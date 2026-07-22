Šestadvacetiletý fotbalista podle brazilských médií absolvoval takzvanou harmonizaci brady na klinice v Goiânii.
Sám zákrok na sociálních sítích zatím nepotvrdil, internet však zaplavily porovnávací snímky zachycující jeho nový vzhled.
🚨 Vini Jr at the clinic after his chin harmonization surgery. pic.twitter.com/WOq8OC0fgs— Madrid Zone (@theMadridZone) July 20, 2026
Pozornost vzbudila fotografie se známým dermatologem Alessandrem Alarcaem. Virálním se stalo také video, na němž Vinícius podepisuje dres. Z bočního profilu je na záběrech patrné, že jeho brada působí výrazněji a ostřeji tvarovaná.
„Pořád si ho kvůli vzhledu dobírali, tak to vyřešil,“ reagoval na video jeden z uživatelů sociální sítě X. „Ztratil něco ze své chlapecké přirozenosti,“ konstatoval další komentující.
Meu cérebro não tá conseguindo entender que esse agora é o Vini Jr. juro pic.twitter.com/LcztzYT5tO— Babi (@babi) July 20, 2026
Část fanoušků změnu spojuje také s vlivem Viníciusovy partnerky Virginie Fonsecové, influencerky, která se svou podporou estetických zákroků netají. Pár před světovým šampionátem oznámil rozchod, v poslední době se však na veřejnosti znovu objevuje společně.