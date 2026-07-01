Takzvaný Viking Row se od začátku šampionátu proměnil ve virální fenomén. Sociální sítě zaplavily záběry ze stadionů, ulic newyorského Manhattanu i dalších velkoměst.
Přidaly se ale i komornější verze z letadel, nemocnic nebo dokonce norského parlamentu. Jednoduše řečeno: vesluje celé Norsko. A s ním čím dál větší část fotbalového světa.
Princip rituálu je jednoduchý. Skupina lidí si sedne na zem do řady a v rytmu bubnu se pohybuje dopředu a dozadu, jako by společně poháněla loď. Po každých dvou úderech zazní norský výkřik „Ro!“ a pomyslný vikinský drakar se rozjede.
Oslava odkazuje na norskou historii a dobu Vikingů, která výrazně formovala podobu moderního Norska.
Za autora a hlavního propagátora Viking Row je považován devětatřicetiletý norský fanoušek Ole Fröystad. „Když mi došlo, že se Norsko může dostat na mistrovství světa, řekl jsem si, že musíme mít vlastní pokřik. Vikingský pokřik. Něco, co nás spojí,“ řekl pro norskou televizi.
Vítězný nápad podle něj přišel až po týdnech přemýšlení. „Když sedíte v lodi, musí všichni veslovat ve stejném rytmu, stejnou silou a se stejným cílem, aby to fungovalo. Velmi dobře to symbolizuje to, co reprezentace dělá na hřišti,“ konstatoval.
Se skupinou dalších příznivců Fröystad Viking Row poprvé předvedl při přátelském utkání proti Švýcarsku v březnu 2026. Rituál se rychle uchytil, skutečnou virální senzací se ale stal až během mistrovství světa. On sám na Instagramu vystupuje jako Mr.Row.Row, má téměř 80 tisíc sledujících a v dějišti mistrovství světa pomáhá navodit tu správnou vikingskou atmosféru.
Popularita Viking Row přerostla hranice tribun. K veslování se přidávají i norští reprezentanti a inspirovat se nechávají také fanoušci jiných týmů. Kanaďané například přišli s vlastní odpovědí v podobě Canoe Row, při němž klečí na jednom koleni a napodobují pádlování v kánoi.
Norsko nyní čeká osmifinálový duel s Brazílií. Utkání se odehraje v neděli 5. července na stadionu New York New Jersey Stadium.
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Kdo nevesluje, není viking. Norští fotbalisté oslavili výhru se svými fanoušky