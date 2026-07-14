Norský útočník patří k nejvýraznějším tvářím letošního mistrovství světa. Jeho nezaměnitelný vzhled, mimika a pohyby pronikly i mimo fotbalové prostředí a na sociálních sítích je napodobují fanoušci z celého světa. Největší pozornost si získala právě dvaadvacetiletá Švédka.
Video, v němž předvádí jeho typickou chůzi s hlavou lehce nakloněnou dopředu a výrazně rozhoupanými pažemi, získalo více než 3,4 milionu lajků.
V dalším příspěvku Gropová napodobila video vytvořené pomocí umělé inteligence, v němž fotbalista jí a poté se poleká vlastního odrazu v zrcadle. Fanoušky pobavila také vlastními verzemi známých Haalandových fotografií, z nichž se staly populární internetové memy.
Parodie jí přinesly výrazný nárůst popularity. Na Instagramu ji nyní sleduje více než milion lidí. To i přesto, že ještě donedávna údajně vůbec netušila, kdo Haaland je.
„Najednou se začal objevovat všude v mém kanálu. Pak jsem dostávala spoustu komentářů, že vypadám jako on. Máme podobný tvar obličeje. Oba jsme blonďatí, modroocí Skandinávci,“ uvedla v rozhovoru pro norskou televizní stanici NRK.
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