VIDEO: Zápas malých hokejistů skončil hromadnou rvačkou. Děti bily i spoluhráče

Zápasy dětských výběrů během přestávek mezi třetinami nejsou nic neobvyklého. Malí sportovci se běžně představují také v české extralize, kde svými dovednostmi baví fanoušky při čekání na další část utkání.
Utkání hokejistů, kterým bylo mezi šesti a osmi roky, v Giant Center v Hershey ale skončilo už po několika sekundách, kdy se strhla hromadná bitka. Na videu jsou vidět krkolomné skupinové šarvátky i neohrabané pěstní souboje jeden na jednoho. V jednu chvíli se do sebe v zápalu boje pustili dokonce spoluhráči.
Fanoušci v diskuzi nejvíce ocenili malého brankáře, který se během půl minuty postupně zapojil do tří menších potyček a své protivníky, kteří však vždy byli v početní nevýhodě, dostal na zem.