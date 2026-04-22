Režisérem filmu je Bulhar Lubo Marinov. Snímek zaměří na Schumacherův debut ve F1 v roce 1991. Podle dosud zveřejněných informací vzniká jako krátkometrážní, což znamená zhruba půlhodinovou stopáž, s možným rozšířením na celovečerní projekt.
Tvůrci nedávno zveřejnili první trailer, v němž zdůraznili, že snímek vznikl klasickými filmařskými postupy bez použití umělé inteligence. V ukázce se objevuje ikonický zelený vůz týmu Jordan. Vedle Michaela Schumachera jsou ve filmu ztvárněni také Ayrton Senna, Eddie Jordan, Willi Weber a Corinna Schumacherová.
Největší pozornost ale zatím poutá právě představitel hlavní role. Část fanoušků na sociálních sítích kritizuje, že se Sirakov Schumacherovi příliš nepodobá. „Ani vzdáleně mu není podobný,“ napsal jeden z komentujících. „Vypadá spíš jako Frentzen (německý pilot F1 Heinz-Harald Frentzen, pozn. red.),“ zhodnotil další. Objevily se ale i pochvalné komentáře, které ocenily hercův výraz i postoj.
Obecně se však filmový projekt setkává spíše s pozitivní odezvou. Mnozí připomínají, že životopisný snímek o Schumacherovi doposud chyběl. „Doufám, že bude natočený s úctou k Michaelovi, jeho rodině, odkazu a fanouškům a bude věrný realitě. Michael si zaslouží film hodný svého příběhu,“ konstatoval jeden z fanoušků.
Michael Schumacher debutoval ve formuli 1 při Velké ceně Belgie 1991 v barvách týmu Jordan, kde nahradil Bertranda Gachota. Ačkoliv závod kvůli technickým problémům nedokončil, hned při své premiéře zaujal sedmým místem v kvalifikaci. Krátce nato zamířil do Benettonu, s nímž v sezonách 1994 a 1995 získal své první dva tituly mistra světa.
Motorsportové životopisné filmy jsou v posledních letech na vzestupu. V roce 2013 zaznamenal celosvětový úspěch snímek Rivalové, který vyprávěl o sezoně 1976 a titulovém souboji Nikiho Laudy s Jamesem Huntem. V roce 2019 zaujalo v kinech drama Le Mans '66, které si získalo diváky i kritiky. O poznání rozpačitější přijetí naopak provázelo film Ferrari z roku 2023, který vyprávěl příběh zakladatele značky Enza Ferrariho. O rok později pak Netflix uvedl minisérii Senna, která sklidila převážně dobré recenze.