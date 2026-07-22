Vidíte změnu? Brazilec Vinícius si měl po mistrovství světa nechat upravit obličej

Autor:
  12:28
Brazilský útočník Vinícius Júnior se raduje.

Brazilský útočník Vinícius Júnior se raduje. | foto: Jorge SilvaReuters

Brazilský křídelník Vinícius slaví gól do sítě Haiti.
Brazilský křídelník Vinícius slaví gól do sítě Haiti.
Vinícius Júnior (Brazílie) slaví gól na 3:0 proti Haiti na světovém šampionátu.
Vinícius Júnior, křídelník Realu Madrid, během utkání s Getafe.
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Vinícius Júnior po mistrovství světa změnil vizáž. Útočník Realu Madrid měl krátce po vyřazení Brazílie podstoupit estetický zákrok, který zvýraznil tvar jeho brady.

Šestadvacetiletý fotbalista podle brazilských médií absolvoval takzvanou harmonizaci brady na klinice v Goiânii.

Sám zákrok na sociálních sítích zatím nepotvrdil, internet však zaplavily porovnávací snímky zachycující jeho nový vzhled.

Pozornost vzbudila fotografie se známým dermatologem Alessandrem Alarcaem. Virálním se stalo také video, na němž Vinícius podepisuje dres. Z bočního profilu je na záběrech patrné, že jeho brada působí výrazněji a ostřeji tvarovaná.

„Pořád si ho kvůli vzhledu dobírali, tak to vyřešil,“ reagoval na video jeden z uživatelů sociální sítě X. „Ztratil něco ze své chlapecké přirozenosti,“ konstatoval další komentující.

Část fanoušků změnu spojuje také s vlivem Viníciusovy partnerky Virginie Fonsecové, influencerky, která se svou podporou estetických zákroků netají. Pár před světovým šampionátem oznámil rozchod, v poslední době se však na veřejnosti znovu objevuje společně.

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