu.

Od našeho zpravodaje ve Velké Británii Je dost možné, že letošní Wimbledon už nenabídne sledovanější zápas, přestože šlo teprve o první kolo. Návrat Sereny Williamsové dalece přesahuje hranice tenisového světa. Legendární Američanka sice...

1. července 2026  11:25

Narazil si prst, prsten nesundá. A tak hraje s ním. Mám talisman, směje se Samoura

Patrick Samoura na tréninku české basketbalové reprezentace.

Na konci června se rozhodně nenudil. Patřil k nejvytěžovanějším hráčům ve finále třetí francouzské ligy, stihl se také oženit. A teď už Patrick Samoura vyhlíží pokračování kvalifikace o basketbalové...

1. července 2026

Děkujeme za vše, Milánku. Slovácko se rozloučilo s rekordmanem Petrželou

Milan Petržela, záložník fotbalistů Viktorie Žižkov. (17. května 2025)

Rekordman v počtu startů v první fotbalové lize Milan Petržela skončil ve Slovácku. Klub z Uherského Hradiště informoval na sociální síti X, že s třiačtyřicetiletým veteránem neprodloužil smlouvu.

1. července 2026  10:44

Kdo vyhraje MS 2026: Aktuální kurzy a favorité MS ve fotbale

Kylian Mbappé z Francie slaví svůj druhý gól v utkání mistrovství světa proti...

Světový šampionát v Severní Americe vstoupil do vyřazovací fáze. Sázkaři i fanoušci řeší otázku, kdo vyhraje MS 2026. Přinášíme přehled aktuálních kurzů sázkové kanceláře Synot Tip a přesné...

1. července 2026  10:37

Leonard se vrací! Do Toronta přichází muž, který mu dal váhu, titul a ikonickou střelu

Kawhi Leonard (vlevo) z Los Angeles Clippers během utkání proti Indianě.

Dvojnásobný šampion NBA Kawhi Leonard se po šesti sezonách strávených v Los Angeles Clippers vrací do Toronta. Pokusí se tam navázat na úspěšný ročník 2018/19, ve kterém s jediným kanadským klubem v...

1. července 2026  10:22

Belgie - Senegal v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Konečně i on. Gól do sítě Nového Zélandu slaví Romelu Lukaku.

Vyřazovací fáze fotbalového MS 2026 pokračuje šlágrem Belgie - Senegal. Zatímco Belgičané po rozpačitém úvodu nakonec svou skupinu vyhráli, africký šampion postoupil dál díky gólové smršti v...

1. července 2026  10:12

Pojďte do nás, hledejte problémy, vybídl Deschamps novináře. Proč nechce klid?

Didier Deschamps, kouč Francie, po výhře na MS prot Švédsku, která přinesl...

Jiní od novinářů vyžadují klid, další loajálnost, někteří dokonce podporu pro svůj tým. Ne tak trenér francouzských fotbalistů Didier Deschamps. „Chlapi, jen do toho, pojďte do nás. Hledejte...

1. července 2026  10:10

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Skončil i trenér Ekvádoru, Francie i Mexiko postupují

Sledujeme online
Nizozemský trenér Ronald Koeman během utkání s Marokem.

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

1. července 2026,  aktualizováno  9:57

Olomouc ulovila mladého Kamerunce, přichází z francouzské ligy

Stephane Noumbissie poprvé v dresu Sigmy.

Na trase francouzská liga - Olomouc příliš fotbalových transferů nevzniká, v úterý se ovšem jeden takový obchod podařilo dotáhnout. Sigma představila druhou letní posilu. Po islandském útočníku...

1. července 2026  9:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.