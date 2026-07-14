Vidíte podobu? Švédská modelka imituje Haalanda. Její videa viděly miliony lidí

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  16:00
Modelka Julia Gropová napodobuje Erlinga Haalanda

Modelka Julia Gropová napodobuje Erlinga Haalanda | foto: Instagram / @julieamiini

Modelka Julia Gropová napodobuje Erlinga Haalanda
Modelka Julia Gropová napodobuje Erlinga Haalanda
Modelka Julia Gropová napodobuje Erlinga Haalanda
Modelka Julia Gropová napodobuje Erlinga Haalanda
13 fotografií
Švédská modelka Julia Gropová se stala hitem internetu. Důvodem je její nápadná podoba s Erlingem Haalandem. Ve videích napodobuje jeho výrazy i pohyby a na sociálních sítích sbírá miliony zhlédnutí.

Norský útočník patří k nejvýraznějším tvářím letošního mistrovství světa. Jeho nezaměnitelný vzhled, mimika a pohyby pronikly i mimo fotbalové prostředí a na sociálních sítích je napodobují fanoušci z celého světa. Největší pozornost si získala právě dvaadvacetiletá Švédka.

Video, v němž předvádí jeho typickou chůzi s hlavou lehce nakloněnou dopředu a výrazně rozhoupanými pažemi, získalo více než 3,4 milionu lajků.

V dalším příspěvku Gropová napodobila video vytvořené pomocí umělé inteligence, v němž fotbalista jí a poté se poleká vlastního odrazu v zrcadle. Fanoušky pobavila také vlastními verzemi známých Haalandových fotografií, z nichž se staly populární internetové memy.

Parodie jí přinesly výrazný nárůst popularity. Na Instagramu ji nyní sleduje více než milion lidí. To i přesto, že ještě donedávna údajně vůbec netušila, kdo Haaland je.

„Najednou se začal objevovat všude v mém kanálu. Pak jsem dostávala spoustu komentářů, že vypadám jako on. Máme podobný tvar obličeje. Oba jsme blonďatí, modroocí Skandinávci,“ uvedla v rozhovoru pro norskou televizní stanici NRK.

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Témata: Instagram

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